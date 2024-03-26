95 лет назад в Казахстане остановили бесконтрольное распространение проказы: что происходит сейчас

Мировая наука за прошедшие столетия не нашла лекарства от проказы, но научилась защищать здоровых, и помогать больным доживать свой век без тяжких страданий. Zakon.kz узнал, как прошли годы борьбы с ужасающим недугом в Казахстане, и чем помог в казахских степях норвежский метод.

Фотографии больных проказой в статье не использованы по этическим соображениям. Болезнь в первую очередь поражает кожу человека, затем периферические нервы, из-за чего, они становились не чувствительным к боли и любым температурам. Больные могли отморозить стопы и не почувствовать ничего. Помимо этого, проказа поражала слизистые дыхательных путей, глаза – люди слепли, а на одной из последних стадий у них "саморассасывались" конечности. Человек имел обезображенный вид и источал зловоние. Фактически прокаженные сгнивали заживо.

Поселения для прокаженных

Болезнь, известная с Библейских времен, и наводившая священный ужас на людей во все века, не выбирала расы и национальности, а мигрировала по всему миру. Удивительным образом, но люди в древние века интуитивно нашли спасение от проказы, запрещая больным проживать вместе с ними в городах и селениях, а о своем появлении оповещать звоном колокольчиков или стуком о деревянную колотушку.

Подобным образом им удалось обуздать эпидемию проказы, захватившую практически все страны Европы, включая Англию, и достигшую своего пика в XVI веке. Сама эпидемия длилась не одно столетие, ученые считают, что на европейском континенте она началась еще в XI веке. Подобная продолжительность объясняется не только отсутствием в то время эффективных лекарств и лечения, но и инкубационным периодом.

Учеными было установлено, что от момента попадания бактерии в организм человека до появления первых признаков порою может пройти десять и более лет. Очевидно, что за такой период времени человек был способен заразить многих.

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Открытия ученых

Прорыв в медицине случился только в XIX веке: норвежский врач Герхард Хансен открыл возбудителя проказы - Mycobacterium leprae, после чего болезнь и получила новое название - Лепра. Герхард Хансен сумел научно обосновать необходимость изоляции больных лепрой. По его мнению, болезнь передавалась от человека человеку через капли, выделяемые из носа и рта больного, при частых и близких контактах с инфицированными.

После этого в Норвегии запретили свободу перемещения больным, и обязали их находиться постоянно в специализированных больницах. Впоследствии норвежский опыт стал применяться и в других странах мира, в результате чего заболеваемость лепрой существенно снизилась. Изоляция прокаженных также позволила убедиться, что болезнь не передается по наследству.

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Первый препарат

Правда, после открытия Хансена человечеству понадобилось еще около ста лет, чтобы найти препараты, способные остановить болезнь. В 1940-х годах было разработано лекарство Дапсон, позволившее остановить разрушительное течение проказы. Излечить полностью препарат не мог, принимать его нужно было годами или пожизненно, но судьбу страдальцам облегчить он сумел.

Однако спустя какое-то время проказа стала устойчива к действию Дапсона, и науке потребовалось более десятка лет, чтобы создать в начале 60-х годов новые более эффективные лекарства: Рифампицин и Клофазимин. Сейчас все три препарата по рекомендации ВОЗ входят в схему лечения проказы по всему миру. Излечить лепру они по-прежнему не могут, но их действие помогает сдерживать разрушительное воздействие микобактерии лепры на человека.

История

Первое письменное упоминание о больном проказой на казахской земле можно найти в путевых заметках российского путешественника и исследователя Петера Палласа, датированными 1769 годом. Позднее об этом писали и другие авторы Порфирий Симонтовский (1796 год), Александр Минх и Христиан Рутенберг (1897 год).

По одной из версий проказа проникла на территорию во времена Великого Шелкового пути вместе с проходящими бесчисленными караванами, курсировавшими между Европой, Азией, Китаем и Индией. Возможно, появление тяжелой болезни связано с другими историческими событиями, нашествием арабских захватчиков, или дальними походами под знаменами Чингисхана и Темирлана. Точных сведений о количестве больных проказой и местами их проживаниям по областям в тот период нет. Известно только, что в 50-е годы XIX века случаи заражения проказой были зафиксированы в восьми из шестнадцати регионах: Кызылординской, Гурьевской, Уральской, Актюбинской, Шымкентской, Жамбылской, Алматинской и Семипалатинской областях.

Причем на Кызылординскую и Гурьевскую (ныне Атыраускую) области приходилось больше всего случаев – 95%.

Эта фотография входит в этнографическую часть "Туркестанского альбома", фото: wikimedia

Защита здоровых

Первый лепрозорий на территории современного Казахстана был создан в 1929 году. Для размещения больных проказой было выбрано бывшее здание колонии для австрийских военнопленных, расположенное в девяти километрах от Кызыл-Орды. Поселение состояло из семи одноэтажных домов, построенных из саманного кирпича, где располагались стационар, амбулатория, лаборатория, прачечная, и санитарный отдел. Первое время этих площадей было достаточно, чтобы обеспечить пребывание больных. До открытия Дапсона оставалось еще более десятка лет, поэтому они могли получить только лечение тяжелейших последствий воздействия проказы на организм.

Между тем, лепрозорий выполнял еще две важные функции: защита здоровья населения тогдашнего Казахстана за счет изоляции больных, и выявление новых случаев заражения. В результате планомерных и массовых обследований число больных проказой постоянно росло: в 1936 году - 108 человек, в 1941 году – 296 больных, а в 1949-м - уже 473. В результате было решено строить новый лепрозорий с учетом последних достижений в области медицины.

В 1956 году постановлением Правительства Казахской ССР для этих целей был выделен земельный участок площадью в Талдыаралской роще в 35 километрах от Кызыл-Орды. Решение было принято вовремя, поскольку три года спустя – в 1959 году общее число больных проказой выросло до 879 человек.

Новое время

Тактика, выбранная медиками 95 лет назад, дала положительные результаты. В настоящее время в Казахстане проживают 246 больных лепрой и 222 контактных. По официальным данным, за последние 10 лет выявлено – три новых случая заражения лепрой, и у одного больного, находившегося на диспансерном учете, зафиксирован рецидив.

Самым большим достижением медики называют отсутствие случаев заражения проказой среди детей и подростков. После того, как в середине прошлого века были изобретены препараты, останавливающие развитие болезни, участь этих людей во многом изменилась. После прохождения курса лечения, который может длиться от 6 месяцев до одного года (зависит от степени инфицирования), больных после соответствующего обследования могут выписать домой.

"Все больные, выписанные из лепрозория, берутся на пожизненный диспансерный учет и контролируется у лепролога ежегодно, минимум дважды в год. В местах, где проживают больные, имеются лепродиспансеры (Арало-Казалинский в г. Аральске и Тасбугетский в г. Кызылорде). Больные, проживающие в других областях (их 25% от общего числа больных), обследуются выездными бригадами", - говорит главный врач Казахского республиканского лепрозория Молдагали Сейталиев.

Сейчас на территории Казахского республиканского лепрозория проживают в основном старики - средний возраст 76 лет. Всего их сорок три человека.

Фото: leprozorii.kz

Жизнь продолжается

В лепрозории действуют два отделения: 24 человека проходят реабилитацию в лечебном отделении по медицинским показаниям, и 19 находятся на приюте в социально-инвалидном отделении. Последние останутся здесь до самой смерти: кто-то из них глубокий инвалид и нуждается в постоянном уходе и лечении, а от кого-то давно отказались родственники. Проживают они отдельно в двухквартирных социальных домах, по одному человеку в комнате. Есть пациенты, которые живут с семьей в одном доме. Строения оснащены санузлами и душевыми, а в лечебном корпусе имеется также баня. Общая площадь, занимаемая лепрозорием, составляет 25 гектаров, учреждение имеет всю необходимую инфраструктуру: автономные системы электро-, тепло-, водоснабжения и канализацию.

"Для больных предусмотрен распорядок дня, где прописаны режимы лечебно-оздоровительных мероприятий, питания, отдыха и сна. Некоторые больные, прописанные в социальных домах, по мере своей возможности занимаются озеленением приусадебного участка. При получении специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного лечения больным вне зависимости от стадии и формы заболевания, назначается диета с повышенным содержанием белка (высокобелковая диета) с технологическими преобразованиями при сопутствующей патологии",- говориться в ответе Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний Минздрава РК на запрос Zakon.kz.

Не победа

Другая важная функция – выявлять новые случаи заражения микобактерией лепры остается по-прежнему за лепрозорием. Обследования проводятся в местах, где зафиксировано максимальное число заболевших. К слову, в мировой науке до сих пор нет единого мнения о способах передачи страшной болезни. Одни считают, что заражение происходит воздушно-капельным путем, другие утверждают, что лепра – малозаразная инфекция, передающаяся при тесном и длительном семейном контакте.

Единственное, в чем они сходятся: микобактерия не живет в природе или в животном. По этой причине наука за последние столетия так и не смогла отыскать эффективного лекарства – не на ком ставить опыты, и проводить исследования. Осложняет борьбу с распространением лепры умение микобактерии долго скрываться, известны случаи, когда от момента заражения до проявления болезни проходило 25 и более лет.

"Вообще диагностика лепры на ранних стадиях невозможна, не только у нас, но и по всему миру. Во-первых, Лепра в начальных стадиях не беспокоит, поэтому больные не обращаются. Во-вторых, даже не все инфицированные больные заболевают лепрой. Особым условием является снижение иммунитета вследствие различных внешних и внутренних факторов", - говорит главный врач Казахского республиканского лепрозория Молдагали Сейталиев .

ВОЗ включил лепру в список 30 забытых трофических болезней ввиду низкого распространения в мире. По словам главного врача лепрозория Молдагали Сейталиева, в Казахстане заболеваемость лепрой находиться "на стадии ликвидации". Тем не менее, в мире ежегодно фиксируется до 200 тысяч новых случаев заражения проказой. В список стран, где проживает большое число больных лепрой входят: Индия, Индонезия, Бразилия, Мексика и некоторые государства Африки.