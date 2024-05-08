История РК за минуту: казахстанец создает познавательный контент с миллионами просмотров
Корреспондент Zakon.kz поговорил с креативным контент-мейкером и узнал, как зародилась идея познавательного контента об истории Казахстана и на что сейчас обращает внимание казахстанец в Сети.
23-летний Нұрқожа Ерсайын родом из Жанааркинского района Улытауской области. Свое детство он провел с бабушкой и дедушкой в ауле, где большую часть времени пас овец и лошадей. Отсюда и зародилось желание больше узнать об истории и кочевниках Великой степи.
Фото: Instagram / Нұрқожа Ерсайын
Молодой парень имеет диплом бакалавра искусств Казахской головной архитектурно-строительной академии Алматы. Сейчас наш герой – популярный блогер в TikTok и Instagram и по совместительству продюсер спецпроектов, документальных фильмов и подкастов.
@nurqojadua Абылай хан емес #тарихағай #тарих #история #казахстан ♬ оригинальный звук - тарих ағай 🇰🇿
Его ролики собирают миллионные просмотры в Сети. А пользователи шутя отмечают, что за минуту узнают больше, чем за 11 лет в школе.
Фото: Instagram / Нұрқожа Ерсайын
Нұрқожа признается, что в детстве мечтал заниматься документальными фильмами, поскольку, будучи школьником, любил смотреть каналы Discovery, National Geographic, Animal Planet и прочие.
"Мне нравилось, что делают люди, которые снимают эти фильмы. Что они рассказывают очень сложную информацию доступно, понятно и тем самым распространяют свои знания. Мне всегда хотелось быть таким человеком. Сейчас я близок к этой мечте, потому что снимаю документальные фильмы и познавательные видеоролики в коротком формате", – говорит Нұрқожа.
@nurqojadua Әмір Темір #тарихағай #казахстан #узбекистан #история #тарих ♬ оригинальный звук - тарих ағай 🇰🇿
По его словам, идея создания познавательного контента возникла тогда, когда он понял, что его мало на площадках социальных сетей. Плюс он обратил внимание, что в интернете много неправильной информации на казахском языке про историю, а он в ней больше всего разбирался.
"Я сам очень много смотрю познавательного контента на интересные темы. Про историю, физику, животных, а также разные документальные фильмы. Однажды заметил, что очень мало такого контента на казахском языке, и захотел это исправить. Поэтому начал рассказывать и опровергать мифы. Что многие думают вот так, а на самом деле это неправда. В целом, история всегда была интересна людям, поскольку это что-то из детства. Наверное, поэтому снимают очень много исторических фильмов и сериалов". Нұрқожа Ерсайын
Фото: TikTok / nurqojadua
К слову, вдохновляет парня его супруга, которая сразу поддержала идею создания познавательного контента. Сейчас пара занимается творчеством и живет в Алматы.
Фото: Instagram / Нұрқожа Ерсайын
Говоря о подаче информации, которая, собственно, и привлекла большую аудиторию, Нұрқожа отмечает, что она должна быть очень простой и примитивной. По его словам, легко рассказать сложную тему сложным языком, а вот пропустить через себя и рассказать сложное простым языком намного труднее.
"Если бы я рассказывал сложным языком и научными терминами, то многие не смогли бы досмотреть мои видео до конца. Потому что в интернет в основном люди заходят отдыхать, а не для того, чтобы получать знания. А вот в такой немного развлекательно-познавательной форме можно донести полезную информацию. Но это большая задача. Когда ты берешь несколько страниц и пытаешься сделать так, чтобы это уместилось в одну минуту. Поэтому в первую очередь я обращаю внимание, не становится ли людям скучно, когда они смотрят мои видео. Всегда смотрю на реакцию своих зрителей, подписчиков, и офлайн тоже", – сказал Нұрқожа Ерсайын.
Наш собеседник отметил, что при запуске видеороликов важно, какой посыл несет в себе информация и насколько он прост в освоении. Если его сможет понять ученик третьего класса, то это видео будет интересно всем.
"Люблю шокировать своих зрителей, рассказывать им то, что они никогда и нигде не слышали. Также рассказывать о казахской культуре, традициях и нашей самобытности. Так как я сам археолог и часто работаю с архивами, у меня есть много интересной информации. Она ждет подходящего момента", – говорит казахстанец.
Как рассказал Нұрқожа, каждый месяц нужно заново смотреть на свой контент и спрашивать себя, соответствует ли это современным трендам и тому, что сейчас происходит. Поскольку создание любого контента – это работа с живыми людьми, которые не стоят на месте. Меняются их взгляды, алгоритмы в социальных сетях, рекомендации, а также ситуации в мире.
Фото: Instagram / Нұрқожа Ерсайын
Нұрқожа Ерсайын считает, что сейчас важно переходить на социальные сети. При этом использовать технологии нужно экологично и с пользой, а не во вред.
"Если человек умеет делать что-то профессионально, он должен делиться своими знаниями и навыками в социальных сетях. Даже если это сантехник или человек, который стрижет газон. Тогда у него будет известность, больше клиентов, больше заказов. А если он будет делать это на казахском языке, то он еще и послужит своей стране", – отметил парень.
@nurqojadua Бұл қалада адамдар не үшін тұрды? Пікірге жаз! #тарихағай #motorola #тарих #ақш #большеминуты ♬ original sound - тарих ағай 🇰🇿
На вопрос о заработке блогер поделился, что от самого контента у него нет дохода, даже если видео набрало 5 млн просмотров. Однако, как и многим блогерам, ему удается зарабатывать на рекламе. Правда, заработок от этого сезонный. Например, весной и летом есть много заявок к сотрудничеству, а зимой, в январе и феврале, застой. Поэтому казахстанец также работает параллельно, продюсирует спецпроекты.
@nurqojadua Ассасин ойнағандар репост басады :) #тарихағай #ассасин #тарих ♬ original sound - тарих ағай 🇰🇿
Нұрқожа Ерсайын отмечает, что ключевую роль в создании контента играет тщательно подобранная музыка. Именно она позволяет зрителю посмотреть видеоролик на одном дыхании и передать настроение. И здесь задача блогера – подарить те эмоции, за которыми пользователь пришел в социальные сети. При этом самое главное, чтобы люди в Сети получили полезную информацию и новые знания.