Как любовь к профессии, дотошность и умение учиться помогли молодому геологу стать руководителем

В первое воскресенье апреля геологи всего постсоветского пространства отмечают свой профессиональный праздник. Какие качества помогли Ивану Голубкову стать главным геологом предприятия, узнал Zakon.kz.

Иван Голубков родом из Караганды. Там он окончил лицей, получил высшее образование, выбрав геолого-разведочную кафедру горного факультета вуза, который окончил с красным дипломом. А сейчас работает на одном из крупных горнодобывающих предприятий в Костанайской области.

В геологию влюбился еще в студенческие годы и твердо решил работать по специальности. По стечению обстоятельств одногруппник Ивана был родом из Лисаковска и после окончания вуза первым пришел на месторождение, а потом и друга убедил.

"За четыре года обучения я понял, что первоначально нужно будет набраться опыта, а это значит, что предстоят командировки. К такому я был готов, поэтому работа вахтовым методом не была мне в тягость. Было интересно изучать и познавать новое", – отметил собеседник.

Фото из личного архива Ивана Голубкова

Сразу после получения диплома в 2012 году Иван пришел на предприятие техником-геологом, начав с самых низов. Молодой специалист серьезно отнесся к любимой профессии и параллельно поступил еще и в магистратуру. Учеба была очной, и ему приходилось совмещать ее с работой. В перерывах между вахтами считал каждую минуту, выкраивая время и на учебу, и на семью. Эти два года жизни Иван вспоминает как одни из самых сложных, и в то же время очень продуктивных.

"Если честно, было трудно: я работал, учился, писал диссертацию и ждал рождения сына. Но жизнь интересно устроена. Как ни странно, этот период меня закалил: производственные задачи решались, учеба шла нормально, диссертацию я написал. И как в награду 6 апреля 2014 года прямо на День геолога у нас родился сын", – вспоминает Иван.

Пригодились ему и знания по программированию. Он использовал их для написания скриптов. Карьерные успехи не заставили себя долго ждать: шаг за шагом, каждые два-три года карьера молодого геолога росла. И вот уже 4 года Иван Голубков возглавляет геологическую службу предприятия: в его подчинении сегодня 19 сотрудников.

"В работе и реализации новых проектов мне помогает чувство ответственности. Считаю, что не нужно бояться брать ее на себя. А многим специалистам это страшно делать, они сомневаются, а смогут ли. Но если ничего не делать, то ничего и не добьешься. Но в геологии нельзя торопиться, нужно идти размеренно, и на стадии камеральных работ все надо сделать так, чтобы на следующих этапах весь процесс шел без препятствий. Какой-то нюанс упустишь, потом будешь долго искать", – добавляет геолог.

По словам специалиста, сегодня геолог должен уметь не просто анализировать имеющиеся данные разведки, но и пользоваться специальными программами по моделированию, где в формате 3D можно "покрутить", посмотреть рудное тело. Раньше все рисовалось вручную на бумаге, были пробелы и просчеты. Сейчас все данные можно внести в программу и со всех сторон проанализировать.

Фото из личного архива Ивана Голубкова

"В нашей команде самое ценное – опыт и знания друг друга. Это позволяет поддерживать хорошую атмосферу в коллективе. Я к каждому отношусь, как к профессионалу своего дела, с одинаковым уважением, вижу сильные и слабые стороны каждого сотрудника и стараюсь находить им правильное применение. И должен сказать, что мне не стыдно попросить совета у коллег, у которых больше опыта в том или ином вопросе", – подчеркнул собеседник.

При этом в команде геологической службы ответственное выполнение поставленных задач в равной степени касается каждого сотрудника. Встав у руля коллектива, молодой специалист научился делегированию обязанностей и правильной расстановке сил.

"Раньше я думал: для того, чтобы сделать что-то хорошо, надо это непременно сделать самому. Оказывается, все с точностью до наоборот. Чтобы работать эффективно, просто необходимо распределять обязанности, а для этого нужно сначала обучить персонал, а потом правильно формулировать задачи, не забывая о контроле их выполнения. Трудимся мы слаженно, каждый может поделиться знаниями, поэтому наставник для меня – это не кто-то один, а весь коллектив", – добавил геолог.

Фото из личного архива Ивана Голубкова

Своими знаниями главный геолог, как правило, делится во время работы: ставит задачи, обозначает сроки и в процессе выполнения помогает корректировать действия. Такой подход помогает и самому расти, и взращивать новых профессионалов.

"Первый взгляд бывает ошибочным, поэтому я присматриваюсь к молодым специалистам или студентам, которые приходят на практику, в течение года. Даю задания вне должностной инструкции, и если вижу желание специалиста развиваться, ставлю его в кадровый резерв. В этом году и меня ждет новый этап: мы начинаем крупный геолого-разведочный проект, который я буду вести от начала и до завершения. И для меня будет очень приятно и значимо, если удастся значительно расширить минерально-сырьевую базу предприятия", – пояснил геолог.

Несмотря на большую загруженность на работе и ответственную должность, Иван и сегодня продолжает учиться и оттачивать навыки. В 2024 году, не отрываясь от производства, он принимал участие в семинарах и обучающих курсах, которые проводит Профессиональное объединение независимых экспертов недр (ПОНЭН) в Казахстане. Собеседник считает, что геология не стоит на месте: появляются новые программы, оборудование и методы изучения, поэтому знания никогда не будут лишними.

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