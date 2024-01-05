Все ли то золото, что блестит: как отличить оригинал от подделки

Золотые украшения женщины во все времена любили и не перестанут их ценить. Кто из прекрасной половины человечества не мечтает получить в подарок колечко? Вот только какое оно, настоящее золото, не каждый разберется.

Как выбрать действительно ценное украшение, какому изделию отдать предпочтение – советскому антиквариату или современному, можно ли на глаз отличить золото и драгоценные камни от подделки? С этими вопросами корреспондент Zakon.kz обратилcя к члену Ассоциации ювелирной палаты Казахстана, потомственному мастеру золотых дел с 40-летним стажем Кахару Дадашеву.

Какое золото "хорошее"?

Ювелир рассказал, что у его заказчиков и покупателей разные мнения. Кто-то до сих пор уверен, что самое хорошее золото изготавливали только в Советском Союзе. Кто-то считает, что дизайн современных золотых украшений разнообразнее, чем был раньше, и предпочитает неординарные изделия из белого и желтого золота.

Есть любители так называемого "дутого" золота, из которого делают изделия, легкие по весу. Так или иначе, золото популярно, оно всегда в цене и покупают его на разные мероприятия.

"Сейчас люди много путешествуют по разным странам, имеют возможность посещать брендовые торговые ювелирные дома, выставки и покупать понравившиеся им вещи напрямую у производителя. Есть те, кто покупает золото в интернет-магазинах. Я считаю это большим преимуществом, чем в советское время, когда в лучшем случае люди путешествовали в пределах своей республики. Где они могли увидеть, к примеру, изделия европейских ювелиров? Возможно, такие случаи предоставлялись москвичам, но в других регионах таких событий, скорее всего, не происходило. Поэтому покупали в основном то золото, которое предлагалось на прилавках местных ювелирных магазинов", – рассказывает Кахар Дадашев.

"Золотой" ГОСТ

В Кызылорде в советское время было два ювелирных магазина. Товар им поступал с заводов, которые занимались производством украшений. Они находились тогда в Москве, Киеве, Харькове, Риге, Баку, Таллинне, на Урале, в Якутии, Калининграде, в Кубачах. Каждый из них имел знак ГОСТа, которым штамповали каждое изделие. На всех выпускаемых серебряных и золотых изделиях всегда ставили именник и клеймо.

Например, если на изделии вы увидите именник, где написано 7СЮ, значит, его сделали в 1977 году на ювелирном заводе Свердловска. А клеймо с 1956 до 1990 годов было в виде пятиконечной звезды и буквы на кириллице.

Была артель ювелиров, но тоже по эгидой государства. Здесь можно было делать изделия на заказ, создавать свой эскиз, но желающих заказать среди горожан было не так много, как хотелось. Именно здесь ювелиры корпели над популярными в то время "Маркизами", "Тюльпанчиками", мощными мужскими печатками в стиле цыганских баронов.

Камни, как вспоминает ювелир, в изделиях были и натуральные, и искусственные, шли в ход самоцветы, различные минералы. Отличить их внешне, где подделка, а где нет, можно только при помощи специального аппарата.

"В СССР в основном сапфиры, рубины и изумруды выращивали искусственно. Особенно были популярны корунды разных оттенков. Причем, их научились выращивать очень давно. Поделочные же камни, такие как агаты, нефриты, яшма, родониты, использовались даже для изготовления различной бижутерии. Синтетические камни часто присутствовали на советских ювелирных заводах. Вот сейчас некоторые люди приходят в ломбард или приносят мне изделие на проверку и думают, если его сделали в СССР, то там и камень натуральный, и золото исключительное. Ну, с золотом понятно, почти все изделия были 583 пробы, причем, за качеством следил надзорный орган – ОБХСС (отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляции в бытность СССР. – Прим. автора) и сделать пробу ниже и выдавать ее за 583-ю было уголовно наказуемым преступлением. Но вот камни почти все искусственные или вообще использовали стекляшки, и это было допустимо и разрешено государством. Когда об этом узнают мои клиенты, разочаровываются, но что поделать, если это правда?" – объясняет ювелир.

С особым восхищением рассказывает Кахар Дадашев о якутских бриллиантах. Это была настоящая гордость СССР на мировом ювелирном рынке. Они были и остаются на сегодня лучше по качеству, чем бельгийские, африканские бриллианты. Но и в то время не каждому ювелиру довелось с ними поработать, и не в каждом магазине они продавались.

"У меня была такая возможность, это был большой опыт по обработке камня, да и вообще было престижно. На всех ювелирных заводах бывшего СССР до сих пор соблюдаются необходимые стандарты – лаборатории, пробы, сертификаты, иначе нельзя. Теперь они выпускают в основном изделия 585-й пробы, и качество ей соответствует", – говорит мастер.

Как считает ювелир, ювелирные украшения никогда не выйдут из моды. Они будут актуальны во все времена. "Золотой" рынок не будет пустовать, потому что люди хотят сделать свою жизнь краше, ярче, и украшения в этом помогают, как нельзя кстати.

Как проверить золото в домашних условиях

Но как же все-таки отличить настоящее золото от подделки? Тем более что сейчас золото продают и на базарах. Как купить здесь настоящее золото, а не подделку? Как проверить его в "полевых" условиях? Вот что советует нашим читателям кандидат химических наук, PhD, руководитель лаборатории инженерного профиля "Физико-химические методы анализа" Кызылординского университета имени Коркыт ата Нургали Акылбеков:

"Если вы даже покупаете на рынке, то у этого изделия обязательно должен быть сертификат. Есть еще самые простые способы – проверить, есть ли проба, и она должна быть четкой, не размытой. Для этого нужно попросить лупу у продавцов. Под лупой все хорошенько рассмотрите – пробы, царапины, неровности. Нет ли какого-то химического запаха от металла. У золота его быть не должно, а вот у бижутерии или сплава каких-то нескольких металлов он может быть. Бывает, что проверяют магнитом. Если это дешевый сплав, который покрыли позолотой, то он примагнитится. Изделие из чистого золота не притягивается магнитом. Но здесь нужно учесть и тот факт, что на магнит не реагируют еще и серебро, алюминий, цинк, медь и вольфрам. Можно потереть изделие спиртом, дать ему высохнуть и потом сверху капнуть капельку йода. Если через несколько минут изделие не поменяет цвет, то это золото. Но в этом способе тоже есть недостаток – невозможно проверить внутреннее содержание. Проверяют золото еще и уксусом. Но и здесь риск – если в золотом изделии есть допустимые примеси меди, а они бывают в 585 пробе, то после реакции уксуса и меди изделие может быть испорчено".

По мнению ученого, домашние способы проверки ювелирных изделий очень рискованны, ведь можно не только испортить изделие, но и не распознать подделку. Сейчас в мире очень много качественных подделок. Поэтому лучше идти к профессионалам. Хотя бы в ломбард. Сейчас существует несколько профессиональных способов проверить золото – ювелиры делают надпил с применением азотной кислоты, проверяют на специальных аппаратах. Купить азотную кислоту обывателю невозможно, как говорит ученый, нужно еще и разрешение полиции на покупку этого вещества.

Как распознать драгоценные камни

Если ювелиры разбираются в золоте, то разбираться в камнях – драгоценные они или нет, поможет специалист-геммолог. Анастасия Нуякшева училась в Геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе в Москве, с 2008 года сама работала ювелиром, продолжая семейный бизнес в Алматы. С 2016 года она еще и профессиональный геммолог. Анастасия рассказывает, что люди часто приносят драгоценные камни на проверку и оценку.

"Проверить в домашних условиях, настоящий камень или нет, нельзя. Только опираясь на опыт профессионала. Вы можете только испортить камень, если капать на него реагенты или какие-то химические вещества. Так как профессиональная диагностика никогда не использует для распознания камня какие-то реактивы. Чтобы узнать, какой перед вами камень, натуральный, искусственно выращенный или имитация, нужно обратиться к профессиональному геммологу, у которого есть специальное оборудование и микроскоп для исследования", – говорит Анастасия.

Чаще всего подделывают бирюзу. Потому что настоящий камень бирюзы очень редкий. Этим и объясняется частота подделок. Мало кто из покупателей видел воочию подлинную бирюзу, чтобы сравнить. Да и купить ее довольно непросто – камень редкий, и почти все, что покупатель может увидеть в магазинах, это, за редким исключением, имитация. Кроме того, этот камень очень сложно идентифицировать, так как "мастера" могут просто покрасить пластмассу, гипс, и даже минералы типа говлита, а еще разновидности кварца. Есть даже те, кто под видом натуральной бирюзы делает синтетическую – она очень похожа на настоящий камень, и даже специалисты не всегда могут распознать подделку. Если потереть этот камень влажной тканью, то можно увидеть, что на ткани осталась краска – значит, это крашеная подделка. Но и это ненадежный способ – некоторые красители могут быть очень хорошими. Можно попробовать смоченной спиртом ваткой, и если она окрасится, то это ненастоящий камень. Но такой способ тоже недостаточно надежный.

Попробуйте горячей иголкой прикоснуться к "бирюзе" – имитации из пластмассы оплавятся и появится характерный запах. Если будет запах жженой кости, то значит, камень этот тоже не бирюза, а одонтолит. Но продавцы не дадут проделывать такие эксперименты в магазине или на рынке. Можно попробовать поэкспериментировать на домашней бижутерии, которую вам продали под видом природных камней, и то с соблюдением всех мер предосторожности, чтобы не обжечься или не устроить пожар.

Самый надежный критерий тут – это цена. Например, цена колечка даже с маленькой вставкой из природной бирюзы будет начинаться примерно от 200 долларов, а все, что дешевле, – это подделка.

Настоящие природные камни довольно дороги и наверняка продаются не на рынках, а в специализированных магазинах.

И не будем забывать, что природа не любит идеальных форм. Поэтому, если вам предлагают ровный, без изъянов, камень, который очень красиво выглядит, то, скорее всего, это подделка. Чрезмерная яркость камня и однородность оттенка – тоже признак контрафакта. Еще одно отличие настоящих камней – они долго не нагреваются, а если потрогать их руками, то они довольно холодные.