Чтение в моде: как областная библиотека в Караганде объединила родителей и детей

Кто в Караганде не знает областную детскую библиотеку имени Абая? Вопрос риторический. Ее знают все! Библиотека давно стала визитной карточкой шахтерской столицы и альма-матер многих книгочеев центрального региона Казахстана – сюда карагандинцы приводят уже внуков.

Как библиотекарям удалось возродить интерес к чтению, узнал корреспондент Zakon.kz.

Библиотека открылась 70 лет назад и с тех пор привлекает в свои стены детей разного возраста от малышей до подростков. Сюда записывается 12 тысяч новых абонентов в год. Для них здесь собрано более 130 тысяч интересных изданий разного направления литературы и науки.

Читатели - футболисты

В студии для детей младшего возраста "Шуақ" корреспондент Zakon.kz посмотрел, как ребята обсуждают книгу Ануарбека Дуйсенбиева "Кто раньше встает". Она о том, как помогать родителям, и что такое настоящая дружба и гостеприимство. Обычно шумные неусидчивые мальчишки здесь становятся рассудительными. А еще они похвалились поделками. Их смастерили из подручных средств после прочтения книги.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

"Мы сюда пришли почти всей футбольной командой. У нас сегодня нет тренировок. И, оказывается, в библиотеке очень интересно. Мне очень нравится тут. Можно и книги почитать, и мастерить, и лепить, и рисовать. Все это я люблю. Сегодня после стихотворения мы решили, что важно помогать людям. У нас ведь есть общий дом", - увлеченно рассказывает 9-летний читатель Артем Миронов.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Куратор кружка "Шуақ", библиотекарь Бахыт Абулгазиева поделилась, что подбирает для ребят познавательные и в тоже время поучительные рассказы и сказки. По ее словам, среди читателей сейчас популярны произведения Абая Кунанбаева, Ыбырая Алтынсарина, Асем Бакытовой, Сапаргали Бегалина, Николая Носова, Агнии Барто, Корнея Чуковского. В "Шуақ" стараются замечать таланты маленьких читателей. Через свои поделки ребята выражают свое отношение к теме и героям произведения.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

"Тут интересные книги есть. Они разные. О языках разных народов, о традициях. Я узнаю, как появились разные народы, какая у них история. Мне нравиться о древнем Египте читать тоже. Нам здесь рассказывают, что никого нельзя обижать и нужно быть добрым", - рассуждает 8-летняя Эмилия Захарова.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Любовь к книге – по наследству

Нередко юные читатели, пришедшие в библиотеку за книгами из школьной программы, становятся заядлыми посетителями. И потом втягиваются в чтение на долгие годы. Потом приводят уже своих детей и даже внуков.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

"Произведения многих авторов настолько интересно написаны, что ребята просят прочитать еще и еще. Мы подбираем по интересам. И фэнтази, и приключения любят. Я работаю уже 30 лет библиотекарем и вижу, как дети стали отклыдвать свои гаджеты и приходить к нам даже для общения. Читать книги - это очень важно. Между бумажной книгой и электронной огромная разница. Держа томик в руках, соприкасаешься с прекрасным миром, перелистываешь пальцами шелестящие листы, лучше познаешь произведение. Приходит ребенок сюда читать, а к нему подсаживается другой, тоже интересуется. И так они начинают знакомиться и общаться", - делится наблюдениями библиотекарь Бахыт Абулгазиева.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Как чтение становится домашней традицией

Пока идет детское занятие, в комнате ожидания мамы юных футболистов тоже взялись за книги. "Джейн Эйр", "Анна Каренина", "Евгений Онегин". Женщины рассказывают, что привели в библиотеку детей, и вместе с детьми стали читать. А потом сыновья сами стали звать их в читальный зал. А они и не возражают, только "за". Мальчики-футболисты приходят до тренировок или после. Но обязательно находят время, чтобы заглянуть в библиотеку имени Абая. Наталья Чистюнина, мама 9-летнего Гарика, заметила, что сын почти забросил компьютерные игры. Книги всестороннее развивают ребенка, дают новые впечатления и знания.

"Я вам скажу, что вот эти каникулы они стали для нас особенными. Я вижу, что дети мои читают мало, вот мы и зашли. И уже в следующий раз они сами меня сюда звали. Мы взяли книгу "Сказка о потерянном времени", прочитали ее вместе дома и много хохотали. Время зря не потеряли, это точно. Я поняла, что мы будем вводить совместное чтение дома, будем это развивать, поддерживать. Это станет нашей традицией. В мир цифровых технологий нужно выходить на простое человеческое общение. И показать пример должны взрослые, семья", - отмечает Наталья Чистюнина.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

"Вот, например, для футбола нужно научиться думать и размышлять. Нужно развивать мышление, так все говорят, и тренер тоже. Вот я и стараюсь. Книги этому научат",- по-деловому размышляет Гарик Чистюнин.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Креативный подход

Библиотека стала не просто местом для чтения, но, прежде всего, центром притяжения творческих людей, говорят сотрудники. Здесь можно изучать казахский и английский языки, в кружках по интересам ставить опыты по физике, химии или познавать через экскурсии историю родного края.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

В арт-студии "Фристайл" сегодня "вырастили" тыкву из мягкого наполнителя. Ароматизированную игрушку девочки делают своими руками. Вот и 13-летняя Яна Григоркевич давно посещает эту библиотеку. Любознательная и креативная девушка освоила много техник по созданию украшений и игрушек. Впору самой делиться опытом с младшей группой.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

"Сейчас на мастер-классе я делаю игрушку, также скоро будет еще один мастер-класс по созданию ватной игрушки, и я тоже туда пойду, потому что мне это интересно. Мне удалось научиться плести бисером. Это сейчас модно и актуально среди молодежи. И у меня очень много подруг занимаются бисероплетением, и некоторые даже небольшим бизнесом занимаются. Здесь в библиотеке у меня появилось много друзей. Учителя, мастера по-доброму с теплотой относятся к своему делу, они учат стоящему, и в арт-студии всегда интересно". Яна Григоркевич

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

В год около 3500 новых книг

На библиотечных полках ждут любителей литературы больше сотни тысяч разных книг от классики до современности. Комедии, трагедии, сказки, рассказы, стихи и научно – популярная литература. Каждый год фонд пополняется новыми экземплярами востребованных произведений - до 3500 книг. Приходят много читателей разного возраста от малышей до студентов, рассказывают сотрудники библиотеки. Читальные залы стали популярным местом для подготовки к урокам, экзаменам, написанию докладов.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

"К нам приходят даже студенты готовиться. Говорят, что здесь атмосфера покоя и уюта. У нас есть отраслевая литература, нужные книги по медицине, по технике, то есть то, чем дети интересуются. Есть и мотивационная литература. Сейчас в моде "нон – фикшн", книги по психологии, по развитию личности. Мы обязательно в этом направлении работаем, эти книги проглатываются. "Сознание может все ", "Думай и богатей". Это все читают подростки уже в 14-15 лет. О том, как стать лидером, как раскрыться. Они знают, что есть литература, которая поможет. Мы заказываем такие книги тоже, с издательствами работаем", - делится опытом работы Марина Подгайнова, руководитель отдела обслуживания детей среднего и старшего школьного возраста Карагандинской областной детской библиотеки имени Абая.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Специалисты отмечают, что дети сами заинтересованы в знаниях и, вопреки общепринятому мнению, много читают. И даже книги заказывают по своим потребностям. Становятся популярны книги на казахском языке. В библиотеке к ребятам прислушиваются, и стараются заказать нужные произведения, разумеется, после прочтения содержания специалистом-комплектатором. Все произведения разложены по возрастам. Часто современные авторы поднимают темы детской безопасности. Это тоже надо обсуждать, уверены специалисты. Среди ребят это актуально, отмечает сотрудник библиотеки.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

"В рассказах бывает тема, которая может случиться в жизни. Там как бы дается на обсуждение момент, как лучше отреагировать, и подталкивает к размышлению подростков. Есть темы о первой любви, об уходе из дома подростков, в том числе о преступниках. Ведь многие темы не обсуждаются в семье, об этом нужно знать, где искать помощь и как найти выход из ситуации. Книги открывают возможность ребенку понять, как себя вести", - поясняет Марина Подгайнова.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Несмотря на свой почтенный возраст – 70 лет, областная детская библиотека имени Абая с каждым годом становится креативней и привлекательнее для юных читателей.

Автор: Тамара Веретина