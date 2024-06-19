Семейные ценности: какие меры нужно предпринимать по профилактике подростковой беременности

Несмотря на планомерную профилактическую работу по профилактике подростковых беременностей, в Казахстане их число не снижается. Какие еще меры стоит предпринять, чтобы разрушить тенденцию, обсудили на встрече представители госорганов и НПО в Талдыкоргане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Зульфия Байсакова, председатель правления объединения юридических лиц "Союз кризисных центров", член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК, побывала в Жетысуской области с мониторингом вопросов ранней беременности и провела рабочую встречу по означенной теме с местным сообществом.

В 2023 году, по данным Минздрава РК, беременность была зарегистрирована почти у 2200 девочек в возрасте до 18 лет. При этом почти 100 беременных были в возрасте от 11 до 16 лет. И в нынешнем году в Казахстане нет региона, не отметившегося в столь печальной статистике, лидируют в последние годы в ней Туркестанская, Мангистауская, Алматинская области.

"Те меры, что предпринимаются для профилактики ранних беременностей, а также те финансы, что в Казахстане вовлекаются в решение этой проблемы, по всей видимости, недостаточны, – отметила на рабочей встрече Зульфия Байсакова. – У нас замечательная молодежь, грамотная, интересная, но что касается вопроса, который мы обсуждаем, то где-то мы чего-то не понимаем, не слышим, не предпринимаем. И важно собрать мнения по этому поводу, чтобы усилить профилактику".

Мнения и предложения о том, как отправить вниз кривую статистики по подростковым беременностям, за круглым столом в Талдыкоргане прозвучали разные. Порой диаметрально противоположные, но все – значимые.

Медики, например, предложили снизить возраст, когда детям уже можно посещать поликлиники без родителей. Хотя бы до 16 лет. Ведь многим девочкам, ведущим половую жизнь и подозревающим у себя беременность, важно посоветоваться с врачом без мамы или папы, задать вопросы, выслушать специалиста. К тому же, если возраст личного посещения медучреждения будет снижен, врачи смогут выдавать подросткам бесплатные средства контрацепции, которых в поликлиниках, к примеру, достаточно.

"Но это идет вразрез с теми нравственными, семейными ценностями, которые мы в своей стране активно пропагандируем, – считает Лариса Котельникова, директор одного из центров волонтерского движения Ассамблеи народа Казахстана "ДОС.KZ". – Мы говорим о том, что девочки должны быть чисты, что осознанное целомудрие в определенном возрасте всегда всеми этносами уважалось и приветствуется особо. А тут будем раздавать подросткам презервативы?".

Представители нескольких НПО предложили в школах вести беседы со старшими школьниками о половой жизни, о средствах контрацепции, о правильном поведении, изучать школьную среду. По их мнению, это должно дать результат.

"У нас, например, есть опыт работы по улучшению доступа уязвимых групп молодежи к программам профилактики, – рассказала руководитель ОО "Амелия" Наталья Жолнерова. – Неправительственные организации отлично умеют работать по тем или иным вопросам, по решению серьезных социальных проблем. Нужны только поддержка проектов и гранты".

По словам руководителя общественного объединения, это НПО успешно работает в сфере обеспечения психологической, педагогической и социальной помощью лиц в кризисных ситуациях, организация имеет и глубокий опыт профилактической работы.

"Напомню, что прежде всего вопросами воспитания, в том числе полового, должны заниматься родители. Конституционно обязанность родителя обеспечить детям условия и возможности для правильного развития прописана и незыблема, – сказал Канат Карымсаков, представитель уполномоченного по правам человека РК по Жетысуской области, председатель Совета ветеранов прокуратуры региона. – И если в стране, в обществе принимаются какие-то меры для профилактики тех или иных негативных тенденций, лучше, если здесь все прописано в официальных документах. Закреплено в них. Прописано, как, кто и что должен делать".

С тем, что именно семья должна воспитать ребенка так, чтобы он не совершал ошибок, согласен и руководитель филиала республиканского общественного объединения "Союз отцов" Арын Арыстангали. Но в то же время он считает, что НПО могут быть очень полезными в вопросах профилактики как связующее звено.

"По нашему опыту, когда, например, пытаешься собрать на дискуссию отцов, они идут на это охотно, – подчеркнул он. – И активно обсуждают насущные вопросы и дают дельные предложения. Надеемся, что они используют полученные в ходе наших мероприятий знания в воспитании детей. Бесспорно, что нужно подключать гражданский сектор к превентивной работе".

Представители НПО предложили в школах вести беседы со старшими школьниками о половой жизни, о средствах контрацепции, о правильном поведении.

Работники же системы образования считают, что все-таки лучше доверить такую работу специалистам, для чего в стране разработать специальные программы, методологию, пособия. Половое просвещение подростков – серьезное дело, и подходить к нему надо со всей ответственностью. В конце концов, можно создать мультидисциплинарную команду в каждом регионе для координации профилактической работы и включить в нее лучших специалистов из разных сфер.