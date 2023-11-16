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"Каждый раз проживаю жизнь ребенка": как актауский инженер стал детским писателем

Инженер из Актау стал детским писателем, детские книги, библиотека, книги Ерекена Корабаева Фото: Zakon.kz/Из архива героя
Две книги с рассказами для детей уже изданы, еще несколько ждут своей очереди. Ерекен Корабаев начал писать, когда ему было уже за 40, а до этого много лет проработал на местном телеканале в техническом отделе.

Сейчас книги сатирика и детского писателя есть во всех библиотеках Мангистауской области, передает корреспондент Zakon.kz.

Инженер из Актау стал детским писателем, детские книги, библиотека

Фото: Zakon.kz/Из архива героя

Окончив Астраханский техникум связи, Ерекен Корабаев начал работать на Мангистауском областном телеканале. А затем неожиданно ушел в творчество. Первые рассказы из сборника "Черный щенок" начали печатать в местной районной газете. Тогда коллеги и отметили писательский талант.

"Журналисты не раз говорили, что у нас в стране "хромает" детская литература на казахском языке. Поэтому я решил продолжать писать в этом направлении. Писать рассказы для детей сложнее, чем для взрослых, ведь нужно вжиться в роль ребенка, почувствовать то, что чувствует он, переживать то, что он переживает, думать так же, как он. А мне уже под 60 лет, поэтому с каждым рассказом я проживаю заново жизнь ребенка", - говорит Ерекен Корабаев.

В своих произведениях писатель рассказывает о взаимоотношениях взрослых и детей, о любви к стране, к природе, о дружбе, о неожиданных и смешных ситуациях. Автор отмечает – первое, что нужно для того, чтобы удержать внимание юного читателя – это интересный и увлекательный сюжет.

Инженер из Актау стал детским писателем, детские книги, библиотека, книги Ерекена Корабаева

Фото: Zakon.kz/Из архива героя

"Книга должна захватывать, в ней должны быть приключения, юмор и тайна. Сюжет должен быть простым и понятным для ребенка, ведь в нем он ищет ответы на многие вопросы – как вести себя с родителями, как поступить в сложной ситуации, что такое дружба или предательство, одиночество или настоящая семья, добро или зло. Этому книги учат на примерах ситуаций, в которые попадают герои", - считает автор.

Первой изданной книгой писателя стал сборник рассказов "Қара күшік" ("Черный щенок"). Мальчик, который испытывает одиночество, решает завести щенка – дома держать его не разрешают, и он прячет его в школе, где щенка и обнаруживают старшеклассники. Книга, которая учит доброму отношению ко всему живому, дружбе и преданности, преодолению страха, завоевала сердца юных читателей.

"Я люблю писать про детей из аулов. Сам я вырос в ауле, поэтому эта тема мне очень близка. Жизнь сама подкидывает готовые сюжеты для рассказов, тем более, что в казахских аулах таких сюжетов очень много. Например, рассказ "Собалак". Он о школьнике, который увидел застрявших в степи на бездорожье рабочих. Люди попросили хлеба, и мальчик, вспомнив, как это делали взрослые, испек лепешку на саксауле. Раньше таким образом пекли хлеб кочевники. Один из рабочих похвалил мальчишку, сказав, что он никогда не пробовал настолько вкусного хлеба", - рассказывает писатель.

Сюжеты для детских рассказов автор черпает из собственных воспоминаний, а также из рассказов других людей. Две книги писателя изданы общим тиражом в 2 тысячи экземпляров. Кроме того, у Ерекена Корабаева за несколько лет накопилось рассказов еще на несколько книг. Сейчас автор ищет возможности для их издания.

Инженер из Актау стал детским писателем, детские книги, библиотека, книги Ерекена Корабаева

Фото: Zakon.kz/Из архива героя

"Мои книги рассчитаны на возраст от 7 до 15 лет. У меня есть книги о первой чистой юношеской любви, кроме того, есть рассказы, в которых я сравниваю, как мыслили, о чем мечтали и как себя вели дети из разных поколений. Ведь ни для кого не секрет, что дети 80-ых, 90-ых и двухтысячных годов совершенно разные. Но есть что-то вечное, ценное, что их объединяет", - говорит автор.

Рассказ Ерекена Корабаева "Сила слова" очень любят читать на литературных вечерах. Он о мальчике, который пережил тяжелейшую операцию, о переживаниях его родителей, о поддержке близких и даже малознакомых людей, о силе одной-единственной фразы, которая способна придать сил.

После слов, сказанных в больнице, мальчик вспоминает слова своего учителя: "Как бы вы не обижались друг на друга, никогда не говорите слов, о которых потом пожалеете. Хорошего слова хватит человеку на всю жизнь, оно поддержит его, а злые слова могут навредить и потянуть его на дно".

К слову, талант писателя не ограничивается лишь произведениями для детей. Ерекен Корабаев известен как сатирик и как поэт. Многие его стихи, посвященные Мангистау, сегодня переложены на песни.

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Актау Мангистау Мангистауская область
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