21 мая – День работников культуры и искусства

21 мая отмечают праздник люди, чья профессия наполняет жизнь страны и людей эмоциями, смыслами и красотой. Об истории праздника, культурных предпочтениях народа и достижениях – в материале Zakon.kz.

День работников культуры и искусства официально вошел в перечень профессиональных праздников только спустя семь лет с момента провозглашения независимости, в 1998 году. Первоначально он отмечался в последнее воскресенье сентября, но затем власти решили подчеркнуть значение деятельности работников культуры для развития государственности и самоидентичности народа и определили новую дату – 21 мая.

Фото: Zakon.kz / Сергей Ходанов

Ошибочно считать, что работниками культуры являются только артисты, писатели и художники. В реальности это огромная армия профессионалов, среди которых архивариусы, искусствоведы, сотрудники библиотек, художники по костюмам и осветители, театральные гримеры, работники домов культуры в селах и еще большое число специалистов, работающих на духовный потенциал страны. К слову, только в художественной самодеятельности республики, по разным оценкам, участвуют порядка 125 тыс. человек.

Фото: Zakon.kz.

Культура, искусство и народ

Реальное значение культуры для людей становится понятным, когда знакомишься со статистикой. Самыми посещаемыми культурными местами в Казахстане, к примеру, в 2022 году были библиотеки. Казахстанцы продолжают оставаться одной из самых читающих стран в мире. За год было зафиксировано более 51 млн посещений библиотек. На втором месте с большим отрывом идут кинотеатры, в 2022 году на просмотр фильмов пришло в три раза меньше зрителей, чем тех казахстанцев, которые сидели в библиотеках – около 17 млн посещений.

Читательский билет, фото: Zakon.kz.

Достойно выглядит интерес граждан к искусству и истории своей страны – более 6 млн посещений за год музеев страны.

В Казахстане действуют: библиотеки – 3917, музеи – 271, кинотеатры – 105, театры – 73, зоопарки – 13, цирки – 3. Помимо этого, в республики работают 3102 культурно-досуговые организации, 208 парков развлечений и 44 концертные организации.

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК на 1 января 2023 года



Государство и культура

В современной истории государство всегда четко осознавало вес и значение культуры для страны, общества и будущей истории. Поэтому внимания оказывалось много, но с финансированием было по-разному.

Фото: "Юринфо"

Тем не менее театры, музеи, библиотеки, концертные залы удалось сохранить даже в тяжелые времена, а чуть более десяти лет назад в Астане был отстроен роскошный Государственный театр оперы и балета "Астана Опера", где выступают звезды всего мира. Сейчас в репертуаре театра, помимо мировой классики, идут постановки выдающихся казахстанских композиторов: М. Тулебаева "Биржан – Сара", А. Жубанова и Л. Хамиди "Абай", "Кыз Жибек" Е. Брусиловского, балет "Карагоз" на музыку Г. Жубановой.

Одна из последних инициатив властей – вернуть звания "Народный артист Казахстана" и "Народный литератор Казахстана". Когда-то престижные награды для людей творческих профессий были отменены 23 года назад. В 2022 году президент Касым-Жомарт Токаев публично высказался о своем намерении вернуть эти государственные награды.

Фото: Zakon.kz.

Спустя год были внесены изменения в закон "О государственных наградах РК" и в День Республики 25 октября первым шести номинантам были вручены награды. Ожидается, что традиция будет продолжена и страна снова услышит имена лауреатов 21 мая 2024 года.

Кто имеет право получить звание "Народный артист Казахстана" Правила награждения в республике строго регламентированы законом "О государственных наградах Республики Казахстан". Звание "Народный артист Казахстана" ("Қазақстанның халық әртісі") может быть присвоено "лицам, внесшим особый вклад в развитие театрального, циркового, музыкального искусства и киноискусства РК" и ранее удостоенным другого почетного звания – "Заслуженный артист Казахстана" ("Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі") или "Заслуженный деятель РК" ("Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері")". Аналогичный принцип действует в отношении литераторов: прежде чем получить право на звание "Қазақстанның халық жазушысы" авторы должны быть ранее удостоены знаком "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" ("Заслуженный деятель Казахстана") и (или) стать лауреатом государственных премий РК в области литературы.

Фото: Zakon.kz.

Другого рода внимание со стороны властей – название улиц в честь выдающихся творческих личностей. Так государство поступало в "досовременной" эпохе Казахстана, так поступает и последние тридцать лет. В канун праздника акимат и маслихат города Алматы вышли с предложением – присвоить нескольким улицам в центральной части южной столицы имена трех выдающихся артистов.

Это не нуждающийся в представлениях гениальный Ермек Серкебаев, чей голос вызывал восторг и восхищение в разных уголках мира, яркий представитель МХАТовской школы – народный артист Казахстана Юрий Померанцев и заслуженный артист РК Владимир Толоконников, переиграть которого в Булгаковском "Собачьем сердце" еще долго не получится. Если предложение горожанами будет одобрено, то три улицы получат новые названия.

Несколько важных событий и фактов

2000 год был объявлен Годом культуры Казахстана. В 2004 году – запущена государственная программа "Культурное наследие". Было отреставрировано 136 культурно-исторических памятников, проведено 39 археологических исследований древних стоянок, поселений и городищ на территории республики. Государством было организовано и профинансировано 15 экспедиций в Китай, Турцию, Россию, Монголию, Японию, Египет, Узбекистан, Армению, США и Западную Европу. В результате экспедиций были обнаружены порядка 5 тыс. ранее не известных рукописей, касающихся истории страны. Издано несколько сотен томов научных трудов в области философии, литературоведения, фольклора, языкознания, искусствоведения, политологии и т. д.

ЮНЕСКО включила в Список Всемирного наследия уникальные казахстанские памятники: мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, археологический комплекс "Тамгалы", а также объект природного наследия "Сары­арка – степи и озера Северного Казахстана".