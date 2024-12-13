Откуда в Казахстане появились футбольные хулиганы и почему они такие буйные

Футбольные фанаты – это отдельная субкультура, представители которой не просто любят футбол и яростно болеют за свои любимые клубы, но и имеют свой собственный стиль, принципы и убеждения. Какие правила в казахстанском околофутболе и чем он отличается от иностранного, в материале Zakon.kz.

Для начала стоит отметить, что фанат кардинально отличается от обычного болельщика. Болельщик – это человек, который приходит посмотреть матч своей команды и приятно провести время. Фанат же более организован и всегда является членом фанатской группы, которую обычно называют "фирма" или "контора". В каждом таком сообществе есть своя структура поведения, есть руководители и определенный кодекс чести. Цель фаната не всегда заключается в просмотре игры. Очень часто члены "конторы" приходят на стадион, чтобы встретиться с представителями другого фанатского сообщества и в драке выяснить, кто из них сильнее.

Современная версия футбольного хулиганства появилась в Англии в конце 50-х годов прошлого века. Рассвет этого движения пришелся на середину 80-х. В те годы поклонники различных команд всего мира, да и сами футболисты, начали все чаще отстаивать честь своего коллектива в массовых драках. В Казахстан это движение пришло в начале 2000-х годов и на данный момент насчитывается около 700 активных участников, распределенных по разным группировкам.

Если называть самые известные группы, то это: "13 сектор", представляющий футбольный клуб "Актобе", Southern Force, болеющий за клуб "Тараз", Texas fans, двигающиеся за футбольный клуб "Ордабасы", Batys Ultras, поддерживающие ФК "Акжайык", West Side Ultras, болеющие за ФК "Атырау", Yellow Green Ultras, болеющие за ФК "Тобол". В Алматы это Jolly Roger и "Алма-Атинец Ультрас", преданные "Кайрату".

В фанатских сообществах состоят люди разных возрастов, профессий и социальных статусов. Попасть в нее довольно легко, главное – иметь желание и любовь к футбольному клубу.

"Это не закрытая тема. Фанатские "фирмы" – это не мафия и не крестная семья. Нет какого-то особенного ритуала или церемонии вступления в группу. Просто знакомимся и начинаем общаться. Мы никого не заставляем выходить болеть на каждый матч и уж тем более драться с кем-то. Это просто клуб единомышленников, у которых общие интересы. Среди нас есть предприниматели, государственные служащие, преподаватели и представители рабочих профессий", – рассказал член одной из фанатских группировок Асхат Садыков.

Казахстанский стиль

Частые столкновения между футбольными "конторами" фанаты объясняют тем, что в любой теме, где есть соперничество, без конфликтов не обойтись. Тем более в таком мужском спорте, как футбол. Агрессия к другой "фирме" может возникнуть после проигранного матча или, наоборот, на радостях после победы. Драка также может состояться по договоренности. Обычно она происходит для того, чтобы показать превосходство перед принципиальным соперником или отомстить за старые обиды. В разных странах эти стычки происходят по своим правилам. И не везде они отличаются гуманностью.

"К примеру, если взять английский околофутбол, то там в драке могут использовать все, что попадется под руку. В ход могут пойти пивные бокалы, булыжники или флагшток. Самый жесткий околофутбол в Мексике. Фанаты этой страны однажды просто подорвали автобус своих соперников. От них не отстают индонезийцы, на драку они могут прийти с ножами", – рассказал Асхат Садыков.

Еще в 90-х годах российские фанаты поняли, что применение в драке бит, арматур и других "вспомогательных инструментов" чревато последствиями. Поэтому они придумали стиль "чистых рук". Основное правило этого стиля заключается в том, что фанат должен выходить на бой с пустыми руками. Этот принцип стычки был позаимствован и казахстанцами.

"Одно из основных правил казахстанского стиля – это fairplay, что означает "честная игра". Перед началом драки противники вскидывают руки в воздух и хлопают, чтобы продемонстрировать, что не взяли с собой кастеты, бутылки или ножи. В ход идут только руки и ноги. Нельзя добивать человека, оказавшегося на земле. Повторюсь! Мы не враги друг другу. Мы – соперники, которые не только болеют за свою команду, а представляют свой город и свой регион", – рассказал Асхат Садыков.

Еще одна отличительная черта казахстанского околофутбольного движения – это, то что фанат никогда не заденет и не будет проявлять агрессию к обычным зрителям.

"Такое случается, конечно, но очень редко. Серьезных столкновений точно не было. Хотелось бы добавить, что за всю историю казахстанского движения не было ни одного случая, когда фанаты писали друг на друга заявление в полицию", – поделился Асхат Садыков.

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Форма

Несмотря на свое агрессивное поведение во время матчей, футбольные хулиганы особо требовательны к своему внешнему виду. На первый взгляд может показаться, что фанатская одежда так или иначе связана с атрибутикой клубов, за которые болеют почитатели футбола. Но это не так. Клубные шарфы и футболки – это отличительные знаки обычных болельщиков, которые не имеют никакого отношения к одежде парней, состоящих в фанатских движениях.

"На казахстанском футбольном фанате не увидишь кричащих клубных цветов. На его ногах должны быть начищенные до блеска высокие шнурованные ботинки или белоснежные кроссовки. Из одежды на нем джинсы или шерстяные брюки, классический джемпер, свитшот, рубашка или поло – все высочайшего качества и строго определенных брендов", – рассказал Асхат Садыков.

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За стадионом

Вне футбола казахстанские фанаты-соперники обычно редко общаются между собой. В основном это переписка в социальных сетях исключительно на футбольную тематику или обсуждение договорной драки.

"Если я встречу соперника, к примеру в кинотеатре или в очереди в магазине, не будет никакой агрессии. Фанат никогда не пойдет в драку просто так. Встретимся глазами, улыбнемся друг другу, возможно, даже поздороваемся. Вот и все", – рассказал Асхат Садыков.

Кроме этого, у футбольных хулиганов принято оказывать поддержку друг другу в любых ситуациях. Не отворачиваются даже от своих соперников.

"Был такой случай. Трое фанатов из "конторы" соперников попали в ДТП, в результате которого двое оказались в реанимации, а третий, 19-летний парнишка, погиб на месте. Мы созвонились с руководителями их группировки, выразили соболезнование. Тот матч начали с минуты молчания. Позже мы объявили сбор средств на поддержку семьи погибшего парня", – рассказал Асхат Садыков.

Для чего идут в футбольные фанаты

Среди множества причин болеть за ту или иную команду психологи называют желание человека принадлежать к той или иной группе. Как считают специалисты, в сообществе, в котором принята определенная символика (цвет и аксессуары), легко находят друзей даже самые замкнутые люди. У них возникает ощущение общих ценностей.

"Любому человеку важно принадлежать к какому-то сообществу. Фан- группа – это как раз отличная площадка для реализации этой потребности. Если человек принадлежит к группе, которую уважает, то его самооценка становится более крепкой. Общие интересы и совместная деятельность помогают человеку чувствовать себя таким, как все. Еще одна причина приобщения к околофутбольному движению – это возможность убежать от собственных проблем", – рассказал гештальт-терапевт Артур Жумашев.

Кроме этого, для мужчин участие в фанатском движении – прекрасная возможность "выпустить пар" и получить порцию адреналина, а также избавиться от стресса.

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"Еще одна причина, почему мужчины идут в такие группировки, – это способ легально выразить свои эмоции, которые не приветствуются в социуме. А вот в движении они, наоборот, приветствуются и поощряются. К ним относятся агрессия, злость и гнев", – пояснил психолог.

Также некоторые специалисты считают, что в основном представители фан-движений имеют склонность к проявлению пассивности и зависимости в межличностных отношениях, недоверия и враждебности по отношению к окружающим, а также неумение управлять своими чувствами.

Включенность в группу соратников помогает как преодолеть эти трудности, так и просто временно их замаскировать.

При этом стоит помнить, что участие в массовых драках может обернуться административным штрафом или даже арестом. К слову, в Казахстане нередки случаи, когда стычки происходили между болельщиками на стадионе или за его пределами. Не исключены были разборки между фанатами. Практически во всех инцидентах все стороны доставлялись в участок для дальнейшего разбирательства.