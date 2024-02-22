"Эта часть общества должна быть жестко изолирована": политологи высказались о детоубийцах и педофилах

В последнее время в стране участились случаи издевательства над женщинами и детьми, порой дело доходило даже до убийства. С каждым годом таких случаев становится больше. И чтобы это остановить, общественники и депутаты потребовали ужесточить наказание, и их услышали, сообщает Zakon.kz.

Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки, направленные на защиту прав и законных интересов женщин и детей. Законопроекты разработаны депутатами Мажилиса в реализацию поручений главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана. К слову, в стране есть закон по защите прав женщин и детей, где предусмотрена административная и уголовная ответственность за нарушение их прав.

Однако общественники и эксперты считают, что сейчас этого недостаточно. Нужно внести изменения и наказывать педофилов и убийц детей максимально жестко, вплоть до пожизненного заключения за подобное деяние. Корреспондент Zakon.kz поговорил с политологами и выяснил, насколько это будет действенно и станет ли в стране меньше таких случаев.

Старые меры уже не работают

По мнению политолога Данияра Ашимбаев, такой законопроект очень нужный и своевременный, а может, даже запоздалый, поскольку меры воспитательного и гуманитарного характера уже не работают.

"Законопроект максимально жесткий. Я считаю, это очень необходимая мера. С моральной категории таким преступлениям абсолютно нет места в обществе. Эта часть общества должна быть наказана и жестко изолирована". Данияр Ашимбаев

По его словам, насилие и жестокость становятся все более массовыми и обретают просто катастрофические масштабы. Это связано с тем, что в обществе произошел моральный спад ценностей. Причем на фоне потребительских отношений дети становятся источником семейного дохода.

Говоря о других методах борьбы, политолог отметил, что ранее власти уже пытались воздействовать педагогически. Даже уполномоченные по правам детей с региональными представительствами проводят работу на местах.

"Вероятно, здесь нет других вариантов, кроме максимально жестокого наказания, то есть пожизненного заключения таких преступников. Потому что мы видим, новости об убийстве детей, педофилии идут почти ежедневно. В некоторых регионах, не будем тыкать пальцем, практически постоянно". Данияр Ашимбаев

Ашимбаев подчеркнул, что эти же преступления маскируются под традиционные или религиозные ценности. Политолог также отмечает, что по срокам примерно месяц он должен дойти до финальной стадии.

"То есть эту тенденцию надо ломать достаточно жестко. Мы видим, что сейчас Парламент ввел ужесточение законодательства. И криминализовав опять побои, нанесение увечий, ужесточил наказание за доведение до самоубийства. Главное, у нас ведь нет смертной казни в стране, и пожизненное тюремное заключение для лиц за детоубийство детей и педофилию вполне резонно. Государство вынуждено реагировать на растущую преступность против детей в обществе жесткими мерами", – сказал политолог.

Как закон будет работать на деле

Политолог подчеркнул, что ужесточение наказания исключает возможность каких-то соглашений признаний вины и сделок. Здесь требуется активизация работы полиции, прокуратуры и омбудсмена по правам ребенка, чтобы максимально постараться нанести удар по этому явлению.

"Понятно, что в этих вопросах зачастую фактором, способствующим росту данных преступлений, является способность договориться, развести на небольшую степень наказания. И если перевести на максимально педагогический эффект, нужно демонстрировать жесткость. К примеру, как озвучено в запросе депутата Елнура Бейсенбаева, о замене химической кастрации на хирургическую. В комплексе надо убийц детей, насильников и педофилов в обществе жестко выпиливать, поскольку перевоспитывать уже невозможно". Данияр Ашимбаев

Наказание последует в любом случае

Политолог Талгат Калиев отмечает, что расследование по фактам убийства или насилия всегда идет максимально жестко. А вот когда дело касается несовершеннолетних и женщин, то такие дела изучаются более детально, и все такие случаи получают широкий общественный резонанс.

"Если норма о пожизненном заключении за детоубийство и педофилию будет принята, то преступление не требует заявления от жертвы, а также здесь невозможно примирение сторон, и наказание последует в любом случае. При этом стоит учесть, что ужесточение не будет действовать по отношению к тем, кто совершал преступление ранее. Но я надеюсь – это отвратит от будущих преступлений". Талгат Калиев

Политолог отметил, что если будет введено пожизненное заключение, это не вопрос о бытовом насилии, где существуют лазейки. Это однозначное, бесповоротное, неотвратимое преступление.

"Наказание последует в любом случае. Там не может быть примирения сторон и не может быть двойного толкования. Если вина подозреваемого будет доказана, то в отношении него, безусловно, возникнет эта мера". Талгат Калиев

По его словам, количество преступлений против детей и женщин после законопроекта, безусловно, снизится, поскольку любой закон носит профилактический характер.

"Закон должен в первую очередь работать на то, чтобы таких преступлений становилось все меньше и меньше. Такая жесткость должна быть и в отношении бытового насилия", – заключил политолог.

Эксперты отмечают, что законодательные поправки были одобрены в первом чтении, еще предстоит второе, и только после они будут отправлены на рассмотрение в Сенат. Пройдя все эти процедуры, документ попадет на подпись главе государства. Политологи уверены, что у законопроекта высокие шансы. А у общества есть надежда, что в будущем таких случаев станет меньше и издевательства над женщинами и детьми в стране удастся искоренить.