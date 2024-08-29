Уникальную операцию по коррекции зрения провели в КазНИИ глазных болезней

Впервые в Казахстане на базе КазНИИ глазных болезней внедрена новейшая рефракционная лазерная лентикулярная технология для коррекции близорукости и астигматизма. Zakon.kz расскажет, в чем уникальность операции методом CLEAR и какие возможности этот метод дает пациентам.

Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней является старейшим медицинским учреждением в Казахстане с более чем 90-летней историей. Он обладает высокотехнологичным оборудованием последнего поколения. Учитывая, что здесь трудятся профессионалы своего дела с колоссальным клиническим и научным опытом, институт считается одним из крупнейших и сильнейших центров офтальмологии в стране.

Институт продолжает развиваться и применять в работе самые последние и, главное, передовые технологии. Как рассказал представитель компании Askin на территории Казахстана Александр Тарноградский впервые выполнена инновационная технология и внедрено оборудование Швейцарской фирмы Ziemer Femto LDV Z8 NEO для выполнения методики CLEAR.

"В Казахстане впервые появилась новая минимально инвазивная процедура для коррекции зрения. Метод Corneal Lenticule Extraction for Advanced Refractive сorrection разработан швейцарской компанией Ziemer и полностью проводится с помощью фемтосекундного лазера последнего поколения FEMTO LDV Z8 NEO. Преимущества этого способа в том, что благодаря ему можно достичь высокой мощности фокусировки, при этом использовать минимальную энергию импульса лазерного луча, что позволяет получить лучший результат с максимальной эффективностью и безопасностью". Александр Тарноградский

Фото: КазНИИ глазных болезней

Новая технология лечит близорукость и астигматизм. Суть метода CLEAR заключается в том, что в средних слоях роговицы при помощи фемтосекундного лазера формируется "корректирующая линза" (лентикула), которая затем извлекается через микродоступ в 2-3 миллиметра. Слои роговицы адаптируются и на этом вмешательство завершается, пациент получает отличное качество зрения. Технология CLEAR позволяет в щадящем режиме перепрофилировать поверхность роговицы и минимизирует поражение роговичных нервов, что значительно снижает риск развития синдрома сухого глаза.

Современную методику уже внедрили в КазНИИ глазных болезней. Работу аппарата лично проконтролировал инженер из крупнейшей швейцарской компании Ziemer Ophthalmic Systems AG Дмитрий Филоненко. Свою оценку новому методу дала кандидат медицинских наук, завидущая отделением рефракционной лазерной хирургии Казахского НИИ глазных болезней, врач высшей категории с 25-летним стажем Ольга Ким.

По ее словам, длительность операции составляет в среднем 5-7 минут на каждый глаз вместе со всеми приготовлениями (постановка блефаростата, обезболивание и промывание операционного поля специальным раствором, закапывание противовоспалительных и антибактериальных капель), при воздействие лазером в течение 35-40 секунд. В течение последующего месяца необходимо соблюдать рекомендации медикаментозной терапии, ограничить физические и зрительные нагрузки, исключить водные и экстремальные виды спорта.

"Удаление лентикулы позволяет получить новую форму роговицы, которая дает правильную фокусировку изображения на сетчатке и, соответственно, улучшает качество зрения. Процедура эффективная и безопасная, обеспечивает ускоренное восстановление зрения после лазерной операции. Поэтому буквально через несколько дней пациенту можно вернуться к привычному образу жизни, соблюдая некоторое время несложные рекомендации. Двойной апланационный вакуум надежно удерживает глаз и значительно сокращает риск потери фиксации даже у самых беспокойных пациентов при лазерном воздействии, когда проходит основной этап формирования лентикулы в строме роговицы, требующий высокой точности соответствия запланированному алгоритму программного расчета операции". Заведующая отделением рефракционной лазерной хирургии Казахского НИИ ГБ Ольга Ким

Фото: КазНИИ глазных болезней

Данный метод предназначен для тех пациентов, у которых имеются следующие проблемы со зрением:

близорукость (миопия) от -0,5 до -10 диоптрий;

миопический астигматизм от -0,5 до -5 диоптрий;

близорукость (миопия) и миопический астигматизм от -0,5 до -12,5 диоптрий в сферическом эквиваленте.

"Технология CLEAR — процедура, не требующая создания рогоичного клапана. Поэтому, пациенты, занимающиеся активным видом деятельности, эксиремальными и контактными видами спорта, работа которых сопряжена с высокой вероятностью травмы глаз (военные, пожарные, спасатели и тд) могут быть прооперированы без риска последующих ограничений в жизнедеятельности, значительно повысив качество жизни". Ольга Ким

Также врач пояснила, что за 10 дней до операции исключается использование контактных линз. Противопоказаниями к проведению коррекции зрения данным методом являются общепринятые в рефракционной хирургии ограничения: единственный глаз, системные заболевания, острые инфекции, сопутствующая глазная патология, возраст младше 18 лет и старше 45, отклонения от нормативных показателей общих параметров роговицы и другие.

Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней расположен в Алматы по улице Толе би, 95А (уг. ул. Байтурсынова).