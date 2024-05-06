Куда можно поехать на майские праздники близ Алматы

В Алматинской области немало удивительных мест, где можно побывать на длительных выходных. Zakon.kz сделал подборку локаций, куда можно съездить во время весенних праздников.

У алматинцев и гостей нашего региона появилась отличная возможность полноценно отдохнуть от повседневной суеты и рабочих дел, а также посетить самые яркие достопримечательности. Ведь есть совершенно потрясающие места, увидеть которые можно без больших расходов и пересечения международных границ.

Какие места пользуются наибольшим спросом среди алматинцев

Чаще всего туристы посещают популярные туры по национальным паркам Алматинской области. В первую очередь можно назвать национальные парки – "Алтын-Эмель", "Иле-Алатау", Кольсайские озера и Чарын. Они недорогие и весьма доступные для путешествия.

Каинды

Фото: wikimedia/Jonas Satkauskas

В Алматинской области возможно насладиться вдохновенной красотой озера Каинды. Оно расположено в одном из ущелий Кунгей Алатау. Главная достопримечательность озера – высокие ели, поднимающиеся из воды.

Фото: pexels

Каинды возникло в прошлом столетии после мощного землетрясения, последствиями которого была образована естественная дамба из горной породы. Вода залила ели, растущие в ущелье, их стволы так и остались в воде и по сей день возвышаются над гладью озера. Волшебным считается и цвет воды, который меняет свой оттенок в зависимости от периода. Как объяснили ученые, вода становится от бирюзовой до темно-синей из-за концентрации извести и прочих минералов.

Кольсайские озера

Фото: акимат Алматинской области

Кольсайские озера – система из трех озер в северном Тянь-Шане, в ущелье Кольсай. Озера расположены на территории Кегенского района Алматинской области. Рядом с поразительной красоты водоемами есть гостевые дома и кемпинги, в которых останавливаются туристы.

Чарынский каньон

Фото: flickr

Древнейшее и одно из красивейших мест в Казахстане – Чарынский каньон. Породам земли, из которых сложен знаменитый каньон, более чем 12 млн лет. Причудливым формам он обязан воздействию ветра и воды, которые создали сказочный рельеф из ярко-красного песчаника.

Там же растет одна из редчайших пород деревьев – реликтовый согдийский ясень. 25 млн лет назад это дерево было распространено на планете. Но теперь ясеневую рощу можно встретить только в Чарынском каньоне и в Северной Америке.

Капчагайское водохранилище

Фото: pexels

Капчагайское водохранилище находится в Алматинской области, на его побережье разместились многочисленные зоны отдыха. И если купаться еще рановато, хотя на побережье в гостевых комплексах есть бассейны с подогревом, неподалеку существует много мест с красивейшими достопримечательностями, которые хоть раз обязательно стоит посетить.

Помимо вполне привычного купального отдыха, здесь можно заняться рыбалкой и спиннингом. Водохранилище питает река Или, а значит, вблизи для туристов открыт еще ряд уникальных достопримечательностей.

Просторы реки Или

Фото: wikimedia

Буквально в нескольких километрах от областного центра Алматинской области города Конаева на левом берегу реки Или находится уникальное место – урочище со скалами высотой более 60 метров. На скалах часто проходят соревнования по скалолазанию, но также туристов это место привлекает с точки зрения археологии.

Тамгалы-Тас

Фото: wikimedia

Еще одна причина, по которой стоит посетить этот край – знаменитые камни со знаками – Тамгалы Тас.

Существует легенда о том, что в X веке вдоль реки шли буддийские монахи. Они остановились здесь, устроили привал. В этот самый момент случилось землетрясение. Огромный каменный кусок откололся от скалы. Монахи расценили это как знак и высекли на нем три изображения Будды.

Посетителей этой достопримечательности впечатляет то, что здесь не просто рисунки, а самая настоящая гравировка по камню.

На этой территории проходил Великий Шелковый путь, здесь шли войны с джунгарами. Всего на скалах имелось пять различных изображений: Будда Просветленный, Будда Невозмутимый, Будда Четверорукий, Царь пространства и Бог врачевания. Царь пространства уже почти разрушен, а ведь в буддистской мифологии он является хранителем священного места, рассказывают экскурсоводы.

Фото: Zakon.kz

Реку Или очень любят туристы. Эти берега практически круглый год заполнены отдыхающими.

На одном из них есть очень интересное место, напоминающее крепость или средневековый город. Но на самом деле это современные постройки подобия древнего города, а если точнее – декорации к фильму, на которых в грандиозных масштабах велись съемки киноленты. Искусственную крепость построили в 2004 году к историческому фильму "Кочевник" о противостоянии казахов с джунгарами. После "Кочевника" декорации использовали еще для нескольких фильмов, среди которых "Дневной дозор". Здесь снимали исторический момент, когда Тамерлан штурмует крепость.

Поющие барханы

Фото: Zakon.kz

Песчаная дюна находится на территории государственного Национального природного парка "Алтын-Эмель". Она включена в список семи чудес Казахстана и является официальным памятником природы. Бархан возвышается неподалеку от реки Или.

Природная достопримечательность располагается в более чем 300 км от Алматы. Сначала нужно доехать до Сарыозека, далее свернуть в сторону Жаркента и достичь поселка Басши. От него до дюны ведет грунтовая дорога. К бархану регулярно организуются автобусные экскурсии. Также доехать к нему можно на личном транспорте.

Унгуртас "Пуп Земли"

Фото: qazaqstan3d.kz

Пуп Земли – небольшое местечко около села Унгуртас. Оно представлено в виде холма, в котором есть пещеры и камни. Считается, что здесь местность обладает особой энергетикой и может излечить больных людей и исполнять желания.

Сюда приезжают получить заряд энергии Земли и Космоса люди из разных уголков мира. По мнению местных жителей, на плато довольно часто (чаще, чем где-либо в Средней Азии) появляются НЛО и иные объекты. Многие считают, что плато Устюрт – пустынный район между северной частью Каспия и Аральским морем – изобилующий аномальными зонами и следами древних цивилизаций.

Уникальная флора Балхаша

Фото: wikimedia

Здесь растут удивительные растения, которые занесены в Красную книгу Казахстана и считаются эндемиками. Это несколько видов можжевельника, а также копеечник бектауатинский. Обитает здесь и необычное животное – пресноводный рачок щитень. В науке щитней называют обитателями луж.



Туранговая роща, или балхашская саванна

Поражает воображение туристов и реликтовая туранговая роща. Она находится в государственном Национальном природном парке "Алтын-Эмель" в долине реки Или на территории Алматинской области.

Ее еще называют балхашской саванной. Дерево туранга пережило ледниковый период. Растет оно всего в нескольких местах на планете и одно из них – поселок Ортадересин, располагающийся в 50 километрах от Балхаша.