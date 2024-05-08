История РК за минуту: казахстанец создает познавательный контент с миллионами просмотров

В нынешнее время многие хотят быстро получать больше полезной информации. Но как сделать так, чтобы образовательный контент был интересным? Эту задачу смог решить молодой казахстанец Нұрқожа Ерсайын, публикующий короткие ролики об истории Казахстана в соцсетях.

Корреспондент Zakon.kz поговорил с креативным контент-мейкером и узнал, как зародилась идея познавательного контента об истории Казахстана и на что сейчас обращает внимание казахстанец в Сети.

23-летний Нұрқожа Ерсайын родом из Жанааркинского района Улытауской области. Свое детство он провел с бабушкой и дедушкой в ауле, где большую часть времени пас овец и лошадей. Отсюда и зародилось желание больше узнать об истории и кочевниках Великой степи.

Фото: Instagram / Нұрқожа Ерсайын

Молодой парень имеет диплом бакалавра искусств Казахской головной архитектурно-строительной академии Алматы. Сейчас наш герой – популярный блогер в TikTok и Instagram и по совместительству продюсер спецпроектов, документальных фильмов и подкастов.

Его ролики собирают миллионные просмотры в Сети. А пользователи шутя отмечают, что за минуту узнают больше, чем за 11 лет в школе.

Фото: Instagram / Нұрқожа Ерсайын

Нұрқожа признается, что в детстве мечтал заниматься документальными фильмами, поскольку, будучи школьником, любил смотреть каналы Discovery, National Geographic, Animal Planet и прочие.

"Мне нравилось, что делают люди, которые снимают эти фильмы. Что они рассказывают очень сложную информацию доступно, понятно и тем самым распространяют свои знания. Мне всегда хотелось быть таким человеком. Сейчас я близок к этой мечте, потому что снимаю документальные фильмы и познавательные видеоролики в коротком формате", – говорит Нұрқожа.

По его словам, идея создания познавательного контента возникла тогда, когда он понял, что его мало на площадках социальных сетей. Плюс он обратил внимание, что в интернете много неправильной информации на казахском языке про историю, а он в ней больше всего разбирался.

"Я сам очень много смотрю познавательного контента на интересные темы. Про историю, физику, животных, а также разные документальные фильмы. Однажды заметил, что очень мало такого контента на казахском языке, и захотел это исправить. Поэтому начал рассказывать и опровергать мифы. Что многие думают вот так, а на самом деле это неправда. В целом, история всегда была интересна людям, поскольку это что-то из детства. Наверное, поэтому снимают очень много исторических фильмов и сериалов". Нұрқожа Ерсайын

Фото: TikTok / nurqojadua

К слову, вдохновляет парня его супруга, которая сразу поддержала идею создания познавательного контента. Сейчас пара занимается творчеством и живет в Алматы.

Фото: Instagram / Нұрқожа Ерсайын

Говоря о подаче информации, которая, собственно, и привлекла большую аудиторию, Нұрқожа отмечает, что она должна быть очень простой и примитивной. По его словам, легко рассказать сложную тему сложным языком, а вот пропустить через себя и рассказать сложное простым языком намного труднее.

"Если бы я рассказывал сложным языком и научными терминами, то многие не смогли бы досмотреть мои видео до конца. Потому что в интернет в основном люди заходят отдыхать, а не для того, чтобы получать знания. А вот в такой немного развлекательно-познавательной форме можно донести полезную информацию. Но это большая задача. Когда ты берешь несколько страниц и пытаешься сделать так, чтобы это уместилось в одну минуту. Поэтому в первую очередь я обращаю внимание, не становится ли людям скучно, когда они смотрят мои видео. Всегда смотрю на реакцию своих зрителей, подписчиков, и офлайн тоже", – сказал Нұрқожа Ерсайын.

Наш собеседник отметил, что при запуске видеороликов важно, какой посыл несет в себе информация и насколько он прост в освоении. Если его сможет понять ученик третьего класса, то это видео будет интересно всем.

"Люблю шокировать своих зрителей, рассказывать им то, что они никогда и нигде не слышали. Также рассказывать о казахской культуре, традициях и нашей самобытности. Так как я сам археолог и часто работаю с архивами, у меня есть много интересной информации. Она ждет подходящего момента", – говорит казахстанец.

Как рассказал Нұрқожа, каждый месяц нужно заново смотреть на свой контент и спрашивать себя, соответствует ли это современным трендам и тому, что сейчас происходит. Поскольку создание любого контента – это работа с живыми людьми, которые не стоят на месте. Меняются их взгляды, алгоритмы в социальных сетях, рекомендации, а также ситуации в мире.

Фото: Instagram / Нұрқожа Ерсайын

Нұрқожа Ерсайын считает, что сейчас важно переходить на социальные сети. При этом использовать технологии нужно экологично и с пользой, а не во вред.

"Если человек умеет делать что-то профессионально, он должен делиться своими знаниями и навыками в социальных сетях. Даже если это сантехник или человек, который стрижет газон. Тогда у него будет известность, больше клиентов, больше заказов. А если он будет делать это на казахском языке, то он еще и послужит своей стране", – отметил парень.

На вопрос о заработке блогер поделился, что от самого контента у него нет дохода, даже если видео набрало 5 млн просмотров. Однако, как и многим блогерам, ему удается зарабатывать на рекламе. Правда, заработок от этого сезонный. Например, весной и летом есть много заявок к сотрудничеству, а зимой, в январе и феврале, застой. Поэтому казахстанец также работает параллельно, продюсирует спецпроекты.

Нұрқожа Ерсайын отмечает, что ключевую роль в создании контента играет тщательно подобранная музыка. Именно она позволяет зрителю посмотреть видеоролик на одном дыхании и передать настроение. И здесь задача блогера – подарить те эмоции, за которыми пользователь пришел в социальные сети. При этом самое главное, чтобы люди в Сети получили полезную информацию и новые знания.