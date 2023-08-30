Когда "чертова дюжина" не мешает, или Как без КСК и ОСИ сделать свой дом красивым

Дом № 13 в 14-м микрорайоне Караганды ухожен и красив. Перед подъездами растут деревья, кусты сирени и шиповника. Вход в один из подъездов венчает деревянная беседка, увитая кудрявым вьюном, а под окном растут розы, петуньи, майоры, бархатцы и другие цветы.

Всю эту красоту с помощью соседей собственными руками обустроила карагандинка Любовь Курамшина, сообщает корреспондент Zakon.kz. В этом ей активно помогают соседи.



Любовь Курамшина живет в этом дворе больше 20 лет. Столько же работает дворником. Знает все о том, как подготовить дом к отопительному сезону, как собрать средства на ремонт труб, как "рыба в воде" разбирается во всех жилищно-коммунальных проблемах. И самое главное, знает, как содержать свой дом без КСК и ОСИ. Дом № 13 в 14-м микрорайоне не относится ни к какому КСК с самого начала возникновения подобных кооперативов. Дому 52 года, и все в нем держится благодаря ответственности самих жильцов пятиэтажки.

Фото: Zakon.kz

В доме № 13 четыре подъезда и в каждом есть свой старший. В трех соседних подъездах – это крепкие пенсионерки. В своем подъезде старшая – Любовь Курамшина. Эта обязанность перешла к ней от более пожилой соседки. Любовь признается, что взялась за это непростое дело, потому что ей не все равно и она любит свой двор. Кроме того, 20-летний опыт работы дворником – это большое подспорье в такой непростой сфере, как ЖКХ.

"Квартиру в этом доме я купила в 2000-м году. Здесь тогда уже было так заведено, что бабушки следили за домом. И так у нас до сих пор нет КСК. Каждый сам своим подъездом управляет. Ведут целевые сборы на нужды. Крышу, подвал – все сами делаем. Ничего ни у кого не просим. Я как-то втянулась в это все. Работника дворником меня сподвигла. Я же каждый день смотрю, на что похожи наши дворы, какие безответственные люди. Как плохо относятся к своему жилью, но тем временем просят все исправить дворника, который получает за уборку дома 20 тысяч тенге. И я решила своим собственным примером показать, как можно украсить свой дом и свой двор. 20 лет уже убираю свой дом", – рассказывает Любовь.

Она говорит, что делом, собственным трудом хотела показать людям, как может и как должен выглядеть двор. Ее палисаднику уже пять лет. Все началось с того, что она поехала на базар и купила саженцы цветов.

Фото: Zakon.kz

"Я посадила 16 кустов роз, по 650 тенге за куст. Приживаемость – стопроцентная. Также у меня есть многолетние растения. Стараюсь покупать эксклюзив. Покупаю саженцы подешевле на Михайловском рынке и на "Горняке". На нашем "Горняке" дачники часто продают. За 120 тенге можно купить рассаду майоров, петуний. За саженцами езжу каждую весну. За покупками меня возят наши мужчины-соседи из подъезда. Человека 3-4 дают деньги на рассаду, по 1000, по 500 тенге. Но в этом году я потратила 32 тысячи тенге. Большинство жильцов у нас активные. Многие откликаются на инициативу. Предлагают помощь", – рассказывает женщина.

Удобряет свой палисадник женщина конским навозом. Специально заказывает.

"Заказываю навоз на 1-м квартале. Мне мужчина привозит на машине. Сам навоз он мне дарит, берет только за подвоз, – рассказывает карагандинка. – Говорит, дорого гонять ГАЗель. Вот десять мешков мне привозит, я плачу 4 тысячи тенге. Каждый год я беру".

Помимо красиво высаженных цветов, внимание привлекает и беседка, построенная прямо над входом в подъезд. Любовь рассказывает, что построили ее соседи-мужчины три года назад.

"Чтобы построить беседку, устраивали целевые сборы. По три тысячи тенге с квартиры. Плюс еще из кассы брали. Я как старшая по подъезду взяла немного. Нам балки для крыши не хватало". Любовь Курамшина

После ее строительства по совету одной из дачниц Любовь посеяла семена вьюна, теперь каждую весну он красиво оплетает беседку.

Причем полив растений у Любови Курамшиной оформлен официально. В Караганде много дворов, где пенсионерки любят выращивать цветы или даже обустраивать небольшой огород. Но с недавнего времени компания "Караганды Су" стала требовать с любителей палисадников специально выводить из подвала трубу для полива саженцев и устанавливать на нее счетчик. Многих такой напор от официальных органов пугает и люди предпочитают забросить свое увлечение. Но Любовь Курамшина не побоялась лишней волокиты и все оформила, как надо.

"Это совершенно несложно. Я связалась с контролером водоканала, которому я отправляю показания счетчика. Она мне сказала купить счетчик. Взяла самый простой. Наши мужчины помогли мне. Все трубы вывели, все подсоединили. Трубы дали бесплатно. Теперь только за воду надо платить. Тут на два подъезда, мне помогать будут", – рассказывает женщина.

Жильцы дома № 13 в 14-м микрорайоне смогли даже решить проблему бездомных животных. На соседней стройке ощенилась собака-охранница. Саму мать уже давно ликвидировал отстрел. А щенки подросли и живут в их дворе. С помощью волонтеров животных стерилизовали. Теперь они полноправные обитатели их двора. Все жильцы их знают и подкармливают.

Завершающий штрих в облике дома – это установка новых детских площадок. Бабушки смогли добиться обновления детской игровой зоны.

Фото: Zakon.kz

"Нам акимат такое шикарное футбольное поле и детскую площадку строит. Вы бы видели! Все так красиво. И еще строится рядом. Детская площадка с клумбами будет. Просто чудо! Рабочие так старались, потому что наш дом сам по себе необычный. И наши бабушка, и наши мужчины следили за стройкой. Рабочие так старались! Все щеточками, граблями работали. Делали все так аккуратно!" – радуется Любовь.

Она работает дворником и в соседних домах, где есть КСК, и знает, что жильцы по большей части неинициативные. А ухаживать за своим домом ей и другим женщинам удается из-за большой заинтересованности. Так что все зависит от желания самих жильцов.

"Это практически невозможно. Я 20 лет работаю в соседнем КСК. Мы боремся, пытаемся добиться хотя бы того, чтобы люди на собрания выходили. Председатель, допустим, приходит и говорит, что счета пусты, что большие долги и нужны "целевые", а выходит буквально тни человека. Наш дом – это эксклюзив. Нигде, наверное, такого нет. У нас есть бабушки с "советской закалкой". Каждая на своей лавке сидит. Проходят мимо жильцы, они указания раздают, что что-то нужно сделать. И также я на лавке, но только я помоложе. Еще я группу в WhatsApp завела. Ну, а так все зависит от самих людей. Допустим, не убирает у нас во дворе дворник месяц. А у нас урны не полные, даже бычка не найдешь. Все следят за порядком. У нас даже дети, если с чужого двора приходят, не мусорят", – рассказывает Любовь.

Любовь Курамшина, как и все жильцы дома № 13, категорически не хочет организовывать КСК. Пока есть силы и желание, они намерены поддерживать порядок и чистоту в своем доме самостоятельно. Если только, конечно, не заставят какие-либо непредвиденные обстоятельства. Сейчас же у них все и так замечательно.