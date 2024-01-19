В каких регионах Казахстана яйца по лимиту, а в каких ограничений нет, но все равно дорого

В Кызылорде яйца продают по десятку в одни руки, в Усть-Каменогорске и в Актобе - свободная продажа, но цены "кусаются". За сколько можно купить этот и другие продукты в регионах, узнали корреспонденты Zakon.kz.

Кызылорда: яйца по лимиту

В Кызылорде социальные магазины работают без ограничений в реализации продукции. Все можно купить свободно - хлеб, растительное масло, сахар, курятину, соль, говядину, овощи и другие продукты первой необходимости. Только яйца исключение из этого списка – их продают по 10 штук в одни руки. Причина ограничения – не допустить их перепродажу в другие торговые точки.

"Периодически в социальных магазинах действуют ограничения на тот или иной продукт. Это делается для того, чтобы предотвратить спекуляцию в определенный период. Например, сахар в разгар приготовления варенья дорожает. Но в социальных магазинах он продается по прежним ценам, и они намного ниже рыночных. Поэтому в этот период мы продаем в одни руки не более чем 2 кг сахара. Ажиотаж проходит – нет никаких ограничений. Сейчас на рынке дорогие яйца – от 600 тенге за десяток. В социальном магазине их продают по 470 тенге за десяток. Поэтому мы вновь установили внутренние правила - один покупатель может купить не более 10 штук", — говорит руководитель отдела продовольственной безопасности областного управления сельского хозяйства Ерхан Агыбаев.

Как рассказывает эксперт, средняя цена на яйца в Кызылординской области - 627,5 тенге за десяток. В магазинах партнеров Стабфонда они стоят от 585 до 660 тенге за десяток. В этих торговых точках сейчас есть запас - более 600 тысяч яиц. Этого объема хватит, чтобы продавать их еще 1,5 месяца. Далее будут новые контракты на поставку, новые завозы.

"В Кызылорде периодически не хватает яиц, и это объяснимо – в областном центре нет собственной птицефабрики. Есть птицеферма, но ее объемов не хватает на то, чтобы обеспечить этим продуктом местное население. Но подобная ситуация сложилась и в других регионах Казахстана, даже там, где по несколько птицефабрик. Это происходит из-за того, что большой объем яиц ушел в Афганистан и Россию. И до сих пор этот экспорт продолжается. Казахстанским производителям яиц выгоднее продать их за рубеж, чем отдать своим соотечественникам по 48 тенге за яйцо. Хотя в конце 2023 года Союзом птицеводов и Ассоциацией яичных производителей было достигнуто соглашение на предмет снижения стоимости для казахстанских потребителей. Зафиксировали тогда цену 48 тенге за яйцо и подписали соглашение. Но оно не выполняется. На самом деле эти птицефабрики экспортируют яйца за рубеж, а для своих покупателей, как видим – дешевых яиц нет", — продолжает Ерхан Агыбаев.

Кызылординка, многодетная мать Сауле Досманбетова, нередко приходит за покупками в социальные магазины. Помнит время, когда здесь выстраивались многочасовые очереди за сахаром. Хоть ее семья и не богатая, но она в такие очереди вставать не решалась. Здоровье и время дороже, да и выгода от покупки небольшая была - примерно по 100 тенге с килограмма. Сейчас, когда нет очередей, она приходит с детьми чаще.

"Здесь мы покупаем гречку, соль, муку 1 сорта, растительное масло, яйца, молоко, бывает в продаже хорошая говядина с костями. Цены здесь на 20-30 тенге ниже, чем на рынке. Конечно, не всегда качественные овощи, но крупы, молочная продукция всегда хорошего качества. Прихожу еще сюда из-за муки. Покупают 5-6 кг и пеку несколько тапананов дома. Хлеб мы не покупаем, нам выгоднее печь самим, ведь семья большая", — рассказывает женщина.

Что касается других продуктов питания из списка социальных, то их в закромах Стабфонда достаточно. Так, есть 25 тонн говядины, 50 тонн гречневой крупы, 29,6 тонн капусты, 65,5 тонн картофеля, 780 тонн репчатого лука, 169,8 тонн растительного масла, 202 тонны моркови, 1131 тонна муки, 214 тонн риса и других продуктов питания.

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

Усть-Каменогорск: ограничений нет, но все равно дорого

На дороговизну продуктов питания жалуются устькаменогорцы. По мнению горожан, цены на продукты питания необоснованно дорогие именно в областном центре Восточного Казахстана.

"Просто вечером после работы зайдешь в магазин, чтобы самое необходимо купить – хлеб, молоко, кефир, колбасы, детям фруктов – меньше пяти тысяч тенге не оставишь, а уж если мяса надо купить, то вообще половины заработной платы потом не досчитаешься…", - говорит Айым Сергожина.

С жительницей города солидарны и продавцы. По словам Юлии, торгующей колбасными изделиями и куриной продукцией, колбаса подорожала на днях и существенно – в среднем на 800 тенге за килограмм продукции.

"Стоимость курятины растет, но постепенно, вроде и не значительно, но все равно заметно, особенно в конце месяца. Другое дело – яйца. Сами видите – 750 тенге за десяток, отборное – 800 тенге. Ограничений нет, но сейчас по такой цене мало кто берет более одного десятка", - рассказывает продавец.

Правда, с этим мнением не согласны в АО "СПК "Ертіс". Здесь уверяют, что десяток яиц в Усть-Каменогорске можно купить за 570 тенге. Более того, чтобы не допустить колебания цен, было завезено 1,2 миллиона штук яиц первой категории. Реализация яиц осуществляется в точках стабфонда, их в Усть-Каменогорске 24.

Здесь же, заверяют в АО "СПК "Ертіс", по стабильно недорогим ценам сегодня можно купить, например, масло подсолнечное за 630 тенге за литр, соль по 70 тенге за кило, сахар за 459, гречку и рис соответственно за 320 и 459 тенге за килограмм, рожки за 285 тенге. Что касается плодовоовощной продукции, то морковь и картофель по 120 тенге, а капусту и лук по 100 и 110 тенге за килограмм, как продают в точках стабфонда, в обычных овощных отделах магазинов Усть-Каменогорска сегодня точно не купишь. Цена на овощи в среднем будет на 150 тенге выше.

Вместе с тем, пор словам директора департамента по стабилизации цен АО "СПК "Ертіс" Артема Демидова, государство тщательно регулирует цены на социально значимые продукты. Более того, в планах не только расширить перечень продуктов, но и павильонов, где из реализуют. Сейчас в Усть-Каменогорске их 24, планируется довести до 50, а также открыть их по всей области.

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

Актобе

В социальном магазине Актобе, который расположен в коммунальном рынке "Табыс", сегодня реализуют несколько видов продукции из стабилизационного фонда. В частности, это картофель по 72 тенге за кг, лук по 90 тенге, морковь по 100 тенге, капуста по 84 тенге, рис по 462 тенге и гречневая крупа по 288 тенге за кг.

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

Цены по сравнению с теми, что запрашивают на других рынках, в супермаркетах и других торговых точках, в соцмагазине заметно ниже. К примеру, картофель там продают от 130 тенге и выше, его стоимость в некоторых местах доходит до 160 тенге за кг, что дороже вдвое, поэтому не удивительно, что продукция стабфонда раскупается быстро.

"Это по Казахстану самая дешевая точка. Стабфонд нам дает, акимат дает. Обычно этой продукции хватает до мая, к примеру, в прошлом году так было. Некоторые покупали на посадку уже весной. В день продаем около 600 кг картофеля. Быстро забирают. В субботу продаем до тонны картофеля. Люди специально ищут нас, приходят постоянные клиенты", - рассказывает продавец Ольга Изтаева.

Одна из постоянных покупательниц соцмагазина Гульмира Куанышкызы говорит, что цены очень доступные, выбор хороший.

"Когда зову гостей, всегда прихожу сюда, разница в 50 тенге, иногда даже 100-120 тенге. Конечно, это выгодно", - говорит жительница Актобе.

Кстати, ограничений на продаваемую продукцию стабфонда нет, то есть при желании горожане могут покупать ее мешками.

Что касается стоимости яиц в Актобе, то в стабфонд они не закладываются. Розничная цена варьируется от 610 до 720 тенге за десяток, в зависимости от категории С1 или С2, это стоимость на привозные, в основном в регион они завозятся из соседней России. В продаже есть также домашние яйца по 750 тенге, и местного производителя по 630 тенге за 10 штук.

По словам продавцов, за последние несколько месяцев цены на яйца выросли.

"Происходит это обычно зимой перед новым годом, а к лету стоимость снижается до 500-550 тенге в среднем", рассказывает продавец Алтын Тажмуратова.

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

На стабилизацию цен на социально значимые продовольственные товары в регионе в период с 2018 по 2023 годы было выделено 4,5 млрд тенге. Оператором фонда является АО " СПК "Актобе". На сегодня в стабилизационном фонде хранится 31 тонна гречневой крупы, 300 тонн сахара, более 560 тонн муки 1-го сорта и 68 тонн рисовой продукции. Из запасов уже продано 30 тонн картофеля, 3,5 тонн моркови, 12 тонн капусты, 3 тонны риса и 1,5 тонн гречки.