Депутат Сената Евгений Больгерт: Казахстанскую модель единства нужно изучать другим странам

Казахстанцы – удивительный народ. Они всегда готовы прийти на помощь к любому нуждающемуся человеку. Их сплоченность способна противостоять даже самым глобальным мировым вызовам и катаклизмам. Такое мнение высказал депутат Сената Парламента РК Евгений Больгерт, сообщает Zakon.kz.

Евгений Больгерт отмечает, что слово "единство" имеет много смыслов. Однако наиболее близкий для него – единство народа.

"Здесь я подразумеваю как раз единство ценностей людей, которые живут на одной земле. Общие усилия и вклад в то, чтобы развивать нашу страну. Совместно противостоять вызовам, с которыми мы сталкиваемся. А это ярко проявляется сейчас в сплоченности нашего народа: практически никто не остался безучастным и откликнулся на беду, с которой столкнулись наши сограждане, находящиеся в зоне паводков. То же самое мы наблюдали при пожарах в Абайской области. Огромное количество гуманитарной помощи было собрано населением, когда произошел сбой в теплоснабжении Экибастуза. И таких примеров множество, чем мы гордимся". Евгений Больгерт

Неравнодушие, сплоченность и взаимоподдержка – ценности, которыми с давних времен дорожат казахстанцы. Они передаются через материнское молоко и присущи каждому гражданину. И благодаря этим качествам мы можем в лучшую сторону влиять на реформы, происходящие в стране.

"Единство – это то, что является одной из общих ценностей для казахстанцев. Мы совместно можем преодолевать различного рода вызовы и сплотиться вокруг реформ, которые происходят сейчас. В то же время сплоченность позволяет вместе творить, улучшать и развивать. Мы видим, как наш общий шаг вперед постепенно дает результаты в общественной среде, экономической сфере и политической жизни", – говорит депутат Сената.

Наша сила в единстве – не просто лозунг, а образ жизни, который необходимо привить молодому поколению. Для этого, как считает сенатор, самому нужно быть примером для подражания.

"Мы способны на серьезные результаты именно за счет объединения наших усилий. И такие ценности, как "Адал азамат" – человек, который честным трудом добивается уважения, это образ, который должен быть в приоритете. Именно эта модель поможет нам и дальше, сохраняя единство, двигаться вперед", – сказал Евгений Больгерт.

По его словам, учитывая, что в отдельных регионах происходят вооруженные конфликты, Казахстану удается сохранять свое четкое положение как государства, выступающего за мир и урегулирование любого конфликта дипломатическими способами.

"Казахстан остается страной, приверженной к развитию. Он даже фактически ежегодно предоставляет свою площадку для мирного диалога мировых лидеров. Мы предпринимаем конкретные шаги и усилия для того, чтобы эти подходы становились инструментами для урегулирования происходящих конфликтных ситуаций и попытки раскачать нашу внутреннюю ситуацию, внести своего рода раскол в общество, разжечь рознь, разыгрывая межэтническую карту. Это все должно давать решительный отпор и отражать нулевую терпимость со стороны всех наших граждан. Здесь важно помнить о тех вещах, которые нас объединяют и делают нас сильными". Депутат Сената Парламента РК Евгений Больгерт

По мнению Больгерта, госсимволы и бирюзовый паспорт нас объединяют и делают узнаваемыми во всем мире. О казахстанцах и о нашей стране знают как о дружном народе. Он считает, что казахстанскую модель единства нужно изучать другим странам. Наша страна – сторонник устойчивого развития во благо поколений.