Кто сможет получить бесплатные путевки в детские лагеря под Алматы

После прошлогоднего вопиющего случая в детском лагере под Алматы местные власти тщательно подошли к организации летнего отдыха. В этом году создана рабочая группа, которая из 12 загородных лагерей отобрала всего четыре. Zakon.kz посмотрел, как отдыхают школьники в одном из них.

Корреспондент Zakon.kz отправился в загородный лагерь Avat kids camp, который находится в поселке Ават Енбекшиказахского района, вместе с представителями профильного ведомства и узнал, в каких условиях отдыхают дети.

На месте заместитель акима Алматы Асем Нусупова рассказала, что ежегодно акимат организует бесплатный загородный отдых для детей из многодетных и малобеспеченных семей. Правда, дети, которые не входят в указанные категории, смогут отдохнуть в загородных лагерях только за счет средств своих родителей.

Фото: Zakon.kz

На вопрос: как получить бесплатную путевку в загородный лагерь тем, кому она положена, в Управлении образования Алматы ответили, что родители могут подать заявки социальным педагогам школ. Они в свою очередь проверят заявителя в Национальной образовательной базе данных (НОБД), посмотрят, подходит ли ребенок по категории социально уязвимых слоев населения, технической спецификации, возрасту и когда он отдыхал ранее. Затем списки передают в районные отделы образования, где их формируют совместно с городским управлением образования.

"В этом году мы планируем охватить бесплатным загородным отдыхом и оздоровлением около 3 тыс. учащихся. Это дети из категорий социально уязвимых слоев населения (СУСН), дети с особыми образовательными потребностями, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей. На эти цели из местного бюджета было выделено 540 млн тенге. В настоящее время существует единственный государственный лагерь "Өрнек", где за три сезона смогут отдохнуть только 900 детей. Поэтому для организации дополнительных мест мы заключаем договора с частными лагерями и размещаем детей по типу государственного заказа". Асем Нусупова

За акима Алматы отметила, что в этом году был пересмотрен подход к выбору частных загородных лагерей. Отныне в процессе мониторинга участвует межведомственная рабочая группа, которая определяет лагеря на предмет соответствия безопасности и санитарно-эпидемиологических нормам.

В число четырех одобренных лагерей вошли: лагеря "Балдаурен" и JellyfishCamp в городе Конаев,

"Арман Дала" в городе Каскелен,

лагерь Avat kids camp в поселке Ават Енбекшиказахского района.

Фото: Zakon.kz

На территории лагеря Avat kids camp расположены столовая, юрты, площадка для игр и групповых занятий, кинотеатр под открытым небом, футбольное и баскетбольное поля, два бассейна и конный вольер.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что загородный лагерь удачно расположен на фоне живописных гор. А его площадь позволяет детям проводит активный досуг на природе. Недавно здесь посадили деревья, вожатые надеются, что через несколько лет вырастет зеленый сад.

Фото: Zakon.kz

Лагерь работает с 2023 года. Сезон летнего отдыха здесь начался 4 июня и продлится до 26 августа. Он может принять до 300 детей. В настоящее время в Avat kids camp отдыхают 240 алматинских школьников, в том числе 80 детей-воспитанников из Специализированного комплекса "Жанұя" и 12 детей из Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации "Мейірім".

Фото: Zakon.kz

Как рассказала директор лагеря Раушан Тастанбекова, каждый день отдыхающих расписан по часам. Подъем – в 8:00, затем зарядка. Потом школьники по потокам идут на завтрак.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Детей в лагере кормят пять раз в день. Меню согласовано с Академией питания. На завтрак обязательно дают кашу, бутерброд, чай или какао. На обед – первое, второе, салат из свежих овощей, компот и хлеб, а вот на ужин – горячее и каркаде или компот. Также есть полдник и поздний ужин.

Фото: Zakon.kz

Смена в загородном лагере включает в себя: обучение плаванию, блогинг, актерское мастерство, развитие эстрадно-сценических навыков. Для школьников организован активный отдых, творческие конкурсы и соревнования.

Фото: Zakon.kz

"У нас в лагере дети поделены на 13 отрядов. Каждая группа расписана по занятиям. Это могут быть конные прогулки, купание в бассейне, игры с водными пистолетами, эстафеты, викторины, спортивные состязания и танцы. Вожатые у нас есть, как педагоги-воспитатели, так и студенты, которые учатся. Потому что ребятам больше нравится находиться с молодежью". Раушан Тастанбекова

Интересно, что телефоны детям дают в день только на 20 минут. Сами школьники признаются, что в первые два дня было тяжело без смартфона. Однако со временем, наоборот, стало лучше не пользоваться им. Ведь большую часть времени они проводят на природе и общаются друг с другом вживую.

Фото: Zakon.kz

Дети поделились, что особенно любят вечерние дискотеки, которые проводят после позднего ужина.

"Вечером школьники обсуждают впечатления о дне. Что понравилось, а что было не так. Это все для развития. Чтобы мы где-то поменяли свой план и улучшали распорядок дня", – говорит Тастанбекова.

Фото: Zakon.kz

Участникам пресс-тура также показали комнаты, в которых проживают дети. В лагере есть два жилых корпуса. Согласно расписанию дня, в 22:40 отряды готовятся ко сну, и все дети знают, что уже в 23:00 во всем лагере отбой.

Фото: Zakon.kz

Говоря о безопасности пребывания детей в загородных лагерях, в акимате Алматы заверили, что особое внимание при размещении школьников было уделено безопасности детей на отдыхе: введены дополнительные меры, включая строгий санитарный контроль, улучшенную охрану территории и регулярные медицинские осмотры детей.

"У нас есть охрана "Кузет", которая четко отрабатывает и никого не пропускает. Также установлены камеры видеонаблюдения. Если родитель приезжает, то вызываем ребенка и отдаем ему посылку или что привезли. Круглые сутки мы здесь. Вожатые обязательно тоже по очереди дежурят. Поэтому безопасность у нас на 100% обеспечена". Раушан Тастанбекова

Кстати, отдыхают здесь дети также и платно. 15-летнюю ученицу школы № 172 города Алматы Айгуль Думан отправил отдыхать в лагерь ее брат.

Фото: Zakon.kz

"Мне очень нравится здесь. Мы в основном играем в волейбол, купаемся в бассейне и гуляем на свежем воздухе. Я нашла здесь новых друзей. Еда здесь вкусная. Обычно на завтрак у нас каша и сыр. После обеда нам дают на 20 минут телефон. Первые два дня было тяжело без телефона, но потом мы привыкли, и так даже лучше". Айгуль Думан

Еще одна ученица школы-гимназии №30 им. Д. Снегина Альфия Максут приехала сюда вместе со своим братом. Они уже пятый день отдыхают в лагере.

Фото: Zakon.kz

"Тут интересно и весело. Мы проходим эстафеты, презентации, представляем наши плакаты и отряды. Также вечером у нас проходят дискотеки. Мне нравится купаться в бассейне. Если получится, то обязательно вернусь сюда снова". Альфия Максут

Стоимость путевки на 10 дней или один сезон составляет 150 000 тенге.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Получившие бесплатное направление в лагеря 100% посещали их, на текущий момент не было ни одного отказа. По словам заместителя акима города Алматы, все родители ознакомлены с условиями пребывания и дали свое согласие. Она отметила, что профильное ведомство проверило условия, чтобы рядом не было никаких банных комплексов и увеселительных мест, а критерии прежде всего таковы – качественный детский отдых и безопасное пребывание.

"С начала летнего сезона в пришкольных, спортивных и юрточных лагерях отдохнули 43 323 ребенка. Это воспитанники из специализированного комплекса "Жанұя", дети из семей социально уязвимых слоев населения, а также победители конкурсов и соревнований", – сообщила заместитель акима города Алматы Асем Нусупова.

В первый месяц лета дети отдыхали в пришкольных, спортивных и юрточных лагерях. Программа включала эксклюзивные экскурсии и творческие мастер-классы.

Отдых в загородных лагерях начался с 20 июня и продлится до конца августа по графику.