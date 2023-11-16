"Каждый раз проживаю жизнь ребенка": как актауский инженер стал детским писателем

Две книги с рассказами для детей уже изданы, еще несколько ждут своей очереди. Ерекен Корабаев начал писать, когда ему было уже за 40, а до этого много лет проработал на местном телеканале в техническом отделе.

Сейчас книги сатирика и детского писателя есть во всех библиотеках Мангистауской области, передает корреспондент Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz/Из архива героя

Окончив Астраханский техникум связи, Ерекен Корабаев начал работать на Мангистауском областном телеканале. А затем неожиданно ушел в творчество. Первые рассказы из сборника "Черный щенок" начали печатать в местной районной газете. Тогда коллеги и отметили писательский талант.

"Журналисты не раз говорили, что у нас в стране "хромает" детская литература на казахском языке. Поэтому я решил продолжать писать в этом направлении. Писать рассказы для детей сложнее, чем для взрослых, ведь нужно вжиться в роль ребенка, почувствовать то, что чувствует он, переживать то, что он переживает, думать так же, как он. А мне уже под 60 лет, поэтому с каждым рассказом я проживаю заново жизнь ребенка", - говорит Ерекен Корабаев.

В своих произведениях писатель рассказывает о взаимоотношениях взрослых и детей, о любви к стране, к природе, о дружбе, о неожиданных и смешных ситуациях. Автор отмечает – первое, что нужно для того, чтобы удержать внимание юного читателя – это интересный и увлекательный сюжет.

Фото: Zakon.kz/Из архива героя

"Книга должна захватывать, в ней должны быть приключения, юмор и тайна. Сюжет должен быть простым и понятным для ребенка, ведь в нем он ищет ответы на многие вопросы – как вести себя с родителями, как поступить в сложной ситуации, что такое дружба или предательство, одиночество или настоящая семья, добро или зло. Этому книги учат на примерах ситуаций, в которые попадают герои", - считает автор.

Первой изданной книгой писателя стал сборник рассказов "Қара күшік" ("Черный щенок"). Мальчик, который испытывает одиночество, решает завести щенка – дома держать его не разрешают, и он прячет его в школе, где щенка и обнаруживают старшеклассники. Книга, которая учит доброму отношению ко всему живому, дружбе и преданности, преодолению страха, завоевала сердца юных читателей.

"Я люблю писать про детей из аулов. Сам я вырос в ауле, поэтому эта тема мне очень близка. Жизнь сама подкидывает готовые сюжеты для рассказов, тем более, что в казахских аулах таких сюжетов очень много. Например, рассказ "Собалак". Он о школьнике, который увидел застрявших в степи на бездорожье рабочих. Люди попросили хлеба, и мальчик, вспомнив, как это делали взрослые, испек лепешку на саксауле. Раньше таким образом пекли хлеб кочевники. Один из рабочих похвалил мальчишку, сказав, что он никогда не пробовал настолько вкусного хлеба", - рассказывает писатель.

Сюжеты для детских рассказов автор черпает из собственных воспоминаний, а также из рассказов других людей. Две книги писателя изданы общим тиражом в 2 тысячи экземпляров. Кроме того, у Ерекена Корабаева за несколько лет накопилось рассказов еще на несколько книг. Сейчас автор ищет возможности для их издания.

Фото: Zakon.kz/Из архива героя

"Мои книги рассчитаны на возраст от 7 до 15 лет. У меня есть книги о первой чистой юношеской любви, кроме того, есть рассказы, в которых я сравниваю, как мыслили, о чем мечтали и как себя вели дети из разных поколений. Ведь ни для кого не секрет, что дети 80-ых, 90-ых и двухтысячных годов совершенно разные. Но есть что-то вечное, ценное, что их объединяет", - говорит автор.

Рассказ Ерекена Корабаева "Сила слова" очень любят читать на литературных вечерах. Он о мальчике, который пережил тяжелейшую операцию, о переживаниях его родителей, о поддержке близких и даже малознакомых людей, о силе одной-единственной фразы, которая способна придать сил.

После слов, сказанных в больнице, мальчик вспоминает слова своего учителя: "Как бы вы не обижались друг на друга, никогда не говорите слов, о которых потом пожалеете. Хорошего слова хватит человеку на всю жизнь, оно поддержит его, а злые слова могут навредить и потянуть его на дно".

К слову, талант писателя не ограничивается лишь произведениями для детей. Ерекен Корабаев известен как сатирик и как поэт. Многие его стихи, посвященные Мангистау, сегодня переложены на песни.