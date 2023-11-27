Книги, которые читали Абай и Шакарим: в Семее дети знакомятся с "золотым" фондом библиотеки

Что может быть лучше, чем сделать фигурку любимого персонажа из понравившейся тебе книжки? И не важно, пластилин это или бумага, или ты нарисовал его в альбоме акварельными красками.

Главное, что ребенок выразил свои эмоции, свое отношение к прочитанному, а через свое творчество он надолго запомнит о том, что ему так понравилось в сказке. Именно так, творчески, с фантазией, подходят к своей работе библиотекари отдела детской литературы Областной универсальной библиотеки им. Абая в Семее. Корреспондент Zakon.kz тоже с удовольствием сходил в библиотеку.

Старейшая в Казахстане

Областная универсальная библиотека им. Абая – одна из старейших в Казахстане. Ее создавали общими усилиями политические ссыльные, отбывавшие наказание за вольнодумство в Семипалатинске. Книги собирали, что называется, с миру по нитке. Каждый интеллигентный человек города посчитал свои долгом пожертвовать книги из своей личной библиотеки для пополнения фондов первой не только в Семипалатинске, но и первой в Казахстане.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Она не зря носит имя Абая – ведь одним из первых ее читателей был великий казахский поэт и просветитель – Абай Кунанбаев. Здесь он знакомился с творчеством Пушкина и Лермонтова, читал Гете, открывал для себя огромный мир русской и зарубежной литературы. Кстати, некоторые из тех книг, что читали в свое время Абай Кунанбаев, Шакарим Кудайбердиев, Мухтар Ауэзов и деятели "Алаша" до сих пор хранятся в фондах редких книг универсальной библиотеки. Это – ее золотой фонд.

Детям хочется читать

"За все годы, что работает в Семее наша библиотека, она предназначалась, в основном, для взрослых. Собран богатейший фонд книг по самым различным отраслям знаний. Но вот детской литературы до недавнего времени в фондах почти не было", - рассказывает руководитель отдела детской литературы Областной универсальной библиотеки им. Абая в Семее Айгуль Жунусова.

Фото предоставлено Областной универсальной библиотекой им. Абая

Фото предоставлено Областной универсальной библиотекой им. Абая

Но дети были в библиотеке всегда. Они приходили сюда вместе с родителями, бабушками и дедушками, которые были постоянными читателями.

"Мы видели, как детям интересно находиться среди книг, как им хочется подержать в руках интересную книжку. Да и родители часто спрашивали книги для своих детей. Ведь специально водить ребенка в детскую библиотеку не всегда удобно. Поэтому было решено создать в библиотеке хотя бы небольшой уголок детской литературы", - продолжила Айгуль Жунусова.

Фото предоставлено Областной универсальной библиотекой им. Абая

На дворе стоял 2016 год, когда в сугубо взрослой, можно сказать научно-академической библиотеке, где занимаются в читальных залах ученые, преподаватели вузов и колледжей, а также студенческая молодежь, стали появляться детские книги с картинками.

Фото предоставлено Областной универсальной библиотекой им. Абая

Сначала это был действительно просто уголок при отделе абонемента. Но достаточно быстро книжный фонд детской литературы стал пополняться все новыми книгами, и было принято решение с 2016 года открыть в библиотеке им. Абая собственный отдел детской литературы.

Фото предоставлено Областной универсальной библиотекой им. Абая

"Первое, что мы стали делать для детей – это пополнять книжный фонд. Чтобы детям было что читать. И читать то, что им важно и интересно. В первую очередь, нужно было создать книжный фонд школьной библиотеки для уроков литературы и внеклассного чтения", - отметила руководитель отдела детской литературы.

Фото предоставлено Областной универсальной библиотекой им. Абая

По словам библиотекарей, несмотря на то, что в книжном фонде библиотеки сотни книг классиков казахской, русской и зарубежной литературы, для детей пришлось приобретать книжки современного формата: с крупным шрифтом и богато иллюстрированные. Современные школьники, даже учащиеся старших классов, просто не воспринимают тексты повести или романа, если он напечатан мелким подслеповатым шрифтом, а в книжке нет ни одной картинки. Даже "Евгения Онегина" Пушкина "великовозрастные" десятиклассники хотят читать, любуясь на яркие иллюстрации.

"И это не вина самих детей. Окружающий мир сделал их восприятие более образным. Чтобы понять смысл написанного, ребятам требуется рисованный мир. Поэтому, наверное, они так любят читать комиксы", - предположила Айгуль Жунусова.

Но не только книги, изучаемые на уроках в школе, вошли в книжный фонд отдела детской литературы. Здесь, в библиотеке, найдутся книги на любой вкус.

Фото предоставлено Областной универсальной библиотекой им. Абая

По словам Айгуль Жунусовой, современные дети взахлеб зачитываются добрыми историями про животных, написанные популярной английской писательницей Холли Вебб. Ее книжки на полках в библиотеке не залеживаются. Также как и многотомная история про юного волшебника Гарри Поттера, изданная как на русском, так и на государственном языках.

Почитали - поиграли

Но не только книги привлекают ребят в библиотеку. Здесь для них создан особый мир творчества и занимательных игр. Только на днях второклассники гимназии №6, расположенной по соседству с библиотекой, вместе с библиотекарями весело отметили 115-летие популярного советского детского писателя Николая Носова.

Фото предоставлено Областной универсальной библиотекой им. Абая

Фото предоставлено Областной универсальной библиотекой им. Абая

Фото предоставлено Областной универсальной библиотекой им. Абая

О нем еще говорят, что этот писатель, который сумел полностью изменить детство нескольких поколений. В своих книгах "Приключения Незнайки и его друзей", "Незнайка в Солнечном городе" и "Незнайка на Луне" он создал совершенно иной мир, который притягивал к себе не хуже, чем современных детей тот же Гарри Поттер или хоббиты из "Властелина колец".

Фото предоставлено Областной универсальной библиотекой им. Абая

Впрочем, как показывает практика, и сегодняшние школьники обожают рассказы Носова. По крайней мере, те ребята, что пришли на праздник в честь юбилея любимого писателя, доказали, что отлично знают и любят жителей Солнечного города и вместе с ними храбро путешествовали по Луне или переживали за Незнайку, когда он попадал в разные переделки вместе со своими друзьями.

Фото предоставлено Областной универсальной библиотекой им. Абая

"Ребята, действительно, прекрасно знают рассказы Николая Носова. И сразу же включились в веселые и познавательные игры, связанные с его произведениями", - поделилась библиотекарь.

Фото предоставлено Областной универсальной библиотекой им. Абая

Фото предоставлено Областной универсальной библиотекой им. Абая



Так, например, второклассники с легкостью собрали название одного из рассказов из разбросанных по столу вырезанных букв, по рисункам определили не только название истории, но и даже кратко изложили его сюжет, узнали и портрет любимого писателя среди нескольких других фотопортретов. И таких веселых и познавательных игр для них приготовили в тот день совсем немало.



Через творчество к чтению

А еще ребята любят заниматься в творческих кружках, работающих при библиотеке им. Абая. Среди них кружки изобразительного искусства, лепки, аппликации и песочной терапии. В них занимаются в возрасте от 5 до 8 лет. Занятия для них проводят сами библиотекари, для чего проходят серьезный курс самообразования по различным техникам изобразительного искусства.

Фото предоставлено Областной универсальной библиотекой им. Абая

Фото предоставлено Областной универсальной библиотекой им. Абая

Фото предоставлено Областной универсальной библиотекой им. Абая

"Дети обожают рисовать, лепить, заниматься разными видами творчества. Но вот умений у них в этом возрасте пока маловато. И если ребенок когда-то посещал детский сад или занимался в кружке, по нему сразу видно, что он многое знает и умеет", - отметила Айгуль Жунусова.

Но есть детки, которые даже не умеют держать в руках ножницы, и библиотекари терпеливо учат их этому полезному навыку. Тем более что заниматься аппликацией, не умея владеть ножницами и бумагой, вряд ли получится.

Фото предоставлено Областной универсальной библиотекой им. Абая

Занятия проводятся от простого к сложному, а темы выбираются самые разные. Чаще всего, это охрана окружающей среды, животный и растительный мир.

"Для нас главное – это привить ребятам любовь к природе, к окружающему миру. Чтобы они знали и любили животных, птиц и растения, могли постоять и полюбоваться нежным полевым цветком или послушать пение птиц в лесу. Поэтому мы часто с детьми рисуем животных, обитателей морского мира, любим пейзажи, натюрморты, делаем интересные поделки", - рассказывает руководитель отдела детской литературы.

А вот кружок лепки ведет в библиотеке им. Абая волонтер Светлана Зубкова. Профессиональный художник, она уже в течение пяти лет безвозмездно занимается с ребятами, обучая их различным техникам лепки, используя самые разнообразные материалы. Это может быть пластилин или соленое тесто, но в последнее время детям больше нравится лепить из воздушного пластилина.

Фото предоставлено Областной универсальной библиотекой им. Абая

"В прошлом году с нашими детьми мы реализовали проект – чтение книг через творчество. Читали какое-то произведение, например, "Доктора Айболита", разбирали прочитанное, а потом вместе лепили или делали аппликации понравившихся героев. Эти занятия мы выкладываем в социальные сети, где они набирают десятки тысяч лайков", - поделилась Айгуль Жунусова.

Фото предоставлено Областной универсальной библиотекой им. Абая

Очень многим ребятам нравятся занятия по песочной терапии. Эту методику психологи рекомендуют применять для гиперактивных детей. До недавнего времени в библиотеке было лишь два световых планшета, но сейчас их закупили еще с десяток, и после завершения ремонта в зале отдела детской литературы этот кружок будет работать в новых масштабах.

Фото предоставлено Областной универсальной библиотекой им. Абая

Кстати, появится еще и кружок робототехники и 3D-моделирования, оборудование для которого тоже ждет своего монтажа. А занятия для ребят будет проводить программист библиотеки.

Фото предоставлено Областной универсальной библиотекой им. Абая

Вот так, осваивая новые творческие и педагогические профессии, библиотекари Семея привлекают детей к чтению, открывая для них удивительный мир книг.