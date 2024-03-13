Кызылординские земледельцы приступили к севу люцерны и пшеницы

В Кызылординской области три хозяйства Сырдарьинского района приступили к посевной пшеницы и люцерны. Передовые агрообъединения в этом сезоне увеличивают площади под эти сельскохозяйственные культуры, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Регион для развития животноводства нуждается в кормах, поэтому аграрии охотно выращивают кормовые. В этом им помогает государство, например, земледельцам выделено 9,4 млрд тенге. Деньги пойдут на посевную и затраты растениеводов. Всего на нужды аграриев Приаралья в 2024 году выделено 24,9 млрд тенге.

Весенне-полевые работы в Кызылординской области начали в конце февраля. Аграрии приводят в порядок землю, очищают каналы, подготавливают семена, готовят технику. Погода в этом сезоне тоже не подвела, тепло наступило вовремя, поэтому в ближайшее время в области начнется массовый сев люцерны и пшеницы.

Одним из первых к посевной приступили крестьяне ТОО "Магжан и К". Это передовое хозяйство еще имеет статус семеноводческого. Аграрии выращивают семена первой и второй категории. В этом товариществе установлено оборудование по очистке семян, имеются два рисоперерабатывающих завода. Под рис отведено почти 3000 га земель. Ведется научная работа, есть свои лаборатории.

"Посевную мы начали 4 марта. Планируем посадить 2 тыс. га люцерны. Прежде чем взяться за сев, мы тщательно очищаем семена. Для этого у нас работает немецкое оборудование мощностью 6-7 тонн в час. Благодаря этому зерно очищается от всяких примесей, его можно сортировать по весу, по размеру, определить, гладкое семя или нет. На этой линии мы готовим семена, соответствующие мировым стандартам. Их проверяем каждый час в собственной лаборатории", – говорит заместитель директора ТОО Медет Маханов.

По информации областного управления сельского хозяйства и земельных отношений, в этом сезоне из тех денег, что выделило государство на помощь аграриям, 12 млн тенге предназначено на экспертизу семян. На эти деньги хозяйство может сдать специалистам на проверку семена риса, люцерны, сафлора, других сельхозрастений.

"Экспертиза семян обязательна, ведь от этого зависит не только урожайность, но и сохранение генофонда растений, и самое главное – объем продуктовых запасов Казахстана. Деньги выделяются согласно Закону РК "О семеноводстве". То есть если семена не проходят экспертизу, то сажать их считается незаконным. Неочищенное семя принесет вред – начнут расти сорняки, расти растение нормально не будет, появятся вредители. Благодаря тому, что из областного бюджета на экспертизу семян выделены деньги по программе по определению сортовых и посевных качеств семян, аграрии получили ощутимую поддержку. Ведь им не надо платить свои деньги на проверку семян, эти услуги им оплатило государство", – говорит и.о. руководителя филиала АО "Казахстанская аграрная экспертиза" Аягоз Жанабаева.

Ежегодно в области увеличивается размер финансовой поддержки земледельцам.

"В этом сезоне выделили 24 млрд тенге. Они предназначены на затраты растениеводов, животноводов, инвестиционные субсидии, лизинг. Из этих денег на посевную предусмотрено 4,7 млрд тенге. Аграрии по плану должны занять площадь в 187 тыс. га, из них на рис отведено 83,9 тыс. га. Остальное будет засеяно кормовыми, масличными, овощами, бахчевыми. Рис – это главная сельхозкультура региона, он идет на экспорт, поэтому его производителям ежегодно оказывается материальная поддержка со стороны государства. В то же же время в области увеличиваются площади под люцерну, пшеницу, сафлор, картофель, бахчевые. Экспериментируют аграрии и с теми овощами, которые потребляют мало воды, – сеют сахарную свеклу, морковь, помидоры, выращивают фрукты капельным орошением", – говорит руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Талгат Дуйсебаев.

Как рассказывает эксперт, почти все хозяйства региона уже готовятся к севу риса. В первую очередь они приводят в порядок водохозяйственные объекты, ремонтируют гидросооружения. Ведь самый главный вопрос на протяжении многих лет у аулчан – хватит ли поливной воды этим летом, чтобы вырастить рис? Из-за маловодья на Сырдарье, которое продолжается уже почти 8 лет, воды не хватает. Вместе с тем в регионе продолжается диверсификация сельского хозяйства, ведется оптимизация тех площадей, на которых должны сеять рис.

Продолжается работа по использованию капельного, дождевого орошения, с экспертами Министерства водного хозяйства и ирригации РК уже определен специальный Комплексный план восстановления ирригационных систем и гидротехнических сооружений региона. Один из самых весомых и нужных проектов этого плана – строительство водохранилища Караозек. Когда его построят, то появится возможность обводнить 31 тыс. га земли, 120 тыс. га пастбищ и во время вегетации отправлять воду в Малый Арал.

Сельское хозяйство в Кызылординской области динамично развивается, ведь эта отрасль – одна из главных в экономике региона. Рис – это основная сельхозкультура Приаралья. Благодаря поддержке государства и программе "Сильные регионы – драйвер развития страны" в Кызылординской области принимаются все меры для того, чтобы не было дефицита поливной воды. Благодаря этому в 2023 году в регионе произвели сельхозпродукцию на 224 млрд тенге. Объем инвестиций в аграрной отрасли увеличился на 20%. Поэтому и в дальнейшем материальная поддержка кызылординских аграриев будет продолжена.

Маловодье на Сырдарье продолжается почти 8 лет. Сколько будут сажать рисоводы Кызылординской области, зависит именно от того, есть ли вода в Сырдарье или нет.

Аграрная отрасль Кызылординской области – локомотив экономики региона. Благодаря поддержке государства она динамично развивается. Увеличивается объем произведенной сельхозпродукции, аграрии региона внедряют новые технологии и экспериментируют. На засоленных землях Приаралья они выращивают различные сельхозкультуры.