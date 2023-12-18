Что ждет Казахстан в 2024 году: прогноз нумеролога

Эксперт поделилась с Zakon.kz прогнозом для нашей страны на 2024 год. Каких испытаний и возможностей ожидать в наступающем году, ведь каждый ждет судьбоносных изменений к лучшему, стараясь уберечь себя от негативных событий и неприятностей.

Как рассказала психолог, астролог и нумеролог Нурия Бекалаева, год пройдет под знаком кардинальных перемен в экономике и усиления экономических, партнерских связей со стратегическими соседями – Россией и Китаем. Будет наблюдаться усиление влияния государства и в целом президентской власти.

"Государство продолжит тяжбы с иностранными владельцами за предприятия стратегического значения, за ресурсы страны. К 2025 году в Казахстане должны начаться глубокие перемены в идеологии страны, банковская сфера будет кардинально меняться, начиная с 2024 года". Нурия Бекалаева

Если ориентироваться на отдельно взятые даты, то следует обратить внимание на следующие числа, которые указала специалист.

"После солнечного затмения, которое произойдет 8 апреля 2024 года, может усилиться влияние оппозиции на настроение народа. А затмение 2 октября поднимет вопрос взаимоотношений с ближайшими странами-соседями", – отметила специалист.

По словам Нурии Бекалаевой, так как в прогнозе планеты, олицетворяющие народ и экономику страны, расположены рядом друг с другом, то государство через экономику будет влиять на граждан. Это усложнит положение людей.

"Вокруг экономики и денег страны в следующем году будет много тревожностей и слухов. Случится ли смена денег, я не знаю. Если и да, то произойдет это быстро и резко, но с предварительной подготовкой. Это всегда так делается. Тем более "управитель денег" в 2024 году стоит в доме тайн, закулисных движений. Еще одним маркером изменений в сфере денег и экономики служит тригон Урана с астероидом Казахстания. Уран в Тельце – архетип резких перемен в теме денег. И его связь с астероидом Казахстания наводит на мысли о резких переменах в 2024 году в экономике страны". Нурия Бекалаева

Справка: Астероид (2178) Казахстания – довольно крупный астероид главного пояса, который был открыт в ночь с 11 на 12 сентября[2] 1972 года советским астрономом Николаем Черных в Крымской обсерватории и был назван в честь Республики Казахстан.

Кроме того, нумеролог в прогнозе подчеркнула, что эти перемены будут связаны с изменениями в соседних странах. Причем перемены несут позитивное влияние для экономики Казахстана, но вызовут беспокойство у народа.

Нурия Бекалаева подсказала казахстанцам, как сберечь свои деньги в такой турбулентный период.

"Подсказка тем, кто умеет читать новости между строк: следите за новостями, полагаясь на свою интуицию, и стремительно реагируйте", – сказала нумеролог.

В продолжение расшифровки матрицы судьбы нумеролог отметила, что в 2024 году для Казахстана случится важное астрологическое событие – Плутон перейдет в знак Водолея.

"Этот факт говорит, что повысится турбулентность событий. Плутон всегда провоцирует перемены, а при переходе в знак Водолея они становятся особенно непредсказуемыми и приобретают глобальные масштабы. В карте Казахстана это отразится на банковской, судебной сферах". Нурия Бекалаева

Также специалист озвучила свое мнение о високосном годе, который наступает в 2024 году. Что он значит и чего следует остерегаться?



"Про високосный год существует много суеверий, одни из них такие: нельзя переезжать, нельзя выходить замуж, нельзя рожать. Предубеждения связаны с тем, что високосный год принято считать трудным. К вопросу о появлении на свет в этот год могу сказать следующее – посмотрите, сколько людей родились в 2000, 2004 и другие подобные годы. И разве можно утверждать, что они имеют неудачную судьбу? Конечно, нет", – добавила спикер.

Также психолог и эксперт-нумеролог выразила точку зрения о влиянии високосного года на замужество.

"О запрете свадьбы в високосный год – как психолог по отношениям я наблюдаю, что увеличение количества разводов связано не с годом, когда заключен брак, а с тем, что люди не умеют строить отношения и семью. Как астролог добавлю, что астрология не имеет таких данных про високосный год и его влияние на дела людей. Астрология обращает внимание на карту рождения – именно в ней прописана судьба человека, и в високосный год в том числе". Нурия Бекалаева

Многие специалисты-нумерологи сходятся во мнении, что 2024 год – не только високосный, но и "кармический". Грядущий год будет проходить под энергией цифры 8, а значит, по прогнозу это год лидерства и раскрытия потенциала.