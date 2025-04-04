Какую военную технику покажут алматинцам в музее под открытым небом – фоторепортаж

Более 30 единиц отреставрированной военной техники времен Великой Отечественной войны появится в алматинском парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Среди экспонатов можно будет увидеть танк Т-34, залповую систему "Катюша" и даже трофейные немецкие пушки, подробнее – в материале Zakon.kz.

Идея создания такой экспозиции у руководства Музея боевой славы появилась давно, но реализовать ее удалось только в этом году. Большое содействие в этом оказали Министерство обороны РК и акимат Алматы. В настоящее время для площадки под эту выставку уже расчищена территория за Домом армии, где ранее находились развлекательные заведения. Строители уже заканчивают работы по благоустройству, а реконструкторы подводят последние штрихи на старинных орудиях.

Фото: Zakon.kz

Всего на выставке будет представлено 32 экземпляра боевой техники. Среди них будут гаубицы, зенитки, полевые пушки, танки, минометы и установка залпового огня БМ-13 "Катюша".

Фото: Zakon.kz

Самый раритетный экспонат музея под открытым небом – это 203 мм корпусная гаубица образца 1931 года. Во время Советско-финской войны это орудие использовалось для разрушения укреплений на линии Маннергейма. За это финны прозвали гаубицу "кувалдой Сталина". Благодаря мощности, превосходной баллистике и углу возвышения она легко поражала разнообразные цели. Орудие успешно использовалось при штурме крепостей, в уличных боях в больших городах, а после окончания Великой Отечественной войны она долго состояла на вооружении армии СССР.

Фото: Zakon.kz

В числе экспонатов будет представлен и самый узнаваемый символ Великой Отечественной войны – танк Т-34. Эта боевая машина оказала большое влияние на исход войны и на дальнейшее развитие мирового танкостроения. Благодаря совокупности своих боевых качеств Т-34 был признан многими специалистами и военными экспертами одним из лучших танков Второй мировой войны.

Фото: Zakon.kz

Любители военной истории особенно оценят работу реконструкторов над зенитной пушкой – "61-К". Этот комплекс противовоздушной обороны в течение долгого времени был на вооружении Советской Армии.

Помимо борьбы со штурмовиками, истребителями-бомбардировщиками и пикирующими бомбардировщиками, "61-К" в 1941 году использовались и как противотанковые орудия. 37-миллимитровые снаряды зенитки буквально насквозь прошивали броню немецких PanzerKampfWagen ІV Ausf G.

На вооружении армий многих государств "61-К" находятся и по сей день.

Фото: Zakon.kz

В музее под открытым небом появится и немецкая боевая техника, которой гитлеровцы активно пользовались во время Второй мировой войны. К примеру, рядом с советской "Катюшей" будет стоять немецкий Nebelwerfer. Эту систему реактивного залпового огня военные инженеры разработали в начале 30-х годов прошлого столетия. Изначально она предназначалась только для метания дымовых и химических снарядов. Однако фактически она использовалась для стрельбы осколочно-фугасными снарядами.

Фото: Zakon.kz

В Доме армии, где расположен филиал Национального военно-патриотического центра, которым руководит внучка Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова Алуа Байкадамова, также проводятся работы по реконструкции. В здании ведется капитальный ремонт концертного и мраморного залов.

"Сейчас в здании ведутся масштабные ремонтные работы. Создан офицерский клуб и павильон для съемок фильмов. Проект реализуется в рамках подготовки к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Музей боевой техники станет важным дополнением Дома армии", – рассказала Алуа Байкадамова.

Открытие экспозиции военной техники под открытым небом в Алматы планируется 28 апреля. Вход в музей будет свободным.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что в ряды Красной Армии было призвано 1 млн 200 тыс. казахстанцев в дополнение к 178 тысячам служивших в армии СССР. Более 600 тысяч из них погибло на фронтах войны. Воины Казахстана принимали участие во всех сражениях. Боевыми орденами и медалями СССР были награждены свыше 100 тысяч воинов из Казахстана, более 500 человек удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них казахские девушки – пулеметчица Маншук Маметова и снайпер Алия Молдагулова.