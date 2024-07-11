"Аральск стал моим домом на всю жизнь" – член областной Ассамблеи народа Казахстана

Известный в Приаралье хирург Юрий Фотиади в этом году отпраздновал свое 75-летие. И хотя он давно на пенсии, но до сих пор работает в городской больнице. У него тысячи благодарных пациентов по всей области, он – аксакал областной Ассамблеи народа Казахстана, рассказывает Zakon.kz.

В Кызылординскую область, точнее, в город Аральск, семья Фотиади попала в 1949 году. Как и большинство греков Причерноморья, в то время они были высланы из своих родных мест. Несчастных людей отправили на верную смерть в бескрайние степи Казахстана. Юрию Фотиади было всего 5 месяцев от роду, когда его родителей и родственников из Краснодарского края депортировали в Казахстан.

"Последняя депортация греков Причерноморья началась 13 июня 1949 года. В эту волну переселения попала и моя родня. В одну ночь люди лишились всего, что нажили, и самое главное – лишились Родины. В спецэшелонах, идущих на Восток, оказались 40 тысяч греков. Тогда мы были маленькими, родители не хотели общаться на эту тему, но со временем мы сами начали анализировать и стали понимать, что это такое "наказание". Греки многие сотни лет боролись за свою свободу, за православие, хорошо знали свой греческий язык и культуру. А при СССР был отказ от религии и упразднение родного языка. Греки стали неугодными, поэтому с 1942 года их стали высылать в Среднюю Азию на вечное поселение. Вначале выслали греков из Кубани и Керчи, потом – из Грузии", – рассказывает Юрий Фотиади.

Когда семья Фотиади попала в Аральск, его отец Кузьма устроился на работу. Он был завучем в местной школе и еще работал там же стоматологом. В средней школе № 14 у него был кабинет. Весь Аральск приходил к нему лечить зубы. Истерзанному греческому народу пришлось заново искать жизненные силы. Юрий был в семье вторым ребенком. Перед ним был старший брат, он умер от брюшного тифа. После Юрия в семье, уже в Аральске, родились Надежда, Николай и Иван.

Дети Фотиади росли в Аральске, ходили в местную школу. Тогда Аральское море доходило до самого города, так что вся ребятня купалась прямо у своих домов. Жили в Аральске в барачном доме, по тем временам это было неплохо, ведь здесь процветало рыболовство, еда была всегда. Благодаря этому переселенцы не погибли от голода. Благодаря рыбе выжили и греки Фотиади. И не только выжили, но и выучились – Юрий и его младший брат Николай поступили в Актюбинский медицинский институт и стали врачами. С 1973 года и по сей день Юрий Фотиади работает в городской больнице.

"Наш дед, бабушка, отец, его братишки – все выучили казахский язык. Отцу – 75 лет, он до сих пор говорит по-казахски, тем более с пациентами. Более того, все называют нас морскими акудаями, то есть казахами из Аральска. Отец не забыл и свой родной язык. Мы также отмечаем православные праздники, самый большой из них – это Пасха. Также мы отмечаем и казахские праздники. Живем в Кызылорде, и хотя моя мама и сестра много лет назад переехали в Грецию, мы с отцом остались в Кызылорде. Как говорит мой папа, в его душе Аральск – это дом на всю его жизнь", – рассказывает дочь врача Парфена Фотиади.

Юрий Фотиади, несмотря на возраст, с удовольствием лечит своих пациентов. Его можно ставить в пример, как нужно относиться к своей работе, чтобы тебя всегда уважали. Греческий центр "Понтийцы", входящий в областную Ассамблею Казахстана, гордится такими старейшинами, как Юрий Фотиади.

"Цель Ассамблеи народа Казахстана – сформировать казахстанскую идентичность, консолидируя многочисленные этнические группы, продвигать идеи духовного единства, укреплять дружбу и межнациональную гармонию. Все казахстанцы равны и свободны, независимо от их расы, национальности, родного языка, религии. Ассамблея народа Казахстана формирует политическую культуру, как цивилизованную и демократическую норму. Кызылординская земля – пример того, как можно жить сплоченно представителям различных этносов, как продвигать свою культуру, развивать родной язык, вместе с этим зная государственный язык", – рассказала заместитель председателя Национально-культурного центра "Понтийцы" Раиса Алхазова.

Также в Ассамблее все центры, а их 11, широко отмечают различные национальные праздники – это Наурыз, Курбан айт, Рождество, Сабантуй, Пасха и другие. В 2015 году культурным центрам Кызылорды выделили Дом дружбы. Здесь сегодня находятся все центры, у каждого свои кабинеты.

Ассамблея проводит различные мероприятия и реализует проекты. Это "Караван милосердия", "Ұлы дала елі" и дни культуры национальных центров "Сыр елі – достық мекені". Деятельность областной Ассамблеи обеспечивает КГУ "Қоғамдық келісім" аппарата акима области. Сегодня в его состав входят десятки специалистов и экспертов. Ассамблея также проводит благотворительные акции, оказывает помощь малообеспеченным, одиноким престарелым людям. В Кызылординском университете имени Коркыт ата открыли специальную кафедру "Ассамблея народа Казахстана".