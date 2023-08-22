АЭС в Казахстане: без вреда окружающей среде и здоровью населения

Слово "атом" чаще всего настораживает людей, поэтому строительство атомной электростанции в Алматинской области наделало немало шума. Однако эксперты уверяют, что станция станет экологически чистой и не окажет негативных воздействий на природу и здоровье населения, сообщает Zakon.kz.

Эксперты в один голос твердят, что нужно думать о будущем. И тянуть со строительством АЭС уже некуда. Поскольку Казахстану не хватает электроэнергии, и эта проблема с каждым годом только усугубляется.

"Создание АЭС рассматривается с 90-ых годов. Технико-экономическое обоснование строительства атомной станции в поселке Улкен Алматинской области было готово еще в 1996 году, но тогда из-за нехватки финансирования проект заморозили. Второй проект был в Актау, но и тогда правительство не приняло окончательное решение. Теперь же этот вопрос не терпит отлагательств, так как у нас базовая генерация вся угольная. В последнее время применяются меры по снижению природной зависимости, европейцы вводят угольные налоги, падает экспортный потенциал страны. Базовая генерация, где более 70% угля, нужно чем-то замещать, а это возможно сделать только атомным источником. Атомная энергетика нам нужна из этих соображений. Плюс - это обеспечение энергобезопасности и энергонезависимости, потому что у нас есть много урана, в прошлом году начали производить ядерное топливо по французской технологии для китайского рынка". Генеральный директор ТОО "КАЭС" Тимур Жантикин

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По словам генерального директора ТОО "КАЭС" Тимура Жантикина, в настоящее время для возведения и запуска АЭС в Казахстане есть все условия: научно-технический потенциал, кадровое обеспечение и необходимость перехода базовой генерации на безуглеродные источники энергии.

"Также прорабатываются вопросы безопасности. Мы собрали технико-коммерческие предложения, отобрали четыре проекта: китайский, корейский, французский и российский. Будут реакторы третьего поколения. Есть контейнеры, которые работают без человека, в случае аварии они не выпустят наружу вредные вещества. Да, и прогнозирование аварий сведено к нулю. Также исследования показывают, что здесь не будет никакого вреда на здоровье населения и окружающую среду, поскольку, выбросы атомной энергии в атмосферу мизерные". Генеральный директор ТОО "КАЭС" Тимур Жантикин

То, что атомная электростанция будет безотходной и экологически чистой, подтверждает председатель Совета ветеранов атомной науки, энергетики и промышленности Бауржан Ибраев. Для сравнения он рассказал, как в данном случае будут работать ТЭЦ на угле.

"Минэнерго говорит о том, что к 2032 году дефицит электрической мощности будет 17 ГигаВатт. У нас на сегодня мощность почти такая же. Если с помощью тепловых станций, то приведу пример проекта Балхашкой ТЭЦ. Там каждый день должны были использовать порядка 500 вагонов угля и почти 400 вагонов золы нужно будет увозить. Это было бы кошмаром для нашей экологии. Представьте, образуются целые горы золы, Балхаш будет завален, это грозит эрозией почвы. А вот для АЭС потребуется один вагон топлива в год и столько же он выдаст отходов, которое можно будет преобразовывать в ядерное топливо. То есть это будет практически безотходное производство. Боязни за экологию не будет". Председатель Совета ветеранов атомной науки, энергетики и промышленности Бауржан Ибраев

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Преимущества ядерной энергетики перевешивают связанные с ней риски. Это надежный и низкоуглеродный источник энергии, который существенно снижает выбросы парниковых газов и смягчает последствия изменения климата. При соблюдении строгих стандартов безопасности и эффективных планов реагирования на чрезвычайные ситуации риски сводятся к минимуму.

"Сегодня практически весь мир использует атомную энергию. Фактически в последнее время нет инцидентов с атомными авариями, потому что высокий уровень автоматизации, предусмотрена гарантированная степень защиты. Даже если самолет упадет на атомную станцию, то ничего не случится, потому что продумана защита. На атомных электростанциях существует множество систем безопасности для предотвращения аварий и минимизации их последствий. Эти системы постоянно контролируются и проверяются". Председатель Совета ветеранов атомной науки, энергетики и промышленности Бауржан Ибраев

Однако проведенные общественные слушания в поселке Улкен, где задумано строительство АЭС, показали, что местное население готово к строительству атомной электростанции, поскольку это даст развитие небольшому населенному пункту, появятся новые рабочие места и жизнь в Улкене кардинально изменится в лучшую сторону. А вот противники строительства первой АЭС в Казахстане сейчас общественники. И этому есть объяснение. По мнению Бауржана Ибраева, это связано со слабым информированием казахстанцев. Радиофобные страхи часто основаны на дезинформации и неправильных представлениях о радиации.

"Вокруг строительства десятилетиями идут жаркие дебаты. Проблема в том, что население не проинформировано должным образом. Без электричества и энергетики мы не сможем жить. Казахстану нужна не одна атомная электростанция. Территория у нас большая. Когда говорят ветер, солнце, мы должны правильно понимать, что это дорогое удовольствие, которое не окупает себя. Стоимость создания солнечных панелей будет дороже, чем она будет вырабатывать электрическую энергию". Председатель Совета ветеранов атомной науки, энергетики и промышленности Бауржан Ибраев

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Бауржан Ибраев отмечает, что перспектив у проекта много: компетенция, развитие науки, высокая культура производства, новые технологии, кадры с достойным уровнем образования, производство топлива, к тому же энергия даст мощный толчок развитию всей казахстанской индустрии.

"1,5 ГигаВатт мы покупаем у России, об этом утверждает Минэнерго, завтра как мы будем производить эти 1,5 ГигаВатт, которых сегодня нам недостает? Как будем потреблять и на что будем тратить? Только на тепло и свет? А как дальше развиваться? Как строить заводы, фабрики? Когда говорят, что мы будем строить газотурбинки, нужно понимать, что в Казахстане нет масштабных газовых месторождений. То что в Жамбылской области элементарно не хватает для обогрева Жамбылской ТЭЦ. А как другим регионам быть?". Председатель Совета ветеранов атомной науки, энергетики и промышленности Бауржан Ибраев

Эксперты отмечают, что в ближайшее время не составит труда обучить 200 специалистов, которые в последующем будут в стране, а значит смогут кормить свои сем. Также в этих рядах будут и жители того самого поселка Улкен, которым не нужно будет покидать свои дома и ехать на заработки в другие регионы.