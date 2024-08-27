Полицейский, покоривший страну блестящим знанием казахского, 13 лет не может получить жилье

Полицейского Геннадия Вездецкого из Акмолинской области в Казахстане знают многие. В первую очередь благодаря тому, что молодой человек в совершенстве владеет госязыком. Но, как выяснилось, у народного любимца до сих пор нет собственного жилья. Он сирота, воспитывался в детском доме.

И уже 13 лет страж порядка скитается по съемным квартирам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Геннадий и его младший брат Анатолий потеряли родителей в автокатастрофе. Мальчики попали в Аккольский детский дом, где языком обучения выбрали казахский. С тех пор он для них – родной, тот, на котором думают. Оперуполномоченный, блестяще изъясняющийся на государственном, стал, что называется, талисманом Буландынского райотдела полиции. И любимчиком журналистов. Геннадий был и героем Zakon.kz. И видеообращение Вездецкого последних порядком удивило.

В очереди на жилье, положенное ему, как сироте, Геннадий состоит с 2011 года. За 13 лет она, говорит молодой человек, движется очень медленно. Все это время он арендует самую дешевую квартиру – на какую хватает скромной зарплаты младшего сержанта и квартирных в 30 тысяч. Например, там нет душа и почти всегда холодно.

"Когда были паводки, я дважды ходил – оказалось, что 16-й в очереди. Летом пошел, стал возмущаться, сказал, буду жаловаться. Меня седьмым поставили. Многие детдомовцы уже давно получили жилье, как правило, в других населенных пунктах. Там очередь, получается, намного быстрее движется", – разводит руками Вездецкий.

Есть вопросы у полицейского и касательно младшего брата Анатолия.

"В этом году его сняли с очереди. Когда я ходил узнавать, почему, в райотделе ЖКХ мне ответили, что якобы на нем есть земля с построенным на ней домом. В ответ на это я предоставил им справку об отсутствии на нем недвижимости. Потом, вроде как сказали, что он с прописки в Макинске снялся. У братишки семья, дети, ему их кормить надо. Поэтому уехал в Астану, работает там, но прописки у него и в столице нет", – говорит Вездецкий.

В акимате Буландынского района в ответ на запрос корреспондента напомнили, что жилищная комиссия рассматривает пакет документов очередников согласно цифровой платформы kezekte.kz. Согласно ее данным, на сегодня по категории "дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей" по району числятся 218 очередников.

"Вездецкий Геннадий Владимирович состоит в очереди с 2 сентября 2011 года, на сегодня его номер седьмой", – подтвердили в администрации.

Руководитель райотдела жилищно-коммунального хозяйства Асылбек Есимов в телефонном интервью корреспонденту Zakon.kz подчеркнул: Геннадий продвинулся в очереди вовсе не потому, что возмутился.

"Очередь же на месте не стоит, а он сам не следит за ней каждый день. В 2024 году, к примеру, мы предоставили четыре квартиры – человек снова продвинулся. И то, что сейчас Геннадий Вездецкий записал видеообращение, ничего не поменяет, никто ему квартиру сию секунду вне очереди не выдаст. Но, в любом случае, в ближайшее время новоселье его ждет, потому что его очередь седьмая, а мы планируем распределить 30 квартир очередникам", – пояснил председатель жилищной комиссии.

В госоргане также напомнили: квартиры из госфонда предоставляются по месту жительства очередника.

"Анатолий Викторович Вездецкий в декабре 2023 года снялся с прописки в городе Макинске, и в январе 2024-го портал kezekte.kz автоматически снял его с очереди. Это произошло без нашего участия, мы в ней даже запятую поменять не можем, понимаете?" – говорит Есимов.

Теперь, чтобы снова претендовать на квартиру, Вездецкому-младшему нужно прописаться и встать в очередь. К сожалению, сделать это придется уже в самый ее, как говорится, хвост. Если в Макинске, то его очередь в категории "дети-сироты" будет примерно под номером 219.

И все же 13 лет ожидания – очень долгий срок. В чем причина? По словам собеседника, основная причина – в прекращении финансирования строительства арендного жилья, сейчас строится только кредитно-возвратное. Между тем, в Акмолинской области начали выкупать готовые квартиры с последующей его передачей семьям из социально уязвимых категорий. Так, в 2024 году в регионе планируется устроить новоселье для около 900 семей. Для этого будут построены 14 многоэтажек, также акимат приобретет 199 квартир.