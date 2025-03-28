Казахстанцы вдохновляют: как зарубежный фанат Димаша стал почетным алматинцем

Живя несколько лет в Алматы, блогер Иван Червинский познакомился практически со всеми казахстанскими знаменитостями. Он проникся местной культурой, отдал детей в казахскую школу и детсад, полюбил бешбармак, оседлал коня и не снимает чапан.

Zakon.kz пообщался с гражданином России и узнал, как судьба забросила его в Казахстан.

Иван Червинский родился в Ленинграде. Долгие годы жил в Санкт-Петербурге, окончил там вуз экономики и финансов. По программе двойного диплома учился в Университете прикладных искусств в Миккели, Финляндия. Стал магистром в Сеуле, Южная Корея.

"С 14 лет работал в самых разных местах: курьером, разносил газеты, уборщиком в парке, разнорабочим на рынке. Возмужав, пробовал себя поваром, официантом, менеджером в ресторане. В 2017 году вместе с двоюродным братом открыли экипировочный центр и занимались поставками спортивной одежды из Италии в Санкт-Петербург". Иван Червинский

Фото: из личного архива Ивана Червинского

В это время в интернете молодому человеку попалось выступление Димаша Кудайбергена в Китае. Уникальный голос сильно впечатлил россиянина. Он стал фанатом талантливого казаха.

"В 2018 году Димаш выступал в Москве. Тогда мне не понравилась работа режиссера, я решил сделать свою версию. К его выступлению добавил видео представителей жюри и зрителей из американского конкурса. Этот ролик в первые же сутки набрал больше миллиона просмотров. Я стал пропагандировать творчество исполнителя, рассказывать про его Родину, чем живут казахстанцы. К 2020 году выдал больше 3000 видео, в общей сложности набрал полмиллиарда просмотров. Из трех каналов один был на английском языке, потому что половина просмотров была из Латинской Америки". Иван Червинский

У блогера начали появляться друзья-казахстанцы, которые приезжали в Санкт-Петербург и заглядывали к нему в гости. А в 2019 году он впервые прибыл в Казахстан на концерт Димаша Кудайбергена.

"Я считал, что знаю, как все примерно будет. Но когда увидел своими глазами Астану, пообщался с жителями, почувствовал гостеприимство, сильно удивился. Небоскребы, крутые авто, современные и умные граждане, при этом скромные. Нас такому не учили в школе. Был стереотип, что Казахстан – это степь, юрта, чабаны. Оказалось, это одно из прогрессивных государств". Иван Червинский

Фото: из личного архива Ивана Червинского

Волею судьбы россиянин в 2021 году переехал в Аланию, Турция. Ее он прозвал казахским аулом на берегу Средиземного моря из-за того, что там очень большая казахская диаспора.

"В Турцию я попал по приглашению казахов. В том году там проживало 30 тыс. представителей этой национальности из 300 тыс. всего населения Алании. Там мне казалось, что я живу среди казахстанцев, потому что мой круг общения составлял 95% казахской диаспоры". Иван Червинский

У Ивана Червинского есть друг-казахстанец Сабыржан Молдаханов, которого он называет алтын ага (золотой брат). Четыре года назад он, узнав, что блогер рассказывает про Казахстан, при этом недолго был лишь в Астане, пригласил его в гости в Алматы.

"Я с радостью принял приглашение. Все расходы на себя взял Сабыржан Серикович. Планировал побыть в Алматы 10 дней, но задержался на два месяца. Жил у алматинца. Мы ездили по таким красивым местам, как Чарынский каньон, Кольсай и Каинды. Это было фантастическое знакомство с Казахстаном". Иван Червинский

Фото: из личного архива Ивана Червинского

В один из дней гость отправился в парк 28 гвардейцев-панфиловцев. Там он наткнулся на то, как продюсер Нурлан Коянбаев снимал фильм.

"Я впервые увидел Нурлана Коянбаева. Однако для своего канала делал репортаж про то, как казахский юморист стал снимать свои фильмы. Так вот, я в парке в сторонке наблюдал за процессом. Как вдруг Коянбаев остановил съемочный процесс, сам подошел ко мне и сказал: "Иван, ты что здесь делаешь? Чем помочь?". Он пригласил меня на съемки, показал, как снимается казахстанский сериал". Иван Червинский

Собеседник с улыбкой вспомнил и другую добрую историю. Как он в торговом центре вел прямой эфир, а к нему подошел незнакомец.

"Мужчина смотрит и улыбается. Я не мог понять, что ему нужно. А он заявил: "Ребята, я смотрю вас. Даже сейчас листал ваш прямой эфир. А тут вы рядом. Контент хороший, но звук у вас отстой. У меня хорошая камера есть, заберите ее себе". И тут же вручил мне в руки подарок". Иван Червинский

Фото: из личного архива Ивана Червинского

Через два года блогер снова приехал в Алматы, в этот раз по приглашению Нурлана Коянбаева на вечернее шоу. И тут он однозначно понял – нужно остаться.

"У меня уже был заядлый интерес к казахскому языку и культуре казахстанцев. Я осознал, что все это освоить я смогу, только пожив в Казахстане. Еще, когда я прилетел в Алматы, было ощущение, что я вернулся домой, будто соскучился по этой обстановке. Осваивался один, после перевез супругу и двоих детей. Отдал дочку в казахскую школу, а сына – в казахский детский сад. Оказалось, желающих получать образование на государственном языке очень много. Я не знал, каков алгоритм, поэтому потерял много времени. В итоге выяснилось, что это проще простого. Здесь все работает в цифровом формате. Никуда не нужно ходить, можно через мобильник отправить заявку. И эту прогрессивную систему для граждан, в частности, предоставление госуслуг, я даже не встречал в других передовых странах". Иван Червинский

Фото: из личного архива Ивана Червинского

Первое, что попробовал Иван Червинский, – это бешбармак и кумыс. Казахское блюдо – его фаворит. А вот молочный напиток ему рекомендовали пить свежим. С тех пор он может литрами его пивать, не откладывая процесс надолго.

"Казахская кухня обладает своим богатством и особенностями. Даже у бешбармака в каждом регионе свой рецепт, где-то его подают с морковью, а где-то – с картошкой. Мне очень понравился бешбармак с фазаном. Баранью голову тоже пробовал в одном из аулов. С удовольствием готовлю казахские блюда. Для конины у меня дома отдельный морозильник появился. Родителям в Санкт-Петербург регулярно мясо, казы и апорт отправляю. Делюсь рецептами. Они высылают фотографии, говорят, вкусно получилось". Иван Червинский

Мужчина прочувствовал, насколько богаты здешние традиции. Элементарно казахский дастархан – вроде обычное застолье, на самом деле, когда начинаешь вникать в детали, понимаешь, что в нем щедрое наследие.

"В дастархане важно, кто и где сидит, кто первым приступает к еде, кто говорит, какие блюда по какому случаю ставятся. В конце трапезы старейшина дает бата. И с пустыми руками не уходишь, провожают с саркытом. Эта древняя традиция позволяет не просто забирать угощения, а осознать свое уважение, получить приятные эмоции". Иван Червинский

Фото: из личного архива Ивана Червинского

Житель Алматы уже бегло говорит на языке Абая. Именно на казахской земле он стал вникать в тонкости изучения, произношения, значения слов и общения. Он отмечает мудрость пословиц, например, "Жақсы сөз – жарым ырыс", то есть "Доброе слово – половина блага".

"Действительно, добрые слова и напутствия помогают человеку даже обретать крылья за спиной. Я как-то у себя в истории похвастался, что открыл карту, и подписчики мне 100 тыс. тенге на карту просто так собрали". Иван Червинский

Блогер поделился, как зародился его авторский проект "Алга, Казахстан". Только в Instagram за ним следят больше 233 тыс. пользователей.

"С 2018 года вел YouTube про Казахстан и Димаша. Это оказалось востребовано, просмотры били рекорды. В 2020 году конкуренты заблокировали все три канала. Я об этом рассказал в соцсетях. Смотрю, подписчики оставили комментарий: "Алга, Петербург". Так я назвал свой проект. Живя здесь, я переименовал его в "Алга, Казахстан". Иван Червинский

Фото: из личного архива Ивана Червинского

В своем блоге автор рассказал об успехах сотни талантливых казахстанцев, которые вдохновляют весь мир. Со многими он подружился. Даже стал с чемпионами заниматься боксом и джиу-джитсу. Начал ездить верхом, записался на курсы вокального мастерства, намерен стать актером – все это благодаря тому, что окружение его мотивирует.

"О каждом своем герое я могу говорить с восхищением. Большинство из них спортсмены, которые добились ошеломительных успехов на мировой арене. Я был в их домах и видел стены, обвешанные неисчислимым числом медалей. Они в отличной физической форме, при этом совсем не звезды, а коммуникабельные. Как пример, шестилетний Димаш один представлял Казахстан по гимнастике в Абу-Даби. В итоге завоевал шесть медалей: четыре "золота", "серебро" и "бронзу". Меня вдохновляет 18-летняя Жибек Кулымбетова. Эта хрупкая девушка в 11-й раз выиграла золотую медаль чемпионата мира по джиу-джитсу и грэпплингу. Еще удивил аташка, которому больше 80 лет. Он на ЧМ по пауэрлифтингу в жим лежа взял первое место. От мала до велика казахстанцы – прекрасные люди". Иван Червинский

Фото: из личного архива Ивана Червинского

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38-летний Иван Червинский связывает свое будущее с Казахстаном, он намерен получить гражданство. Признается, что казахстанцы кардинально изменили его жизнь, причем в лучшую сторону. Блогер хочет вносить свою лепту в развитие страны и расширяет свой проект. А соотечественников характеризует кратко: "Люди, с которыми интересно дружить! Смело можно дружить, не бояться".