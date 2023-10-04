Взять за рога: в ЗКО начнут сокращать численность сайги и запустят переработку мяса

В ЗКО готовятся к массовому отлову 226 тысяч сайгаков, но алгоритм действий еще до конца не отработан. Чиновники понимают, что изъять такое поголовье сайги за короткий срок в регионе не смогут.

"Охотзоопром" готовится к массовому отлову сайги уже в первой декаде октября, за каждую тушу животного государство готово платить ловцам диких антилоп по 4200 тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Фермеры требуют возместить ущерб от сайги

"На сегодня от сайгаков пострадало немало крестьянских хозяйств. Они вытаптывают пастбища и сенокосы, заходят на поля зерновых культур. Мы требуем от государства возместить нам ущерб, который нанесли сайгаки, и выплатить нам деньги, чтобы мы могли закупить корма для скота. Но до сих пор нам не дали ответ, каков будет механизм выплаты этой компенсации. Местные власти говорят нам, что принято решение на уровне министерств – сокращать поголовье сайги в ЗКО. С 15 сентября должны были начать эту работу, но ее так и не начали. В моем хозяйстве "Болашак" от нашествия сайги пострадало свыше 700 гектаров. Это 580 га посевных полей и почти 200 гектаров – однолетние и многолетние травы. Каждый год поголовье сайгаков увеличивается на 40-50%, и угроза для развития сельского хозяйства в регионе нарастает", – рассказал порталу Zakon.kz депутат маслихата ЗКО от Таскалинского района, предприниматель Нуртай Умашев.

По словам предпринимателя, у фермеров много вопросов по поводу сайги. Главный из них – каким образом государство намерено защитить интересы крестьянских хозяйств в ситуации, когда поголовье сайги в регионе достигло катастрофических размеров.

Отметим, что в 1984 году на территории ЗКО обитали 100 тысяч голов сайги, в 1988 году – 164 тысячи. В 2010-2011 годах произошло резкое снижение поголовья сайги из-за браконьерских отстрелов и массового падежа животных от заболеваний. Тогда в регионе осталось всего 12 тысяч голов. В 2012 году было принято решение об организации резервата – сайгу, как особо охраняемое животное, взяли на защиту инспекторы РГП "Охотзоопром", ее отстрел был запрещен. В итоге поголовье сайгаков на территории области выросло в 100 раз.

Нанесли ущерб на 7,9 млрд тенге

Заместитель руководителя Управления сельского хозяйства по ЗКО Рустем Зулкашев говорит, что ЗКО является лидером по мясному животноводству. В области выращивают на мясо 904 тыс. голов КРС, 1,512 млн голов овец, 300 тыс. лошадей.

Официально в ЗКО обитает популяция сайги численностью 1 млн 130 тысяч голов. Это данные весны 2023 года, без учета приплода.

Сами фермеры утверждают, что с учетом сайгачат сейчас в ЗКО около 2 млн голов степных антилоп. Чиновники подтверждают эти цифры.

Рустем Зулкашев рассказывает, что всего в ЗКО имеется 8 млн гектаров земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельского хозяйства. По наличию имеющегося скота уже есть дефицит 3-4 млн гектаров земли для занятия животноводством.

С учетом того, что ежегодно на несколько сотен тысяч животных растет поголовье сельхозживотных и еще быстрее растет поголовье сайгаков, область рискует столкнуться с бескормицей – запасов травы и сена не будет хватать ни тем, ни другим.

"То, что сайга вытаптывает пастбища и сенокосы, особенно в южных районах области, это факт. Жангалинский, Бокейординский, Жанибекский, Казталовский районы, частично Акжайыкский, южная часть Таскалинского района и Байтерека страдают от ее нашествия. Ареал обитания животного расширяется, оно ищет для себя новые пастбища. Так как последние два района являются зерносеющими, то сайга заходит на посевные поля, наносит ущерб крестьянским хозяйствам". Рустем Зулкашев

Чиновник подчеркивает, что в 2023 году в сельском хозяйстве складывается непростая ситуация не только в регионе, но и в целом по Казахстану. Из-за засухи низкие урожаи зерна собирают хлеборобы в Жамбылской области и в северных регионах Казахстана. В ЗКО, по сравнению с прошлым годом, из-за холодной весны урожайность и зерна, и сена практически в два раза меньше, чем в прошлом году. Плюс – урон сельчанам наносит сайга, что вызывает беспокойство у фермеров.

Рустем Зулкашев объясняет, что по поручению акима региона в шести районах по области были созданы комиссии, которые летом 2023 года выявляли площади, пострадавшие о нашествия сайгаков.

Всего, по данным этих комиссий, в 7 районах области сайга потравила 913 тыс. гектаров сельхозугодий. Это земли 1350 агроформирований. Большая часть хозяйств, которым нанесен ущерб, находятся в четырех районах – Жангала, Жанибек, Казталовка, Бокейорда. Из них – 863 тыс. гектаров – это пастбища, 46 тыс. – это сенокосные угодья и еще 3 тыс. га – посевы зерновых и кормовых культур.

Согласно методике, предложенной Министерством сельского хозяйства Казахстана, общая сумма ущерба от нашествия сайги фермерам ЗКО равняется 7,9 млрд тенге.

Все документы и расчеты Управление сельского хозяйства ЗКО направило в Минсельхоз. И сейчас, по словам заместителя руководителя ведомства, ведется работа по определению механизма выплаты из бюджета компенсаций всем 1350 агроформированиям.

"Фермеры высказывают мнение, что материальную помощь за понесенный ущерб они ждут в самое ближайшее время, чтобы успеть запасти сено к предстоящей зимовке. Мы довели до правительства эту информацию, и надеемся, что решение по выплате компенсаций будет принято оперативно", – констатирует Зулкашев.

Он отмечает, что когда-то в Жанибекском районе был большой зерновой клин. Сейчас фермеры там практически не занимаются растениеводством, перешли на животноводство.

Орошаемым земледелием в Жанибеке продолжает заниматься фермер Бауыржан Сабанов. В этом году сайгаки потравили у него 350 гектаров, засеянных ячменем и кормовыми травами. Животные вытоптали и съели подчистую все посевы. Фермер резко выступал на встрече населения с министром экологии в августе 2023 года – требовал рассмотреть вопрос о возмещении убытков сельчанам, которые наносит их полям сайга. Иначе фермеры готовы выйти на митинг. По его утверждениям, он истратил 18 миллионов тенге на посевы. Сабанов от себя и еще более 1000 фермеров спрашивал: кто поможет им в сложившейся ситуации?

В хозяйствах не хватает сена на зиму

Рустем Зулкашев отмечает, что многие фермеры пытались самостоятельно оградить свои поля, пастбища и сенокосы от сайги, выставляли ограждение – специальный "электропастух", чтобы спасти свои угодья от нашествия диких животных. Но это бесполезно. Когда передвигается огромное стадо животных, то первые из них гибнут или травмируются от удара током, а остальные просто сносят ограждения и заходят на фермерские поля.

"По восточному календарю сейчас идет год зайца, который всегда сопровождается продолжительными, снежными зимами. Это вызывает тревогу у фермеров. Как сложится будущая зима? Чем они будут кормить скот? Сейчас у многих хозяйств в южных районах есть нехватка грубых кормов для скота". Рустем Зулкашев

Сейчас хозяйства южных районов ЗКО косят на зиму то сено, которое уцелело. Плюс – у хозяйств по области имеется 500 тыс. тонн сена – запас прошлого года.

Так, фермеры Бокейорды в 2023 году заготовили 53,8% сена от потребностей скота в районе (плюс 60 тыс. тонн с учетом прошлогодних остатков эта цифра равна 84%).

В Жангале накосили 48,9% сена этого года (с учетом остатков 63,8 тыс. тонн обеспеченность сеном составляет на данный момент 79,6%), в Жанибеке – 41% (с остатком 81 тыс. тонн это 82% от необходимого запаса кормов).

При этом в ряде районов ЗКО – Чингирлау, Байтерек, Таскала – есть излишки запасов сена. Пострадавшие хозяйства могут докупить и завезти недостающее сено из этих районов ЗКО.

Какой метод используют для отлова антилоп

Руководитель Территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по ЗКО Нурлан Рахимжанов рассказал, что в настоящее время идет подготовка к изъятию сайги.

Министерство экологии РК в 2023 году дало квоту на изъятие в ЗКО 226 тысяч голов степных антилоп на основании биологических исследований ученых Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана.

"Ученые подсчитали, что изъятие 20% от общего поголовья сайги не повлияет на резкое сокращение численности этих диких животных. Но если прямо сейчас не начать эту работу, то мы можем потерять поголовье домашнего скота. Я сам был акимом Жангалинского района, на практике видел, что сайгаки огромными стадами пасутся вблизи населенных пунктов, захватывают все новые и новые территории. Раньше эти дикие животные не заходили в сельские населенные пункты, боялись человека и домашних животных. Сейчас сайгаки пасутся в степи вместе с овцами, приходят на водопой на отгонные чабанские точки. Это неправильно. Контакт диких и домашних животных опасен тем, что он может стать причиной массового заболевания животных какими-либо инфекционными заболеваниями". Нурлан Рахимжанов

Он отмечает, что, по подсчетам ученых-экологов, оптимальное поголовье сайгаков для ЗКО – 500-550 тысяч голов. Если с учетом приплода этого года, сайгаков в западноказахстанской степи – 2 млн голов, то это уже в 4 раза больше, чем положено. Чиновник еще раз подчеркивает, что наука упорно твердит: чем выше плотность животных, тем выше риск их массового заболевания инфекционными заболеваниями.

Нурлан Рахимжанов рассказывает, что изымать сайгу в ЗКО решено коралевым методом. Отстрел животных экологами изначально был исключен, так как туши животных будут массово поставлять на мясокомбинаты, где нет аппаратуры по извлечению свинцовой дроби.

Руководитель теринспекции лесного хозяйства и животного мира поясняет, что перевозить животных живыми в убойные пункты невозможно. Сайга стрессонеустойчива, она может погибнуть при транспортировке. Поэтому было принято решение изъятие животных производить прямо в степи.

Коралевый метод подразумевает, что в большой загон из капроновой сети (кораль) будут загонять сайгаков. Таким методом сайгу ловили в степи 40-50 лет назад. Но сейчас опыта ловли сайгаков таким методом у местных охотников уже нет.

Устанавливаться корали будут в степи, в местах массового скопления сайгаков. Загонять туда животных будут при помощи мотоциклов. Площадь сетки после того, как там окажутся животные, охотники будут уменьшать. В течение 5-6 часов сайга будет находиться внутри кораля. И когда животные успокоятся после бега, охотники начнут их резать.

Непригодные к употреблению останки животных планируется утилизировать прямо в степи. Для этого экскаватором будут рыть траншеи и туда закапывать остатки желудочно-кишечного тракта.

Другие внутренности – легкие, сердце и почки – будут отвозить на мясокомбинаты – на проверку ветеринарным врачам. Те будут проводить анализ мяса и субпродуктов – на наличие у животных болезней или инфекций.

Нурлан Рахимжанов уверяет, что будет жесткий контроль за тем, чтобы в продажу не попало мясо больной сайги.

Оператором по изъятию сайгаков в ЗКО определено РГП "Охотзоопром". Сейчас предприятие уже начинает заключать договоры на отлов сайги с охотниками. По предварительным расчетам, охотники за каждую голову сайги будут получать 4200 тенге из республиканского бюджета. Предполагается формирование двух бригад по 20 человек.

"19 сентября вышел приказ министра экологии, согласно которому сайгак включен в перечень регулируемых животных. Охота на это животное законодательно запрещена. Изъятие сайги возможно только под строгим контролем инспекторов "Охотзоопрома", – говорит Нурлан Рахимжанов.

Учет туш и рогов степных антилоп будут вести инспекторы "Охотзоопрома". Туши зарезанных животных будут поставлять на мясокомбинаты.

Мясо – на рынки, рога – в хранилища

Рустем Зулкашев поясняет, что в задачу Управления сельского хозяйства ЗКО входит подготовка мясокомбинатов, которые будут принимать туши забитых сайгаков с полей.

Сейчас, по данным Управления сельского хозяйства, изъявили желание принимать туши сайгаков для последующей реализации мяса два мясокомбината – это ТОО "Іздеңіс" (п. Жангала, Жангалинский район) и ТОО "Батыс Нық" (п. Чапаево, Акжайыкский район). Первый мясокомбинат за смену разделывает 600 туш животных, на время изъятия сайги здесь готовы работать в две смены. Второй мясокомбинат в смену сможет принять 300 голов сайги, холодильное оборудование здесь рассчитано на 400 тонн.

В области есть мощный мясоперерабатывающий комплекс, который в сутки может принимать до 1000 голов скота. Но у предприятия нет ГОСТов для изготовления консервов из мяса диких животных. Пока предприятие не подало заявку на участие в проекте по изъятию сайги. Как отметил Рустем Зулкашев, предприятию необходима поддержка государства в разработке ГОСТов.

Мясокомбинаты будут закупать туши животных ориентировочно по 315 тенге за килограмм. Вывозить сайгачье мясо на рынки будут сами мясокомбинаты. Примерная цена – от 1000 до 1200 тенге за килограмм. Сайгачье мясо готовы закупать не только рынки Уральска, но и Актобе, Атырау и Актау.

Что будут делать с рогами сайгаков

Отдельная история с дериватами сайгаков. Официально Казахстан не продает рога сайгаков. Экспорт дериватов запрещен. Переработка рогов сайгаков в Казахстане также не налажена.

Предварительно на уровне Министерства экологии принято решение – пока складировать рога убитых сайгаков в ЗКО. Сейчас идет подготовка мест хранения для дериватов.

"Охотзоопром" будет нести ответственность за рога при изъятии сайги – маркировать их, сдавать на хранение и учитывать. Деньги от реализации мяса предприятия будут перечислять на счета РГП "Охотзоопром". Нурлан Рахимжанов поясняет, что пока судьба этих денег не решена. Будут ли полученные деньги идти на улучшение условий обитания сайги, обводнение ареала обитания степных антилоп, чиновник пока затрудняется ответить.

До конца ноября 2023 года будет идти изъятие сайги. В декабре у сайгаков начнется гон, охотиться на них уже нельзя. С учетом того, что почти 1000 голов готовы принимать в смену два мясокомбината, а в две смены – 2000 голов, то за 60 дней изымут до 120 тысяч голов. Получается, что в план Министерства экологии область уже не укладывается. При этом есть вопросы и по работе ловчих самих сайгаков: сумеют ли физически люди за сутки поймать антилоп и освежевать 2000 туш диких животных? Пока этот вопрос остается открытым.