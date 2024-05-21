Накормим всех: сможет ли Казахстан обеспечить хлебом страны Центральной Азии

Из-за прошедших паводков в Казахстане ожидается высокий валовый сбор зерновых, поскольку большая влажность почвы увеличивает урожайность, говорится в майском отчете Министерства сельского хозяйства США (USDA), сообщает Zakon.kz.

Помимо этого USDA утверждает, что в сезоне 2024-2025 годов Казахстан станет лидером по экспорту зерна во все страны Центральной Азии.

По утверждению американских специалистов, в 2024 году в мире вообще значительно увеличится производство пшеницы, особенно в Австралии, Индии, Казахстане, Канаде, Китае, Пакистане и США. А вот в Евросоюзе, России и Украине намечается снижение урожая.

Рост производства пшеницы прогнозируется в:

Австралии – на 3 млн, до 29 млн тонн;

Индии – на 3,4 млн, до 114 млн тонн;

Иране – на 500 тыс., до 14,5 млн тонн;

Казахстане – на 2,4 млн, до 15,5 млн тонн;

Канаде – на 2 млн, до 34 млн тонн;

Китае – на 3,4 млн, до 140 млн тонн.

Сокращение валового сбора зерна ожидается в:

ЕС – на 2,1 млн, до 132 млн тонн;

России – на 3,5 млн, до 88 млн тонн;

Турции – на 500 тыс., до 19 млн тонн;

Украине – на 2,4 млн, до 21 млн тонн.

Главным трендом на глобальном зерновом рынке станет конкуренция между Евросоюзом, Россией и Украиной. По мнению специалистов из США, Россия пятый год подряд будет крупнейшим мировым экспортером, несмотря на то, что прогноз экспорта сократился на 1,5 млн тонн по сравнению с прошлым годом.

"В 2023 и 2024 годах Россия расширила свое господство на многих рынках Ближнего Востока и Африки, которые ранее зависели от поставок из ЕС или Украины. Ожидается, что эта тенденция сохранится в 2024 и 2025 годах, поскольку российские поставки, вероятно, останутся конкурентоспособными по цене по сравнению с другими поставщиками", – считает МСХ США.

В целом же, мировое производство пшеницы в сезоне 2024-2025 годов прогнозируется на уровне 798,2 млн тонн, что на 10,5 млн тонн больше, чем годом ранее.

Основные импортеры зерна (в тыс. тонн) останутся прежними:

Египет – 12 000;

Индонезия – 11 500;

Китай – 11 000;

Турция – 10 500;

Алжир – 8500;

Марокко – 7500;

Бангладеш – 6400;

Филиппины – 6000;

Бразилия – 5500;

Мексика – 5400;

Япония – 5300;

Нигерия – 4800;

Южная Корея – 4600;

Узбекистан – 4500;

Вьетнам – 4500;

Афганистан – 4500.

Американские эксперты также уверены, что в Центрально-Азиатском регионе ведущими экспортерами будут Казахстан и Турция. Турция – потому что является крупнейшим переработчиком пшеничной муки (Министерство торговли Турции разработало режим внутренней переработки, чтобы позволить экспортерам беспошлинно импортировать пшеницу, если она подлежит переработке, и затем реэкспортировать ее в другие страны).



Что касается Казахстана, то USDA пророчит не только увеличение валового сбора до 15,5 млн тонн, но и увеличение экспорта на 1 млн тонн по сравнению с предыдущим годом.

Правда, у казахстанских аграриев такие цифры вызывают большое сомнение.

Так, президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган считает, что нельзя полагаться на данные иностранных аналитических служб в то время, когда сеялки на севере страны только вышли в поле.

"Да, влагозапас в нынешнем сезоне хороший и он дает определенную долю оптимизма. Но эта доля оптимизма тоже ведь не до конца августа – в лучшем случае, до июля. А потом? Напомню: несколько лет назад мы в начале августа прогнозировали отличный урожай – видовая урожайность в поле давала такие надежды. А после двухнедельная жара напрочь разбила наши надежды, урожай уменьшился чуть ли не в два раза". Евгений Ган

Можно ли всерьез воспринимать такой прогноз по урожаю и учитывают ли в полной мере иностранные аналитические службы особенности этого года – проблемы с семенами, с финансированием и последствия паводка – задается вопросами аграрий.

"Я долгое время работал в системе хлебопродуктов (было такое министерство при советской власти). И в этой системе всегда говорили: "Не тот урожай, что в поле, а тот, что в закромах". А мы еще в поле толком не выехали…". Евгений Ган

С такими выводами согласен и президент Союза полеводов Казахстана Виктор Асланов.

"Мы находимся в резко континентальном климате. И решающую роль будут играть три летних месяца. Сегодня у нас просто отличный стартовый запас влаги в почве. Но, если Казахстан столкнется с летней засушливостью, все может измениться". Виктор Асланов

Тем не менее Министерство сельского хозяйства РК дало свой прогноз, и он ниже американского. По предварительным расчетам, в 2024 году урожай пшеницы в Казахстане составит около 12,53 млн тонн. И это будет очень хорошо. Тогда зерна хватит и нам, и нашим соседям.