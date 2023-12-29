Вернется ли в Приаралье легендарный туранский тигр и какие условия нужны для его возрождения

О том, что в кызылординских камышах при Сырдарье водились тигры, многие жители региона помнят и вспоминают при случае. Не забыть о хищнике, некогда обитавшем в наших краях, помогает и народное творчество.

Местные жыршы и акыны все еще поют на тоях песни о великом повелителе Приаралья, о его печальной участи и надеются, что когда-нибудь королевский тигр вернется в свои владения на Сырдарье, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Действительно, тигры в Приаралье водились. Об этом упоминается в местных архивах, информационных сообщениях в местных областных изданиях, датированных еще в 1940-х годах. Например, сохранилась заметка от 1 января 1946 года в областной газете "Ленинский путь", где написано, что рыбак ОРСа Кзыл-Ординского депо (написание города в период СССР. – Прим. ред.) Т. Бузин обнаружил около своего жилища следы тигра.

"Зверь прошел недалеко от протока Оспан-Копыр, по глухим озерам в направлении от Кзыл-Орды вблизи колхоза "Казрис". Видимо, зверь пришел сюда из системы Сары-Су по камышовым зарослям в поисках диких кабанов. Это его обычная пища", – пишется в заметке.

Далее сообщается, что тигр потянулся к Берказанским озерам и следы его потерялись. Где сейчас полосатый хищник, осталось неизвестным, но так как он опасен, охотники должны были развернуть его поиски.

Казахстанский профессор, краевед Мади Киреев (ныне покойный) оставил своим студентам лекции, в которых рассказывал, что казахи уважали и боялись могучего тигра. Назывался он туранским, так как обитал в Туранской низменности, то есть в Приаралье.

"Длина – 200 см, хвоста – 98, вес –181 кг, длина верхних клыков – 6,5 см…", - писал он.



По утверждению Киреева, описан не самый крупный экземпляр, водились и крупнее. То, что хищник нападал на людей, Киреев объяснял его старостью, когда зверь не мог охотиться на животных, или он был ранен, или его преследовали охотники. Других причин нет.

Численность зверя стала сокращаться с приходом военных. При каждом форте создавались специальные охотничьи команды. Вознаграждение за шкуру убитого животного было 25 рублей, а со временем увеличилось вдвое.

В "Легенде о Жеты-Асаре" упоминается о том, что люди, жившие в этом древнем городе на берегу Куандарьи, охотились на туранского тигра, а шкуры его преподносили в дар своим правителям. Жеты-Асар – это группа городищ, которые располагались в северной части древней дельты Сырдарьи.

По некоторым сведениям, последний туранский тигр в низовьях Сырдарьи был убит более 70 лет назад, в феврале 1948 года. Первым его описал руководитель Аральской экспедиции 1848-1849 годов Бутаков. По его записям, полосатый хищник обитал в Приаралье много веков, нападал на скот местных жителей и иногда загрызал и калечил местных жителей. Уже позже в журнале "Морской сборник" ( Санкт-Петербург 1857 год) выдающийся русский географ-натуралист Лев Берг после экспедиции на Аральское море в статье "О тиграх на берегах Сыр - Дарьи" писал: "По берегам вокруг селений, аулов и табунов бродят полосатые тигры. В камышах – кабаны, в степи – красные волки, лисицы и зайцы, далее к востоку – сайгаки, куланы, а около Перовска (старое название Кызылорды) – олени…".

О своих встречах с тиграми писал в конце 19 века немец Ф. Бларамберг, который был в составе тех, кто штурмовал крепость Ак-мешит (так раньше называлась Кызылорда) в составе войска генерала Перовского. Он оставил после себя военные мемуары, где одна из глав так и называется "Приключения с тигром на Яксарте".

В ней он пописывает, что военные не только сражаются с врагами, но и с бенгальскими королевскими тиграми. Животные вели себя вольготно, по его описаниям, и таскали не только диких кабанов, но и коров, и быков у жителей Приаралья. И даже нападали на людей. Поэтому солдаты стали истреблять их, ставить ловушки. Одним из тех, кто воспевал тигров в Приаралье, был и украинский поэт Тарас Шевченко. Он даже получил за шкуру убитого зверя 10 рублей.

Более современные воспоминания о тиграх можно услышать от местных старожилов. Вот что рассказывает 93-летняя кызылординка Кунсулу Жайсанбаева.

"Мы жили в отдаленном ауле в Жалагашском районе. Я рано потеряла родителей, и меня воспитывал родной старший брат и его супруга. Брат часто рассказывал о том, что наш дед когда-то ходил на тигра. Тогда их было много в зарослях камышей у реки. У нас дома был даже кусочек шкуры этого зверя. Вообще в детстве я много слышала о тиграх, нас ими пугали взрослые. Помню, даже пели колыбельные, в которых были такие строки – засыпай быстрее, чтобы тигр не видел тебя и не забрал. В нашем ауле были семьи, чьи отцы когда-то пострадали от хищников, но в живых уже их, конечно, не было", – рассказала Кунсулу аже.

В прессе было немало информационных сообщений о том, что в Казахстане будут разводить тигров в заповедниках. Возможно ли возродить популяцию туранского тигра в Кызылорде?

"Чтобы вернуть туранского тигра, а это именно он обитал в наших краях, нужны условия. Ведь он исчез по разным причинам, одна из них – ему стало мало пищи, стало мало камышей. Чтобы он мог размножаться, ему надо много кабанов, куланов, более мелких животных. В нашем заповеднике таких условий нет. В архивах нашего учреждения, образованного 84 года назад, нет никаких записей об этом животном. Остался о нем только местный фольклор ", – отметила инженер по экологическому просвещению государственного заповедника Алма Есенова.

Возможно, когда-нибудь полосатый хищник сам вернется в места, где он жил вольготно, – присырдарьинские степи и на Арал. А возможно, так и останется в памяти местных жителей, что когда-то могучий туранский тигр был здесь хозяином побережья.