Суровый климат и без благ цивилизации: как алматинец живет далеко в горах

Алматы прежде всего славится своими могущественными горами. Белые вершины нередко манят туристов ненадолго вдохновиться нетронутыми пейзажами. Но есть и те, кто постоянно наслаждается этой красотой. Zakon.kz расскажет, как однажды алматинец отказался от благ цивилизации и ушел жить в горы.

42-летний Роман Баязитов – инспектор общественного волонтерского объединения в защиту природы "Каз Эко патруль". Он живет в ущелье Кемасар и ведет блоги с высоты 2500 метров.

"У меня четыре сына, разведен уже как 10 лет. Детям помогаю, они приходят ко мне погостить. Жить в горах – моя личная инициатива. К этому сподвигла меня пандемия коронавируса. Я понял, что не хочу быть в чем-то ограничен, хочу полную свободу и жить так, как мечтаю. Чтобы у меня была любимая работа, от которой я не буду уставать. И это было связано с горами". Роман Баязитов

До этой идеи алматинец два года работал в нацпарке. Потом пришел к председателю волонтерского объединения Тимуру Елеусизову и остался в движении.

"Пятый год живу в ущелье под пиком Фурманова. Это популярный туристический маршрут. Здесь находятся знаменитые качели. Как снег тает, я прихожу сюда и охраняю природу до самого декабря. Графика у меня нет, я сам по себе". Роман Баязитов

Сложность работы, признается инспектор, прежде всего в суровом климате. Когда бушует природа – очень страшно.

"Сходы лавин происходили возле меня. Ветровал был, на моих глазах елки с корнями падали. Молнии били в 20-30 метрах от моего убежища". Роман Баязитов

Еще тяжело приходится с тем, что поблизости нет магазинов. Поэтому мужчине приходится запасаться продуктами наперед.

"Ближайший магазин на Медеу – это шесть километров от меня. Благо, у меня есть осел и конь, которые помогают привезти необходимое. С ними мне не бывает одиноко. Плюс со мной живут две собаки и котенок. Сейчас на каникулы приехали сыновья". Роман Баязитов

Еще к леснику частенько наведываются туристы. Правда, с разными просьбами: то дорогу подсказать, то устроить привал.

"В жаркое время просят питьевой воды. Я удивляюсь, как люди ходят в горы без нее? Это же самое важное, что нужно класть в рюкзак перед походом. Мне, конечно, не жалко, делюсь влагой. Хотя у самого поблизости нет родника, я за водой только в одну сторону хожу 1,5 километра. А в холодное время ребята заходят погреться, я их угощаю горячим чаем". Роман Баязитов

Злободневной проблемой в горах является мусор, который посетители оставляют после себя. Инспекторам приходится за ними убираться.

"Люди не понимают, что категорически нельзя разводить костры, ломать деревья, рвать растения. У них нет осознанности того, что мусор надо забирать с собой. Они поедят, вытирают рот салфеткой и тут же ее бросают. Но, к счастью, не все такие. Все-таки порядочных больше. Я смотрю, ребята с пакетами возвращаются обратно. Спрашиваю, где они учатся и там ли их этому учат, они говорят, что нет, их так воспитали родители. Все это из семьи идет". Роман Баязитов

Нередко, по словам Романа Баязитова, объедки привлекают диких зверей, которые из-за голода стали спускаться все ближе к городу.

"Диких животных здесь очень много. Я постоянно вижу косуль. Когда выпадает снег, натыкаюсь на следы рыси, возможно, это даже снежный барс. Медведь к нам не спускался, но лесники несколько раз видели его на Бутаковском перевале". Роман Баязитов

Горы – настоящий дом для Романа. Молодой человек делится, что здесь он ощущает себя хорошо, а когда ездит в город, то сразу возникают проблемы со здоровьем.

"У меня хорошая акклиматизация, на высоте я чувствую себя идеально. Но это до 3,5 тыс. километров. Выше я не хожу. А вот когда в город спускаюсь, мне плохо. У меня уши закладывает, самочувствие не то. Я привык к свежему воздуху, а там все: тошнота и головные боли". Роман Баязитов

Инспектор призывает окружающих беречь местные пейзажи, которые ничем не уступают лучшим мировым ландшафтам. Ведь природа и человек едины. Здесь он может отдохнуть мысленно и душевно, физически набраться сил, зарядиться положительной энергией. Это сокровище, которым должны нарадоваться будущие поколения.