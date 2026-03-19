Жаңару күні: как Атырау и Костанай встретили день обновления

Шестой день Наурызнама – Жаңару күні – в регионах Казахстана отметили по-разному, но с единым смыслом обновления. В Атырау высадили десятки деревьев, а в Костанае провели масштабный этнопраздник с обрядами, играми и флешмобами, сообщает Zakon.kz.

Шестой день Наурызнама Жаңару күні, или День обновления, костанайцы встретили яркими мероприятиями. Самыми зрелищными и массовыми стали фольклорно-этнографический праздник "Бақ-береке бастауы – әз Наурыз" и флешмоб "Төрлет, Наурыз!".

Считается, что в этот день природа преображается и жизнь возрождается. Жаңару күні знаменует начало нового этапа в жизни, и символично, что именно этот день в Костанае оказался теплым и солнечным переходом к настоящей весне.

Организаторы каждого из прошедших мероприятий решили не только привить детям и молодежи чувство патриотизма и любви к родине, но и желание прославлять, уважать обычаи казахского народа.

Согласно традициям, по мере приближения праздника Наурыз каждая семья считала своим долгом приготовить наурыз коже. И раньше в этот день представители старшего поколения обходили дома и пробовали праздничное блюдо, благословляли младших и желали им всего наилучшего.

Не только весной, но и во все времена года казахстанцы особенно радовались рождению ребенка и придавали этому событию огромное значение. Каждая заботливая семья старалась дать малышу подходящее и красивое имя. Считалось, что оно было первым благословением, которое давали ребенку. Поэтому в День обновления специалисты отдела изобразительных искусств Костанайского областного историко-краеведческого музея показали курсантам Костанайской академии им. Ш. Кабылбаева и военнослужащим 6697 воинской части Национальной гвардии один из первых обрядов в жизни ребенка – ритуал "балаға ат қою" и "бесікке салу", которые являются важной традицией казахской культуры и символизируют заботу о новорожденном и связь семьи.

В инсценировке новорожденного первым делом передали старейшине, который три раза прошептал ему на ухо выбранное имя и слова "да будет ребенку долгая жизнь, да будет имя его достойным". В это время бабушка малыша окурила дымом бесик, изгоняя злых духов, и провела интересный обряд "тыштырма".

Для этого через отверстие для сосуда в днище колыбели она опустила конфеты, курт, сладости, приговаривая: "Тышты! тышты!". Это поверье означает, что родившийся ребенок принесет в дом благополучие и богатство. А затем бесик вместе с малышом накрыли предметами, которые, как считается, могут повлиять на его будущее: дорогим мехом, являющимся символом богатства и высокого статуса в обществе, кнут, обладающий силой подчинить себе любого необъезженного коня, и одеждой, символизирующей героизм и смелость.

Но какой же праздник без национальных игр, поэтому организаторы предложили участникам испытать свои силы. Сначала мужчинам в "арқан тартыс" (перетягивании каната), а потом и девушкам в игре "бес тас".

"Молодежь, особенно в городах, редко видела своими глазами и знает один из первых обрядов в жизни каждого нового человека, поэтому в День обновления мы решили показать именно эти ритуалы. А также рассказать о других обычаях и национальных играх, которые нужно не только помнить, но и передавать следующим поколениям", – отметили специалисты музея.

Как рассказала курсант академии Айгерим, которая попробовала свои силы в игре бес тас, мероприятие оказалось действительно познавательным.

"Я раньше никогда не присутствовала во время обряда "бесікке салу", и было очень интересно, как наши предки умели сочетать духовность и веру в лучшее. И в бес тас я никогда не играла, но после нескольких бросков все стало получаться", – сказала она.

В другой части города один из самых масштабных флешмобов в регионе собрал на площади перед ДК "Жастар" почти 700 участников танцевальных коллективов Костаная. Они исполнили танец "Наурыз думан" и затем выстроились в цифру 2026 под песню "Төрлет, Наурыз!". Эта яркая и масштабная композиция привлекала внимание костанайцев, которые, не скрывая эмоций, наблюдали за действом, происходившим на площади, снимали его на видео, радовались теплым дням и приближающемуся празднику Наурыз.

День "Жаңару": в Атырау высадили 100 деревьев

В Казахстане продолжается декада Наурызнама, и шестой день праздничных мероприятий проходит под символичным названием "Жаңару" – обновление. В этот день по всей стране проходят экологические и общественные акции, которые объединяют людей вокруг идеи заботы о природе и будущем страны.

В Атырау атмосфера праздника ощущалась повсюду: звучала музыка, люди улыбались, общались и делали памятные фотографии. Под ярким весенним солнцем на улицы вышли представители разных организаций, госслужащие и просто жители.

Каждый из них хотел внести свой личный вклад в озеленение города. Для многих акция стала не только экологической инициативой, но и возможностью почувствовать себя частью большого общего дела. Участники с трепетом опускали саженцы в землю, понимая, что через годы эти деревья станут частью зеленого облика города.

"Смысл дня "Жаңару" выходит за рамки простой посадки деревьев. Он символизирует начало нового этапа как для страны в целом, так и для каждого ее гражданина. Это время, когда люди задумываются о новых целях, планах и проектах, стремятся к переменам и развитию. Высадка молодых деревьев в этот период стала символом обновления и надежды, отражая дух Наурыза и новые традиции праздника. Сегодня в Атырау за счет спонсорской поддержки планируется высадить порядка 100 деревьев". Представитель городского ЖКХ Маулен Саламатов

В рамках общенациональной акции в этот день были высажены саженцы ясеня, тополя, туи и можжевельника. Как отметил заместитель акима города Ердос Абдисаттаров, для посадки были выбраны породы, хорошо приспособленные к климатическим условиям региона и способные успешно расти в городской среде.

Эта посадка деревьев стала логичным продолжением системной работы по озеленению города.



Как отметили в городском акимате, в 2025 году за счет спонсорской помощи в городе было высажено 891 хвойное дерево, 317 кустов гортензии, 1 500 деревьев ясеня, а также 542 дерева сосны, ясеня и тополя.

Работа по озеленению в Атырау будет продолжена и в 2026 году.