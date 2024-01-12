Один лишь раз: как должен работать механизм примирения с жертвами бытового насилия

Домашнее насилие тема столь же острая, сколь и обсуждаемая на кухнях и просторах Казнета. Одни до сих пор считают, что можно и нужно понять и простить тиранов, вторые ругают "сами виноватых", третьи же голосуют за нетерпимость к любым проявлениям жестокости. А что говорит закон?

Вообще казахстанский закон вроде как на стороне пострадавших. Более того, в попытке защитить слабого он в последнее время даже ужесточился.

Так, сообщалось, что с 1 июля прошлого года полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Зачем? Чтобы возбуждать административные дела можно было даже без заявления жертвы чужой гневливости, а составлять протоколы - со слов соседей, свидетелей, с записей камер видеонаблюдения и видеорегистраторов.

"Исключается возможность повторного примирения сторон. Ранее половина материалов по бытовому насилию прекращалась в суде за примирением. Это происходило в результате уговоров или давления со стороны агрессора либо родственников. С 1 июля примириться можно только один раз, в суде. Это позволит прекратить практику психологического давления на пострадавших", - сказано на сайте Службы центральных коммуникаций при президенте РК.

Кстати, материал, из которого мы позаимствовали данный отрывок, размещен в рубрике с приятным уху названием "Поручения президента: Сказано - Сделано".

Получается, повторного примирения после побоев в стране нет.

А прецедент - есть.

За разъяснением ситуации мы обратились к юристу кризисного центра для жертв бытового насилия "Жан-Сая" Гулшаре Сапаровой.

"С 1 июля 2023 года отменили повторное примирение сторон из-за рецидивов. Сразу же закрывают на 10-20 суток административного ареста. То есть, да, если история повторилась, должен следовать арест", - объяснила она.

Позволив убедиться, что никаких неизвестных обывателям и тем более юриспруденции нюансов в "примирительной" теме быть не может.

По словам Сапаровой, такие вот "дела семейные" действительно доходят до суда на основании заявления потерпевшего или в порядке выявления. В основном они - административные, потому что касаются легкого вреда здоровью. После проведения судебно-медицинской экспертизы следователь направляет дело в суд, а тот уже определяет меру пресечения.

"Но бывает такое, что муж, допустим, дал жене пощечину. Никаких гематом, серьезных повреждений у нее нет. Она написала заявление. На первый раз могут сделать предупреждение и провести профилактическую беседу, выставить защитное предписание на 30 дней, чтобы агрессор не подходил к жертве, не звонил и не писал ей. Если в течение года будет рецидив, тогда мужа ждет административный арест. К слову, ранее срок административного ареста был до пяти суток. Сейчас - от 10 суток".

Обратимся к Кодексу об административных правонарушениях. Нас интересует статья 73-1 "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", а конкретно часть 1-1.

Говорится в ней следующее:

"Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в отношении лица, состоящего с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, влекут предупреждение или административный арест на пятнадцать суток".

Но! Пунктом ниже уточняется:

"Действия, предусмотренные частями первой и (или) 1-1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут административный арест на двадцать пять суток".

Идем дальше. Статья 73-2 "Побои":

1. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток.

1-1. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в отношении лица, состоящего с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, влекут предупреждение или административный арест на десять суток.

2. Действия, предусмотренные частями первой и (или) 1-1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут административный арест на двадцать суток.

Так может ли благородное "все хорошо" со стороны битых служить оправданием бивших и основанием для пожеланий "счастья семье" от небитых?