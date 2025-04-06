Как любовь к профессии, дотошность и умение учиться помогли молодому геологу стать руководителем
Иван Голубков родом из Караганды. Там он окончил лицей, получил высшее образование, выбрав геолого-разведочную кафедру горного факультета вуза, который окончил с красным дипломом. А сейчас работает на одном из крупных горнодобывающих предприятий в Костанайской области.
В геологию влюбился еще в студенческие годы и твердо решил работать по специальности. По стечению обстоятельств одногруппник Ивана был родом из Лисаковска и после окончания вуза первым пришел на месторождение, а потом и друга убедил.
"За четыре года обучения я понял, что первоначально нужно будет набраться опыта, а это значит, что предстоят командировки. К такому я был готов, поэтому работа вахтовым методом не была мне в тягость. Было интересно изучать и познавать новое", – отметил собеседник.
Фото из личного архива Ивана Голубкова
Сразу после получения диплома в 2012 году Иван пришел на предприятие техником-геологом, начав с самых низов. Молодой специалист серьезно отнесся к любимой профессии и параллельно поступил еще и в магистратуру. Учеба была очной, и ему приходилось совмещать ее с работой. В перерывах между вахтами считал каждую минуту, выкраивая время и на учебу, и на семью. Эти два года жизни Иван вспоминает как одни из самых сложных, и в то же время очень продуктивных.
"Если честно, было трудно: я работал, учился, писал диссертацию и ждал рождения сына. Но жизнь интересно устроена. Как ни странно, этот период меня закалил: производственные задачи решались, учеба шла нормально, диссертацию я написал. И как в награду 6 апреля 2014 года прямо на День геолога у нас родился сын", – вспоминает Иван.
Пригодились ему и знания по программированию. Он использовал их для написания скриптов. Карьерные успехи не заставили себя долго ждать: шаг за шагом, каждые два-три года карьера молодого геолога росла. И вот уже 4 года Иван Голубков возглавляет геологическую службу предприятия: в его подчинении сегодня 19 сотрудников.
"В работе и реализации новых проектов мне помогает чувство ответственности. Считаю, что не нужно бояться брать ее на себя. А многим специалистам это страшно делать, они сомневаются, а смогут ли. Но если ничего не делать, то ничего и не добьешься. Но в геологии нельзя торопиться, нужно идти размеренно, и на стадии камеральных работ все надо сделать так, чтобы на следующих этапах весь процесс шел без препятствий. Какой-то нюанс упустишь, потом будешь долго искать", – добавляет геолог.
По словам специалиста, сегодня геолог должен уметь не просто анализировать имеющиеся данные разведки, но и пользоваться специальными программами по моделированию, где в формате 3D можно "покрутить", посмотреть рудное тело. Раньше все рисовалось вручную на бумаге, были пробелы и просчеты. Сейчас все данные можно внести в программу и со всех сторон проанализировать.
Фото из личного архива Ивана Голубкова
"В нашей команде самое ценное – опыт и знания друг друга. Это позволяет поддерживать хорошую атмосферу в коллективе. Я к каждому отношусь, как к профессионалу своего дела, с одинаковым уважением, вижу сильные и слабые стороны каждого сотрудника и стараюсь находить им правильное применение. И должен сказать, что мне не стыдно попросить совета у коллег, у которых больше опыта в том или ином вопросе", – подчеркнул собеседник.
При этом в команде геологической службы ответственное выполнение поставленных задач в равной степени касается каждого сотрудника. Встав у руля коллектива, молодой специалист научился делегированию обязанностей и правильной расстановке сил.
"Раньше я думал: для того, чтобы сделать что-то хорошо, надо это непременно сделать самому. Оказывается, все с точностью до наоборот. Чтобы работать эффективно, просто необходимо распределять обязанности, а для этого нужно сначала обучить персонал, а потом правильно формулировать задачи, не забывая о контроле их выполнения. Трудимся мы слаженно, каждый может поделиться знаниями, поэтому наставник для меня – это не кто-то один, а весь коллектив", – добавил геолог.
Фото из личного архива Ивана Голубкова
Своими знаниями главный геолог, как правило, делится во время работы: ставит задачи, обозначает сроки и в процессе выполнения помогает корректировать действия. Такой подход помогает и самому расти, и взращивать новых профессионалов.
"Первый взгляд бывает ошибочным, поэтому я присматриваюсь к молодым специалистам или студентам, которые приходят на практику, в течение года. Даю задания вне должностной инструкции, и если вижу желание специалиста развиваться, ставлю его в кадровый резерв. В этом году и меня ждет новый этап: мы начинаем крупный геолого-разведочный проект, который я буду вести от начала и до завершения. И для меня будет очень приятно и значимо, если удастся значительно расширить минерально-сырьевую базу предприятия", – пояснил геолог.
Несмотря на большую загруженность на работе и ответственную должность, Иван и сегодня продолжает учиться и оттачивать навыки. В 2024 году, не отрываясь от производства, он принимал участие в семинарах и обучающих курсах, которые проводит Профессиональное объединение независимых экспертов недр (ПОНЭН) в Казахстане. Собеседник считает, что геология не стоит на месте: появляются новые программы, оборудование и методы изучения, поэтому знания никогда не будут лишними.
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