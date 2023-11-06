От "Дос-Мукасан" до "Ирины Кайратовны": разбираемся и слушаем, как менялась музыка

Многие слушатели недовольны качеством современного музыкального контента. Между тем на небосклоне вспыхивают все новые звезды. Вооружившись помощью отечественного музыкального критика, психолога и творческой молодежи, Zakon.kz попытался отыскать равновесие между творчеством и бизнесом.

В материале представлены клипы, отобранные для наших читателей экспертом Романом Райфельдом, и те, с которыми сочла нужным ознакомить вас редакция.

Прощай, альбом

По словам известного казахстанского журналиста и музыкального критика Романа Райфельда, за последние 30 лет индустрия изменилась кардинальным образом. В первую очередь это связано с развитием интернета и проигранной борьбой лейблов с пиратством. Во вторую – со стремительным развитием платформ для размещения музыки, откуда ее не скачивают, а только прослушивают.

Если говорить конкретно о Казахстане, у него есть своя специфика.

"По сравнению с миром в Казахстане резко пропал такой вид музыкального продукта, как альбом. Альбомов сейчас выпускают – по пальцам пересчитать. Связано это с двумя причинами. Первая – то, что сейчас все очень быстро попадает в Сеть: пока выйдет альбом, слушатель уже будет знаком практически с каждой песней. Возникает вопрос: а зачем мне качать альбом? Например, RaiM просто выкладывает длинное видео на своем канале, где весь альбом, собственно, и представлен. Да и продвигаться сейчас эффективнее через соцсети. Тематические телеканалы перестали играть в этом деле особую роль", – считает собеседник.

Той әндері под угрозой?

Казалось бы, с учетом появления молодых, амбициозных, модных и умеющих грамотно использовать алгоритмы TikTok исполнителей привычные "тойские" шлягеры рискуют быть сброшенными с пьедестала почета. Или нет?

"Нет, потому что их аудитория никуда не делась. Старшему поколению на праздниках нужно ведь что-то, кроме молодежной музыки: они ее не особо принимают. Так что той-бизнес продолжит цвести и пахнуть. А параллельно с ним будут выпускаться интересные, немассовые продукты. Будут появляться самобытные артисты", – уверен Райфельд.

Последний бит – в крышку гроба мелодии

Проблема утраты какой бы то ни было мелодичности в новомодных треках, пожалуй, тревожит сейчас взыскательных меломанов по всему миру. Отследил ее и критик:

"Я, конечно, не композитор, но за последние несколько лет делал интервью с композиторами, задавал им аналогичные вопросы и абсолютно согласен с этим утверждением. Большую роль стал играть ритм, речитатив. Ушла красивая поэзия, потому что большая часть музыки – хип-хоп, а он очень рваный. И потом, хип-хоп изначально был на английском, а английское слово короче казахского и русского. Ну, не ложится оно, сам язык не совсем ложится на эту ритмическую структуру".

Моду на "три притопа, два прихлопа" Роман связывает с глобальными переменами, произошедшими с человечеством за последние десятилетия. Свойственные современникам синдром дефицита внимания, привычка бесконечно скроллить ленту новостей, поглощать информацию, "не прожевав", торопливость во всем и вся вынуждают авторов ориентироваться на краткость и емкость произведений.

По полям, по полям

Это что касается примитивизации. А имеет место еще заметная инфантилизация песенной поэзии: когда куплеты и припев написаны, будто пятиклассниками для второклассников. Впрочем, попытки создавать "Синий трактор для взрослых" начались не вчера.

"Такое было и в 80-е, и в 90-е, и в нулевые. Не скажу, что сейчас "детскость" стала заметнее. Банально "сложные" продукты "заходят" аудитории все меньше и меньше. Инфантилизация – часть примитива. А спрос, как известно, рождает предложение, поэтому самодостаточные взрослые музыканты пишут такие песни. Осознанно. Здесь во главе угла стоят коммерческие, а не творческие соображения. Мы в свою очередь слушаем и требуем еще проще". Роман Райфельд

Но о чем говорит взрослый плейлист с оттенком детской неожиданности с точки зрения психологии?

Согласно наблюдениям клинического психолога Анастасии Абрамкиной, шедевры про пчелок, ягодки, цветочки предпочитают либо малыши, которым нравится приплясывать под элементарный "туц-тудуц", либо личности, не склонные к глубоким рассуждениям.

"Таких людей не посещают творческие, философские мысли. Они довольно просты в общении. Я сейчас говорю не о родителях, которые волей-неволей слышат это от своих чад, и не о воспитателях, составляющих развлекательную программу для утренников, естественно. Речь именно об осознанном выборе исключительно такой музыки", – объяснила Абрамкина.

Нечто эпичное, добавила специалист, любят послушать индивиды с богатой фантазией и желанием укрыться в грезах от реальности. Творческие и травмированные делают ставку на рок.

Кстати, о нем.

Умер в зародыше

Не знаем, могут ли казахстанцы-поклонники чего потяжелее заиметь травму еще и от отсутствия отечественных образчиков любимого направления, но факт остается фактом. По мнению музыкального критика, рок-музыка в нашей стране как-то не прижилась. Хотя попытки погружения в жанр были, причем весьма успешные.

"Настоящая мощь – "Дос-Мукасан". Их записи конца 60-х-начала 70-х – это совсем другая музыка, не та, к которой мы привыкли. Это обалденная рок-психоделика. Это музыка высшего класса. Никогда не поверишь, что это делали те же артисты, которые пели потом "Той жыры". Наслаждение для ушей". Роман Райфельд

Вдарить рок в нашей стране некогда пыталась и группа Urker, однако в дальнейшем все-таки избрала для себя поп-стезю.

А вот андеграундный коллектив "Адаптация" остался верен себе. В награду за разборчивость группа получила признание публики, правда, по большей части за пределами родины.

Феминизм против рэперов

Беседуя с Романом Райфильдом, мы задались вопросом, как в современном обществе умудряются уживаться идеи феминизма и откровенно мизогинные тексты рэп-композиций:

"Мне кажется, такие треки нравятся по большей части подросткам. Максимализм, противоречие со всем миром, желание действовать наперекор. Это всегда было. Есть и артисты, которые, может, сами до конца идеологию своего творчества не разделяют, просто она приносит деньги. Впрочем, в Казахстане подобного меньше, наши артисты действуют аккуратнее".

- То есть своего Моргенштерна у нас не появится?

- Скорее, нет.

А не спеть ли мне песню о любви

Ни для кого не секрет, что именно этим светлым чувством вдохновлялись творцы во все времена. Издавна "кормило" оно и музыкантов. И пока время меняло людей, менялась и презентация любви в искусстве. Сейчас, например, эксперт отмечает "болезненность" темы как в плане стихов, так и в плане мелодии:

"Человечество сейчас даже немного жаль: мы под таким прессингом от всего происходящего. Войны, экономические катаклизмы, острее стоит вопрос выживания. Насилие, домашнее насилие. Конечно, это все давит, а просвета не видно. Новости сыплются грудой. В 70-80-х были совсем другие тексты, гармонии. Сейчас о любви поют, вкладывая много боли, что неудивительно. Если искусство совсем не отражает нашу жизнь, интерес к нему стремительно падает".

Таким же образом Райфельд объясняет "страдающие" каверы на старенькие, некогда бывшие веселыми композиции. Впрочем, у желания запустить руки в наследие предков есть и другая причина.

Плохо забытое старое

Каверы, перепевки, семлирование, модные хиты с оглядкой на ретро... Все обозначенное можно считать симптомами кризиса в музыкальной сфере.

"Мало чего создается нового, хорошего, поэтому выручает проверенное старое. Замкнутый круг. Мода на ретро существует в противовес современной "упрощенке", мировой тренд. На мой взгляд, это связано с тупиком, в который зашла музыка в плане своей изобретательности, новаторства. Ничего нового не происходит, иссякли идеи. Поэтому пошли перепевки, подражание". Роман Райфельд

Вместе с тем спикер считает, что отечественным артистам нелишним будет послушать как можно больше высококлассной музыки прошлого, особенно 70-х, 80-х годов:

"Наши исполнители слушают мало музыки, разбираются в лучшем случае в наследии последних 10-20 лет. Мало кто "ныряет" в 70-е, где все золото. Поэтому и выходит скромненько и по словам, и по мелодии. Поэтому у нас есть звезды, но нет таких мастодонтов, как Батырхан Шукенов, я их не вижу. Интересно, например, творчество Moldanazar, но ему, по ощущениям, чего-то не хватает. Та же "Ирина Кайратовна" - талантливые ребята, но это больше соцфеномен".

"На меня влияет то, что я слушаю"

Разбираясь в вопросе "наслушанности" молодых исполнителей, мы поговорили с начинающим продюсером и автором, который пока только надеется покорить музыкальный олимп вместе со своей командой.

По словам 20-летнего Нурторе Жумагула, ответственного за лейбл TEREN AUEN, собранный плейлист серьезно сказывается на творчестве любого исполнителя.

"Я вообще меломан. Мне нравится, например, что делают Канье Уэст и Трэвис Скотт. Из наших - "Ирина Кайратовна" и Ninety One. Здорово, что у нас появляется что-то новое, помимо привычной эстрады. Давно пора экспериментировать, творческий человек всегда должен находиться в поиске", - говорит молодой продюсер.

Он призвал аудиторию поддерживать талантливых соотечественников до того, как они сменят место дислокации, и не считать мерилом одаренности исключительно известность казахстанцев за границей:

"Я понимаю, сейчас огромный потом информации, люди физически не успевают слушать все. Поэтому высок риск остаться автором одного хита или не обрести известность вовсе. Мало просто написать хит - необходимо вложиться в его продвижение, таргет. Ну и следовать модным тенденциям в музыке, они ведь меняются каждый год".

Композиции ребят на казахском и русском языках, вероятно, придутся по душе любителям мелодичного хип-хопа. Именно на него Жумагул возлагает большие надежды.