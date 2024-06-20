Пенсионер в 50 лет: как выйти на пенсию раньше времени и жить ни в чем не нуждаясь

Немало казахстанцев хотели бы выйти на пенсию как можно раньше и наслаждаться заслуженным отдыхом. Но далеко не у всех есть такая возможность. Тем не менее существуют способы, которые позволяют накопить достаточную сумму и выйти на пенсию гораздо раньше положенного срока.

В Казахстане существует несколько возможностей выйти на пенсию раньше срока, но доступны они не для всех. Так, женщины, родившие 5 и более детей и воспитавшие их до 8-летнего возраста, могут стать пенсионерами уже в 53 года. Кроме этого, зачет в стаж участия в пенсионной системе дается за время ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, за инвалидом первой группы, одиноким инвалидом второй группы и т.д.

Раньше на 8 лет могут уйти на пенсию вкладчики ЕНПФ, оформившие пенсионный аннуитет. Но это возможно при наличии достаточных накоплений. С 2023 года приобрести аннуитет могут мужчины в возрасте 55 лет, а женщины – в 53 года. Кроме этого, казахстанцы, работающие на вредном производстве минимум 5 лет, также могут заключить договор пенсионного аннуитета. Возраст и для мужчин и для женщин составляет 50 лет.

Как упоминалось выше, все перечисленные способы доступны только для ограниченного числа казахстанцев. Все остальные вынуждены ждать пенсионного возраста. Однако есть возможности, которые позволяют выйти на пенсию даже в 40 или 50 лет.

Реальная цель

Эксперт по личным и корпоративным финансам Венера Жаналина считает, что выйти на пенсию в возрасте 45–50 лет – амбициозная цель, но вполне реальная. Она поделилась, что существует даже такое движение – FIRE (Financial Independence, Retire Early).

"FIRE – это сообщество людей, которые стремятся к финансовой независимости и хотят выйти на пенсию значительно раньше традиционного возраста. Основная идея состоит в том, чтобы агрессивно экономить и инвестировать большую часть доходов, чтобы накопить достаточный капитал для жизни на пассивный доход". Венера Жаналина

Его сторонники стараются сэкономить от 50% до 70% своих доходов, строго контролируя расходы и отказываясь от ненужных трат. А накопленные таким образом деньги вкладывают в ценные бумаги, недвижимость и другие доходные активы.

"Минимизация расходов – важный элемент движения, так как сторонники стремятся жить более скромно и отказаться от роскоши. Многие участники создают источники пассивного дохода, такие как аренда недвижимости или дивиденды по акциям, чтобы обеспечить себе финансовую свободу", – добавила Венера Жаналина.

В целом, для тех граждан, которые намерены выйти на пенсию в 45-50 лет, в первую очередь нужно составить подробный финансовый план, рекомендует эксперт. Он должен включать текущие доходы, расходы и ожидаемые затраты на жизнь после выхода на пенсию. Ключевые шаги на пути к цели – жесткий контроль расходов и увеличение сбережений.

При этом основным драйвером для досрочного выхода на пенсию, по ее мнению, может стать именно инвестирование в различные активы.

"Создание источников пассивного дохода, таких как доход от аренды недвижимости, дивиденды по акциям или доход от бизнеса, который не требует вашего активного участия, также приблизит вас к досрочному выходу на пенсию", – поясняет Венера Жаналина.

Не менее важно вкладывать в свое образование и развитие навыков, заботиться о здоровье, учиться финансовой дисциплине и не поддаваться соблазну совершить необдуманную покупку.

При этом специалист подчеркивает, что реалистичность достижения раннего выхода на пенсию зависит от множества факторов: текущего уровня доходов, расходов, инвестиционных решений и экономической ситуации. В то же время, следуя всем этим шагам, можно существенно повысить свои шансы на достижение этой цели.

Пенсия – через страховые накопления

Прежде чем начать копить на "преждевременную" пенсию, эксперт по личным финансам Акжунис Брасилова советует в первую очередь определить цель – какую сумму вы хотели бы получать ежемесячно и в какое время планируете выйти на пенсию.

"Можно выбрать несколько путей накопления и создания пенсионного капитала. Естественно, это в первую очередь бизнес, создание активов. Но это все не всегда предполагает сохранение денег. Часто случается ситуация, когда расходы равны доходам, и в итоге вы выходите в ноль. Это тоже рискованно и не дает возможности создать активы и капитал", – поясняет Акжунис Брасилова.

Второй способ накопить на пенсию – сбережения и накопления. Однако депозит для этой цели не лучший инструмент.

"Когда мы создаем какие-то деньги на депозите, мы, как правило, все время вытаскиваем определенную сумму, обещая самому себе, что вы эти деньги восстановите обратно на место", – говорит Акжунис Брасилова.

Наиболее оптимальный способ создать возможность для более раннего выхода на пенсию – накопительное страхование жизни.

"Условно, 30-летнему молодому человеку можно открыть договор и в 50 уже уйти на пенсию, накопив до этого возраста нужную сумму, которая, как правило, подъемна для каждого бюджета. Можно уже к 50 годам заключить договор со страховой компанией по аннуитетным платежам, и она будет вам выплачивать те деньги, которые вы накопили с учетом процентов, доходности, а остаток денег всегда будет работать под определенный процент", – рассказывает эксперт.

Таким образом, можно самостоятельно себе создать пенсию и выйти отдыхать, когда вы пожелаете. По мнению Акжунис Брасиловой, это правильный инструмент, который должен быть в каждой семье. Более того, такой подход достаточно развит в мире, и нередко люди начинают откладывать на накопительное страхование жизни со своей первой зарплаты, но до Казахстана эта культура пока не дошла. При этом это практически гарантированный способ прийти к хорошей пенсии.

Суммы, которые потребуется выделять на такой вид накоплений, могут составлять от 10% до 30% ежемесячного бюджета. При этом откладывать можно как ежемесячно, так и раз в квартал или полугодие. В среднем, при ответственном подходе и дисциплине человеку потребуется 10-15 лет, чтобы создать себе хорошие условия в пенсионный период. На первый взгляд это может показаться большим сроком, но это время так или иначе пройдет, и чтобы не терять его, можно накопить за этот срок вполне приличную сумму.