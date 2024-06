Глобальная безопасность: Казахстан и средние державы как залог справедливого равновесия

На телеканале Euronews вышла статья Касым-Жомарта Токаева «Middle powers have the power to save multilateralism» (Средние державы: продвигая принципы мультилатерализма). Главная мысль статьи: такие страны, как Казахстан, должны стать ответственными мировыми игроками, сообщает Zakon.kz.

О проблематике этого материала размышляет руководитель Центра изучения общественных процессов Казахстанского института общественного развития (КИОР) Риззат Тасым. – Почему эта статья появилась именно сейчас? – Дело в том, что мир стремительно меняется. Растущее недоверие и подозрительность между глобальными и региональными державами уже привели к приоритезации военных расходов и отмене механизмов нераспространения. Мы видим глубочайшие противоречия между США, КНР и Россией. Это усиливает неустойчивость нынешнего миропорядка, делая события все менее предсказуемыми. Тем самым формируется "неуправляемый треугольник", который активно формируется (и одновременно деформируется) на огромном евразийском субконтиненте. Тем не менее эта новая полицентрическая система является благоприятным трендом для Республики Казахстан в контексте многовекторной дипломатии. Позиции Казахстана укрепляются благодаря прагматичной внешней политике. Но без проактивной дипломатии невозможно успешно балансировать на фоне нарастающего раскола между Западом и Востоком. В этом плане признание и упрочнение Казахстана в качестве средней державы свидетельствует о повышении его субъектности на мировой арене, так как Казахстан закрепил за собой статус ответственного актора международного сообщества. И здесь очень интересна публикация президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на телеканале Euronews. Этот материал сильно подогревает актуальную дискуссию о роли и статусе средних держав. Необходимо отметить, что в действующей Концепции внешней политики РК на 2020-2030 годы статус Казахстана определен как "среднего регионального государства". При этом на расширенном совещании по вопросам социально-экономического развития страны в прошлом году Касым-Жомарт Токаев предложил обновить концепцию внешней политики Казахстана. Большинство ожидали, что в новом документе страна будет позиционировать себя как полноценная средняя держава. Однако уполномоченный орган не проводил публичных дискуссий по данному вопросу, и статус обновленной концепции остается неизвестным для общества по сей день. Из-за этого в экспертных и академических кругах продолжаются ожесточенные споры по этому вопросу. – Что значит сам термин "средняя держава"? – Понятие средней державы всегда представляло собой деликатный баланс между глобальным доминированием великих держав и ограниченными возможностями малых стран. Занимая промежуточное положение, они часто играют роль медиаторов в международных отношениях и стремятся поддерживать международный порядок. Сравнительный анализ держав среднего уровня демонстрирует различные подходы к их определению. При этом учитываются сложные и многообразные факторы, которые влияют на их роль в международной системе. В XXI веке появилось большое количество исследований на тему держав среднего уровня, которые можно разделить на несколько направлений. Первое включает в себя работы, посвященные анализу так называемых "самопровозглашенных" держав среднего уровня, а именно Австралии и Канады.

Далее следуют исследования отдельных держав среднего уровня, к числу которых исследователи стали относить Бразилию, Вьетнам, Германию, Индию, Индонезию, Иран, Малайзию, Мексику, Таиланд, Турцию, Японию, Южную Корею, Южную Африку и Казахстан.

Третье направление рассматривает собственно роль средних держав в международных отношениях. Однако стоит отметить, что до сих пор отсутствует общепринятое определение самого понятия "держава среднего уровня", поскольку в разные периоды при характеристике данных держав разными авторами использовались различные критерии. В этой связи представляется необходимым проследить, как менялось представление о державах среднего уровня в отдельные исторические периоды и какие теоретические подходы сегодня распространены в академическом сообществе. В книге "Middle Powers in the Multipolar World" Института мира и дипломатии (The Institute for Peace & Diplomacy, IPD) предложено новое и оригинальное определение средних держав по четырем векторам. Средние державы лучше определяются через: Постоянное региональное присутствие и географические корни. Значительную экономическую и военную мощь по сравнению с соседями. Историческое и культурное наследие как государства-цивилизации. Регионально ориентированный, ограниченный характер их амбиций – они не стремятся к мировому господству, но ищут сферу влияния в ближнем зарубежье, соответствующую их историческому радиусу и масштабу. Последнее предполагает ключевое противопоставление с великими державами. Ограниченные, конкретные цели средних держав, а также правильный акцент на жизненно важных интересах, территориальном суверенитете и Realpolitik из необходимости исключают имперские замыслы и часто смягчают идеологическое принятие решений. Исходя из этого, ряд исследователей констатируют, что общее понимание самовосприятия и внешнеполитического поведения средних держав было сформировано именно через диалог между политиками и учеными внутри самих средних держав. То есть держава среднего уровня – это социально сконструированная идентичность. – Чтобы влиять на мировые процессы, нужно ли средним державам усилить свою значимость в международных институтах, например, в ООН? – Существующая эрозия ООН, в частности, механизмы сдерживания Совета Безопасности, не обеспечивают желаемого справедливого равновесия. Стал актуальным вопрос реформирования СБ ООН (включая вопросы от увеличения состава постоянных членов до отказа право на наложения вето). При таких обстоятельствах возрастает значимость средних держав, которые обладают достаточным влиянием и мощью, чтобы защищать свои интересы и вносить вклад в глобальное развитие, обеспечивая "справедливое равновесие". Но прежде нам надо разобраться в теории. Большинство проблем, связанных с определением понятия "держава среднего уровня" и с причислением того или иного государства к данной категории, связаны с тем, что исследователями используются порой противоположные формулировки и модели для концептуализации данного понятия. Однако сама концепция держав среднего уровня, несмотря на свои недостатки и недоработки, может служить полезным концептуальным инструментом, который со временем будет развиваться и дорабатываться. Вероятно, возобновившаяся полемика вокруг средних держав является ответом на общий вопрос: "Чего мы хотим?". А мы хотим создания новой "архитектуры глобальной безопасности", которая бы обеспечила "разумный баланс между интересами всех субъектов международного общения". Таким образом, глобальное сотрудничество потребует общего мозгового штурма и политической воли для совместной работы, невзирая на исторические конфликты и присутствие ядерного оружия.

