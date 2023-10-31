Через тернии к звездам: как Биржан Кужаков из Уральска стал человеком с неограниченными возможностями

Уже 20 лет Биржан Кужаков делает мебель в национальном стиле – колыбели-трансформеры, казахские национальные столы, сундуки для приданого невесты. В арсенале мастера есть и собственноручно разработанные вертикализаторы для детей с ДЦП, при помощи которых они учатся управлять своим телом.

Уникальное предприятие



Уникальность этого предприятия в том, что сам Биржан и часть его коллектива – люди с ограниченными возможностями, но с творческой фантазией и золотыми руками. Сам Биржан Кужаков имеет инвалидность и передвигается на коляске. Свое ИП он открыл в 2002 году. В 2007 его предприятие расширилось и стало называться ТОО "Гибадат". А уже в 2015 году бизнесмен принял для себя решение открыть общественное объединение "Демеу", которое стало заниматься поддержкой людей с инвалидностью – помогать им трудоустраиваться, и не только на свою фирму, но и в другие сферы.

В лучшие годы в ОО "Демеу" работали 35 человек, из них 21 - люди с инвалидностью. Делали корпусную мебель для школ и детских садов, госучреждений, кафе, ресторанов и мебель с национальным колоритом по индивидуальным заказам. В 2015 году предприятие заняло второе место в республиканском конкурсе социальных проектов.

"Сейчас, к сожалению, людей в коллективе у меня работает мало, – говорит Биржан Кужаков. – Это всего 12-13 человек. Из них половина ребят – с инвалидностью. Во время пандемии многие работники серьезно переболели, перестали выходить на работу. А здоровые мебельщики, кто раньше трудился в цехе, ушли в другие места, где заказов больше, и зарплата выше".

Предприниматель сетует, что для тех, кто имеет инвалидность, но хочет заниматься бизнесом, не предусмотрены скидки при аренде помещений, нет льгот при оформлении кредитов. Бизнесмен признает, что, к сожалению, местные исполнительные органы не всегда поддерживают людей, которые хотят открыть свой бизнес. Все дело в недоверии чиновников к таким людям. В Казахстане действует программа "Даму-ондiрiс", но, по словам Биржана Кужакова, в ней не могут принять участие люди с инвалидностью.

Фото: из личного архива Биржана Кужакова

Кужаков отмечает, что за последние 5 лет изменилась не в лучшую сторону и ситуация в госзакупках с участием предпринимателей с инвалидностью. По его словам, раньше в таких конкурсах участвовали только компании, где работают маломобильные граждане, а также люди с другими ограничениями по здоровью. Сейчас в них участвуют и здоровые бизнесмены. Они официально оформляют общественные объединения, хотя люди с инвалидностью у них не работают. Они выигрывают конкурсы госзакупок, оставляя без тендеров таких, как Кужаков.

"Поражен волей детей с ДЦП"

В мебельном цехе Кужакова делают специальные аппараты-вертикализаторы для детей с ДЦП. При помощи этих аппаратов даже те, кто не двигался, начинают держать голову, садятся. Биржан вспоминает, что в 2015 году его пригласили в Астану принять участие в форуме людей, которые имеют проблемы со здоровьем.

"Когда я ехал в холле на своей коляске, увидел, как мать катит инвалидную коляску, а рядом сын 10-12 лет, весь изломанный от ДЦП, мучительно, превозмогая себя, идет, но не садится в коляску. Я поразился его упертости, воле к жизни. Разговорились. Мать сказала, что мальчишка хочет ходить самостоятельно, но ему больно. Им нужен аппарат-вертикализатор, чтобы нормализовать работу мышц. Такие вертикализаторы есть в России или за рубежом, они стоят от 520 до 1,2 млн тенге. Но купить его денег у них не хватает". Предприниматель Руслан Кужаков

Эта история поразила Биржана до глубины души. Когда он вернулся в Уральск, стал заходить на разные сайты, смотреть чертежи, как самому сделать вертикализатор. Обратился в детскую больницу. К нему приезжали врачи, рассказали про современные аппараты, которые стояли в областной больнице, в чем их достоинства и недостатки.

Кужаков сделал чертеж аппарата, усовершенствовав его с учетом пожеланий врачей. Мастер предусмотрел механизм, который трансформировал вертикализатор по мере взросления ребенка, чтобы дети могли пользоваться им в течение нескольких лет. Свои первые вертикализаторы не продавали, только раздавали бесплатно. Первые 8 аппаратов фирма подарила реабилитационному центру для детей с ДЦП "Шапагат".

Фото: из личного архива Биржана Кужакова

Со временем Кужаков начал делать вертикализаторы под особенности детей с разными видами ДЦП - с учетом физиологических особенностей – для выгнутых рук или же ног. И сейчас в "Демеу" уже изготавливают 34 вида самых разных вертикализаторов. Пересчитать общее количество аппаратов, которые были сделаны за прошедшие 8 лет, Биржан Кужаков не может. 250 вертикализаторов они передали бесплатно нуждающимся, многодетным семьям, где есть дети с инвалидностью, в разные города Казахстана.

Он отмечает, что были случаи, когда они сами или же семьи детей с ДЦП находили спонсоров и заказывали эти аппараты в "Демеу" за деньги. Стоимость вертикализаторов здесь начинается от 120 тысяч тенге.

К каждому государственному празднику, в Курбан айт и на День защиты детей Кужаков старается дарить нуждающимся семьям свои вертикализаторы. Сейчас в очереди на бесплатные аппараты у него стоит свыше 200 детей.

"Пишут письма, пишут в Instagram и WhatsApp те, кто не может самостоятельно купить своим детям вертикализаторы. Такие просьбы мы получаем постоянно. В них – истории болезней детей, диагнозы, фотографии. Все контакты таких семей записываем и по возможности собираем для них нужные аппараты и дарим им", – рассказывает бизнесмен.

Несколько лет как на предприятии делают для детей с синдромом Дауна и аутизма стенды Монтессори, массажные мостики, а также ходунки для детей с ДЦП.

"Наша цель в этой работе – поставить на ноги детей с ДЦП, сделать активной жизнь детей с синдромом Дауна, улучшить состояние здоровья детей с аутизмом. Дать надежду этим детям на то, чтобы они могли двигаться, могли найти себя в обществе – работать, общаться. Моя мечта, чтобы дети с физическими недугами не сидели в 4 стенах дома, а были самостоятельными", – говорит Биржан Кужаков.

Предприниматель вспоминает, что, прежде чем наладить производство медицинских вертикализаторов, он 5 лет обивал пороги министерства здравоохранения, доказывал, что умеет делать их в соответствии с технологиями, и что в Казахстане нужно налаживать производство этих нужных для детей с ДЦП аппаратов. В итоге он сумел получить на свои вертикализаторы необходимые сертификаты и патенты.

В 2023 году Биржану Кужакову предстоит продлевать эти сертификаты, и предприниматель с сожалением говорит, что не готов к тому, чтобы вновь ездить, добиваться, доказывать и получать нужные бумаги.

"Волокита с документами очень выматывает. Это большая проблема - получить сертификат на свою продукцию. Мы хотим делать хорошие вещи, но собирать бумаги, проводить дорогостоящие экспертизы сейчас для меня крайне сложно", – признает он.

"Понял, что должен жить"

Биржан откровенно делится, что тогда, в 2015 году, тот подросток в Астане напомнил ему самого себя, когда несколько лет назад он остался без ног, но с пронзительной жаждой жизни. Хотя, когда Биржан узнал, что ему хотят ампутировать ноги, жить ему не хотелось вообще.

"Нас у мамы было четверо. Росли без отца. Я - старший. После школы сразу в армию пошел. Хотя хотел поступать в художественное училище – рисовать любил. Но… Учиться было не на что. Работал художником-оформителем на комбинате хлебопродуктов, потом устроился в полицию, инспектором ГАИ", - вспоминает он.

Своих ног мужчина по воле судьбы лишился на работе.

"Январь 2001 года. Мне был 31 год. Вместе с напарником Володей Романюком мы дежурили на посту «Подстёпное», - события той роковой ночи до сих пор крутятся в голове Биржана, как застывшая картинка. – Мороз – минус 40 градусов. Наша будка не отапливается – нет электричества (годы были тяжелые, кто-то срезал все провода, ведущие к полицейскому посту - люди воровали их на цветмет). Аккумуляторы у машин разрядились. Греться негде. Ноги леденеют от холода, потом горят, а к утру я их уже не чувствую".

После пересменки Биржан дома растер ноги водкой, выпил 100 грамм, чтобы согреть организм, и лег спать. Но наутро боль в ногах не ушла. Ступни ныли и болели. И когда он все-таки пошел в больницу, врачи вынесли неутешительный вердикт: капилляры в стопах мертвы.

На лечение Кужаков уехал в Москву. Два месяца врачи пытались спасти его ноги. Но в итоге ампутировали пальцы на обеих ногах.

"В ГАИ меня пересадили работать в дежурную часть, и я ходил на работу, превозмогая боль, - признается он. – Ноги ныли, не заживали. Опять больница. Там я лежал шесть месяцев. Врачи настаивали на ампутации, а я не хотел отдавать свои ноги, просил их сохранить. Начал потихоньку выпивать, лежал в палате, жалел себя и тихо умирал. А потом врачи сказали: "Все, пошла гангрена. Если не отрезать, умрешь". И я согласился. Отрезали сначала правую ногу до колена, потом – до бедра. Спустя семь лет мне отрезали и вторую ногу".

День, когда Биржана привезли без ноги в палату, - самый страшный в его жизни.

"Выть хотел, жить не хотел, - сжимает руки в кулаки мужчина. – До сих благодарю своего шефа Кайсара Абилековича Султанбаева, что вытащил меня буквально за уши с того света. Пришел ко мне с ребятами в больницу – всем составом явились - и сказал: "Выйдешь из больницы – на работу к нам возвращайся". Я тогда понял, что кому-то нужен, что должен жить".

Сам себе директор и плотник

В ГАИ Биржан Кужаков стал работать на станции технического осмотра. Жена с двумя дочками ушла, не выдержав его депрессии. А он начал искать то, что могло заполнить душевную пустоту и боль.

"Братишка Ержан работал в инофирме, привез оттуда старый шкаф, я посмотрел на него и в перерывах между работой тумбочку из него переделал, у себя в кабинете поставил, - вспоминает Биржан. – У нас в крови есть тяга к искусству, я с детства любил выпиливать из дерева, фигурные табуреты. На техосмотр мужик пришел, присмотрелся и говорит: «Продай тумбочку. Пять тысяч тенге даю». Это тогда были большие деньги. Продал. Брат еще стройматериал привез, я потихоньку начал другие подставки делать".

Чтобы не подводить руководителя, Биржан пошел к Кайрату Султанбаеву и прямо сказал, что хочет делать мебель. И тот понял, помог открыть ИП.

"Я братишке Ержану тогда сказал: "Без твоей помощи мне не справиться. Будь моими ногами", - вспоминает Биржан. – И он бросил работу в инофирме. Стал меня всюду возить – за стройматериалами, в цех. Тогда только бизнес-инкубатор появился. Нам помещение выделили. В нем я до 5 часов директором был, заказы принимал, а после 5 часов – плотником, до часу-двух ночи пилил, стругал, мебель делал".

Первый заказ на мебель поступил из родного учреждения: в ГАИ дали заказ на 15 кроватей и 15 тумбочек для общежития. На свой первый крупный заработок Биржан купил инструменты, подал заявку на участие в госзакупках – изготовление мебели в пришкольный интернат в поселке Чапаево. Заказы пошли. Работа закипела.

Фото: из личного архива Биржана Кужакова

Через тернии к звездам

"Я сам без ног, и знаю, что человеку с увечьями трудно найти работу, - говорит Биржан. – Поэтому в свой цех стал приглашать работать таких же людей: сначала их было 5 человек из 15, в 2015 году 21 из 35 – с инвалидностью 1 и 2 групп, сейчас – 5. Это очень честные и трудолюбивые люди. Они очень верные и надежные. Не предадут, не уйдут к тому, кто платит больше. Долгое время ребята сидели в четырех стенах и не верили в себя. В цехе они научились своими руками делать очень красивые вещи. Про каждого из них я готов сказать, что это мастер золотые руки".

Мебельный цех, которым руководит Биржан Кужаков, занимается изготовлением корпусной мебели. Но главная фишка производства – сундуки в национальном стиле. Это гордость бизнесмена. Их в команде Биржана изготавливают 56 видов - от эконом-класса до люксовых - на суперсовременном оборудовании, а узоры выпиливают на специализированном 3D-станке.

"Первый сундук для приданого дочке у меня заказал друг, и я стал искать оборудование, чтобы его купить, но оно оказалось очень дорогим, - вспоминает мастер. – Кредит в банке мне давать отказались – я инвалид. И тогда на семейном совете мы решили продать квартиру мамы, мою машину и квартиру брата. Рискнули сильно, в Китае, в Урумчи, купили 11 станков. Но это стоило того".

7-8 лет назад в "Демеу" начали делать посуду в национальном стиле с резными орнаментами. Сейчас сундуки для приданого и деревянную резную посуду у Биржана Кужакова заказывают родители невест не только из Уральска, но и из Алматы, Астаны, Актобе и Актау. Наш герой еще раз женился. В семье подрастают сын и две дочки. Он не теряет связи и со старшими детьми – общается с ними и их семьями.

Фото: из личного архива Биржана Кужакова

Когда-то он дал себе слово, что будет жить, снова будет водить машину. Признается, что иногда бывает проблематично, когда рядом с ним на парковке нет кого-то из близких. Но обязательно там найдется тот, кто вытащит коляску из багажника, кто поможет ему выйти из машины.

Биржан Кужаков не боится просить о помощи. Не боится людей. Он боится одного – снова стать никому не нужным и бесполезным. А еще он мечтает о признании своего труда и мечтает о государственной награде за доблесть.