Эксперт: Касым-Жомарт Токаев понимает, что реформы в экономике невозможны без науки

Глава государства выступил с большой речью перед учеными в Алматы. Президент отметил, что Казахстану нужны инновационные проекты в критически важных для экономики отраслях. Своим мнением по этому поводу с порталом Zakon.kz поделилась политолог Айгерим Оспанова.

– Какие ключевые тезисы вы можете отметить в выступлении президента Касым-Жомарта Токаева на встрече с учеными?



– В своем выступлении Касым-Жомарт Кемелевич обращает внимание ученых на то, что мы переходим к реформе: к созданию справедливой, инклюзивной и конкурентоспособной экономики. Как дальновидный политик, президент понимает, что это невозможно без науки и качественных научных исследований. Он отметил, что будет принят законопроект "О науке и технологической политике", который на данный момент рассматривается в Парламенте. Этот законопроект как раз даст мощную поддержку ученым для их работы и исследований. К сожалению, у нас есть проблемы в системе управления наукой, поэтому данный законопроект сегодня крайне необходим.

– Цифровизация и внедрение технологий искусственного интеллекта. По вашему мнению, почему президент делает фокус научного сообщества на этих задачах?

– Президент делает фокус научного сообщества на задачах цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта неслучайно. Необходимо отметить, что сегодня Казахстан является одним из лидеров на постсоветском пространстве по развитию цифровизации. Для этого государство выделяет огромные финансовые средства. Цифровизация и технологии искусственного интеллекта – это два основных мировых тренда, а Казахстан стремится идти в ногу со временем, наша национальная политика должна отвечать на это развитие. Необходимо отметить, что в Казахстане разработали Концепцию развития искусственного интеллекта на 2024-2029 годы. Принятая концепция позволит выстроить ориентиры и даст возможность получить блага технологий в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также подготовиться к вызовам в долгосрочной перспективе. Уже сегодня Казахстан может гордиться достижениями в сфере цифровизации государственного управления и сбора государственных данных. Президент Токаев призывает усилить позиции в борьбе за место в мировой технологической гонке. Он считает, что у нас есть все возможности и условия, чтобы стать одним из крупнейших цифровых хабов в Евразии. Для этого нам необходимо развивать инфраструктуру отраслей, мы должны проводить большую работу в создании суперкомпьютера, к которому получат доступ госорганы. Здесь как раз должно проявить себя казахстанское научное сообщество. К сожалению, необходимо отметить, что в Казахстане на сегодня отсутствуют специалисты по развитию ИИ – это одна из больших задач, которую предстоит решать, в том числе за счет привлечения зарубежных экспертов. Развитие технологий искусственного интеллекта тесно связано и с информационной безопасностью. Мы видим много таких проблемных вопросов, как кибербезопасность, хакерские атаки, интернет-мошенничество. Это направление также предстоит детально изучать и прорабатывать.

– Во время встречи с учеными в Алматы глава государства затронул вопрос развития атомной энергетики в Казахстане. Какие проблемы он обозначил в этой сфере и какую роль отводит ученым в этом вопросе?

– Президент отметил, что на сегодняшний день это важный и сложный, но стратегический вопрос. Он призывает отечественных ученых подключиться к совместной работе, так как вопрос развития атомной энергетики требует обсуждения в профессиональной среде. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, итоговое решение по созданию ядерной энергетики примет народ на общенациональном референдуме. Токаев как опытный политик понимает, что в Казахстане накопились проблемы социально-экономического характера, 2023 и 2024 годы добавили сложностей в плане стихийных бедствий, проблем с ТЭЦ. Ситуация показала, что у нас наполовину изношена инфраструктура, построенная еще в советское время. Президент понимает, что нужно проводить большую работу с привлечением ученых, потому что все, что когда-то было приемлемо, с развитием цифровизации и современных технологий не выдерживает никакой критики. Нам нужно, чтобы производство и промышленность сотрудничали с учеными, прислушивались к их мнению. Президент отмечает хороший потенциал в развитии всесторонней диверсификации экономики. Здесь он подчеркивает важную роль научного сообщества и призывает казахстанских ученых подключиться и работать на благо развития общества и страны в целом.

– Еще одна важнейшая задача отечественной науки, по словам президента, прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Как вы оцениваете задачи и решения, которые озвучил перед учеными президент Казахстана?

– 2024 год показал нам, что наводнения, стихийные природные бедствия лучше предотвратить, нежели решать проблемы постфактум. На сегодня в Казахстане есть дефицит специалистов и экспертов по предупреждению ситуаций природного и техногенного характера. По водным вопросам проводится очень мало исследований, а если и проводятся, то организациями из США и Европейского союза. К сожалению, у нас нет крупных институтов, которые занимались бы водным вопросом, гидрологией, в то время как именно водный вопрос – это проблема номер один для стран Центральной Азии. Мы, как известно, получаем воду, которая нам достается от Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Мировые эксперты высказывают мнение о том, что в ближайшие 30 лет в Центральной Азии могут возникать конфликты именно из-за воды. Наводнение 2024 года показало, что нам нужно научиться рационально использовать эту воду.

– Как вы оцениваете политику руководства страны по повышению научного потенциала?

– Президент отметил приоритетные направления развития Казахстана через переход на инновационный путь развития. Развитие научного потенциала в свою очередь приведет к расширению выпуска конкурентоспособной и наукоемкой продукции, а также выведет новую продукцию на внутренний и мировой рынок. Надо отметить, что основной предпосылкой для развития научного потенциала в региональном аспекте является необходимость объединения инновационной и научной составляющей. Здесь необходимо формировать центры инноваций и научно-инновационные комплексы. У нас проблема в том, что ведется мало научных исследований в регионах Казахстана. Изучаемые темы должны быть более предметными и прикладными, направленными на развитие конкретных регионов и кейсов. Исследования должны исходить из социально-политических условий той или иной области. К примеру, если взять проблему воды, можно применять мировой опыт: почему бы нам не использовать дождевую воду, как в Японии, где ее собирают в специальных резервуарах на полях, а после используют для полива. В мире много интересных кейсов, которые Казахстан мог бы применить для обеспечения водой большие города, а также покрыть потребности в сфере сельского хозяйства. Как ученый, я хочу сказать, что президент Касым-Жомарт Кемелевич уделяет большое внимание ученым. Сейчас мы это чувствуем. Как известно, молодежь не идет заниматься наукой в первую очередь из-за низкой оплаты труда. Сегодня для развития научного потенциала и исследований государство выделяет немалые финансовые средства, за 5 лет в три раза увеличилось финансирование науки, внедрено прямое финансирование научных организаций, занимающихся фундаментальными исследованиями. В Казахстане проводят ежегодные конкурсы на гранты (раньше раз в три года), выделяют гранты для молодых ученых, организуют стажировки для ученых за рубежом. Президент объявил, что в ближайшие два года еще раз будет увеличено количество грантов на исследования молодых ученых. Будет выделено 18 млрд тенге из бюджета. Я сама занимаюсь научной деятельностью, есть исследования и научные проекты. Мы, молодые ученые, ощущаем поддержку от государства, потому что идут хорошие вложения. У ученых появилась мотивация, возможность дополнительного заработка и, самое главное, – осознание того, что своим трудом мы приносим пользу обществу и государству.