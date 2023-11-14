Мультипликатор из Уральска снимает анимационные фильмы из жизни молодежи и мечтает покорить мир

Можно ли снять анимационный фильм, не имея на это большого бюджета? Досжан Бөкенбай - талантливый художник и будущий режиссер-мультипликатор из Уральска - сумел это сделать.

Он собрал команду из 11 талантливых ребят из разных городов Казахстана, и вместе они на голом энтузиазме сняли первую серию будущего мультсериала "Бейнеле" – 12 минутный мультфильм про уральского художника, его увлечения, дружбу и любовь. Досжан Бөкенбай признает, что в процессе создания сериала он был увлечен японскими аниме. Сейчас, став студентом академии имени Жургенова, с интересом изучает казахскую мультипликацию. И в новые серии "Бейнеле" обещает добавить национального колорита.

Досжан Бөкенбай рассказал корреспонденту Zakon.kz, что он с детства любит рисовать. Уже с 10 лет начал пробовать создавать свои первые анимации – вдохновлялся работами студии Уолта Диснея. В подростковом возрасте увлекся японскими аниме, но ему близка и западная и восточная анимация.

Талант - по генам

В старших классах Досжан решил учиться на художника серьезно – несколько лет занимался в художественной школе имени Сакена Гумарова. Именно там родилось новое увлечение – рисовать портреты.

Когда в 2023 году талантливый парень закончил в Уральске школу №30 имени Хиуаз Доспановой, уже не сомневался, где будет учиться. Он поступил в академию имени Жургенова, где сейчас учится на режиссера анимации.

Он говорит, что тяга к рисованию передалась по генам, его папа Арман Имашев – художник. В молодости он много рисовал, изготавливал гобелены с национальными мотивами. Один из них – портрет известного художника Кадыра Мырза Али - украшает стены Дома творчества в Уральске. Сейчас отец будущего режиссера-аниматора преподает технологию в одной из городских школ.

Фото: скриншот YouTube/Booken animation

Молодой художник рассказывает, что стал задумываться о собственной анимации в 2021 году. В течение года парень сам разрабатывал сценарий будущего мультфильма, а в 2022 году создал свою студию – "Booken animation", не имея ни одной тенге в кармане. В проект он пригласил 11 человек – художников, аниматоров, музыкантов из разных городов Казахстана в возрасте 16-18 лет.

"Некоторые из моих коллег – уральские ребята, с которыми я давно общаюсь. Других я нашел через соцсети. Объявил кастинг – набор в команду через Instagram и YouTube, и талантливые ребята сами нашлись. Мы работаем на энтузиазме. Если предстоят какие-то расходы, то все траты – из кармана наших родителей. Мой проект некоммерческий. И все члены команды согласились добровольно работать бесплатно", - объясняет мультипликатор.

В итоге у ребят сложилась такая команда: Досжан Бөкенбай - режиссер, Ринат Ахмедияров, Ақниет Тұрғанбаев, Мирас Ермухамбетов - художники фона, Бейбіт Қайыржанов и Алдияр Рустамбеков - аниматоры, Саида Қабыл - фотограф, Маулен Бисенғали – композитор и гитарист, Аслан Жұмалы - бас-гитарист, Руслан Бекполатов - барабанщик, Ербол Жақсылық - монтажер. Озвучку героев мультфильма сделали актеры драматического театра имени Хадиши Букееевой. Все герои мультфильма говорят по-казахски. Субтитры к нему сделаны на русском языке.

Режиссер-аниматор отмечает, что каждый из членов команды за время создания одной серии мультфильма получил колоссальный опыт. Ребята многому научились, прежде всего – работе в команде. Оказалось, что среди его коллег есть те, кто вообще никогда не работал ни с кем в соавторстве. Мультсериал "Бейнеле" стал той синергией, в результате которой талант каждого из частников проекта проявился в полной мере при создании этого общего проекта.

Отметим, что в мультсериале "Бейнеле" пока снята лишь одна серия. Ее показ прошел в марте 2023 года при полном аншлаге в драматическом театре имени Хадиши Букеевой. Молодежь, пришедшая на показ, была под впечатлением от мультфильма. Ведь в анимации многие из них увидели самих себя в своем любимом городе.

Фото: YouTube/Booken animation

Про талант, труд, дружбу и любовь

В центре истории – талантливый уральский художник по имени Дарын. Добрый, жизнерадостный экстраверт. С детства обладает талантом в рисовании. Ему 16 лет. В первой серии Дарыну снится девушка, и он встречает Сымбат в реальной жизни на улицах Уральска. В мультфильме с высокой точностью прорисованы пейзажи, известные места в Уральске. Это заслуга художника фона Рината Ахмедиярова.

Досжан признается, что прототип главного героя мультфильма – это он сам, честолюбивый художник, который хочет заявить о себе всему миру, покорить его своим талантом. Но в процессе создания мультфильма Досжан еще не нашел свою музу – девушку из сна. Он шутит, что образ главной героини – собирательный, в нем сосредоточены самые лучшие черты девушек, которые когда-то ему нравились.

Аниматор говорит, что хотел показать в мультфильме через своих героев казахстанскую молодежь, ее отношение к дружбе и любви. У героев анимации – разные ценности. Кто-то любит музыку, кто-то занимается спортом, кто-то читает книжки и часами сидит в библиотеках. Ну, и, конечно, все они любят свой город Уральск.

Фото: скриншот YouTube/Booken animation

В планах – создание еще 7 серий. На съемку одной серии "Бейнеле" ушел почти год, учитывая написание сценария, сбор команды и работу над первой серией. Бывало, что съемочная группа собиралась онлайн на пару часов в день. Иногда ребята, вдохновившись, могли работать неделями напролет, находясь друг с другом на связи постоянно. Досжан уточняет, что четких дедлайнов команде не ставил и давал своим единомышленникам столько времени, сколько им требуется для творчества.

Фото: скриншот YouTube/Booken animation

Чтобы создать музыкальное сопровождение мультфильма, сначала члены команды делились своими идеями, а потом собирались у Досжана и вместе играли на инструментах. Каждый из музыкантов придумывал свои партии для музыки и записывал, а Досжан, как аранжировщик, сводил звук воедино.



В сентябре члены команды "Booken animation" стали студентами. Времени на то, чтобы продолжать снимать "Бейнеле", у них пока нет.

"Мы планируем сделать 7 серий анимационного фильма, сценарий уже полностью написан. Озвучка готова", – отмечает Досжан Бөкенбай.

Во второй серии, как обещает Досжан, у Дарына появится соперник. Окажется, что девушка учится в художественной школе, и Дарын решает поступить туда же, чтобы видеться с ней чаще. В коридорах этой школы герой мультфильма повстречает своего антагониста, который тоже добивается внимания Сымбат. Дальше режиссер не спешит раскрывать сюжет анимационного сериала, чтобы зритель не утратил к нему интереса.

"Ищу вдохновение в казахской анимации"

"В нашем мультфильме есть схожесть с японской анимацией, потому что в начале своего пути мы хотели делать что-то в таком же ключе. Но уже в ходе создания мультфильма я понял, что вдохновляюсь не теми мультсериалами. Конечно, у японцев многому можно научиться. Но мне следовало глубже изучить казахскую анимацию, посмотреть мультфильмы Амена Хайдарова. Я уже сейчас, приехав учиться в Алматы, понял, что мне не хватает знаний о нашей мультипликации. Сейчас я изучаю советский период казахской анимации, смотрю мультфильмы, которые были сняты на студии "Казахфильм". Вдохновляюсь этими работами", – делится Досжан Бөкенбай.

По словам будущего режиссера-мультипликатора, он с удовольствием посмотрел экранизацию казахской сказки "Почему у ласточки раздвоенный хвост", и был приятно удивлен высоким уровнем как художников, так и аниматоров. Досжан уже несколько раз был в музее Абылхана Кастеева, наслаждался его работами и отметил для себя техники работы художника.

По задумке автора "Бейнеле", в скором будущем в мультсериале появится больше национального колорита, традиции и мудрые обычаи казахского народа.