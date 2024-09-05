Радушие, почитание старших и гостеприимство: как в Кызылординской области чтят семейные ценности

Семейные традиции казахов веками сохраняются во многих регионах Казахстана. Как обычаи гостеприимства чтят в Кызылординской области, узнал корреспондент Zakon.kz.

С самого детства в казахских семьях мать учила своих дочерей, как хозяйничать на кухне, какой кусок мяса подать гостям согласно их статусу, как заваривать вкусный чай с молоком и другим тонкостям казахской кухни.

Одна из важных семейных традиций нашего народа – чаепитие. Ему уделяют большое внимание. Ведь за чаем можно не только отведать какие-либо вкусности, но и собраться вместе, приятно пообщаться всей семьей.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"На дастархан обычно подают баурсаки, курт, каймак, сливочное масло, мед, жент, иримшик, различные сухофрукты. Сейчас ставят еще и фрукты, конфеты, различную выпечку. Одним из самых несомненных фаворитов нашей кухни был и остается баурсак. Казалось бы, что сложного – раскатать кусок теста и пожарить. Но и здесь есть свои секреты", – говорит руководитель кулинарной студии "Береке" центра возрождения традиционной культуры и сохранения национальных ценностей казахского народа "Анаға тағзым" Айткуль Жусипбекова.

В Приаралье издавна была своеобразная кухня. Баурсаки местные хозяйки жарили нескольких видов и называли их соответственно.

"Если жарили их в дорогу, то тесто раскатывали в тонкую колбаску, отрывая от нее мелкие кусочки, бросали в казан и называли их жол баурсак. Если жарили для детей, то раскатывали тесто в большой квадрат и резали от одного конца до другого противоположно и называли его бала баурсак, то есть готовили именно детям. Делали их большими, чтобы быстрее пожарить. Это очень хорошо помню из своего детства, такие бала бурсаки нам в детстве жарила бабушка. Есть еще ши баурсаки, где-то их нарезают мелкими квадратиками, а у нас в области их нарезают узкими и в длину. Они получаются хрустящими сверху и мягкими внутри. Рецепт у всех один – мука, вода и соль. Сейчас используют дрожжи, а тогда их не было, поэтому настоящими казахскими баурсаками правильнее считать баурсаки именно без дрожжей", – рассказывает Айткуль Жусипбекова.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

В Кызылординской области обычно не жарят круглые баурсаки. Сейчас они модные, но готовят их обычно только к приходу гостей или на праздничный дастархан. В основном тесто нарезают на квадраты – мелкие или средних размеров. Как рассказывает эксперт, главный секрет теста, чтобы оно поднималось быстрее и стало пышным и воздушным – долго его месить. Не менее 10 минут. Дальше оно должно отлежаться в теплом месте не менее часа. Жарить их нужно на очень раскаленном масле и очень быстро. Они должны жариться практически мгновенно и цвет их должен быть золотистым, а не пережаренным коричневым. Казахи к баурсакам обязательно подавали чай. И чай в Приаралье тоже особенный.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"В различных исторических источниках упоминания о том, когда казахи стали пить чай, разные. Но надо понимать, что еще много веков назад через наши земли проходил Великий Шелковый путь, и то, что именно в эти времена и попал чай к кочевым народам, вполне вероятно. И поэтому такая семейная традиция, как чаепитие, можно уверенно сказать – казахская. В наших краях чай пили и пьют – и зеленый, и черный. Но веками ранее его заваривали из трав, которые росли в округе. Даже были чаи с полынью, с цветами верблюжьей колючки, с просом, с жентом. Были чаи, в которые добавляли молоко, и с того времени чай с молоком можно назвать казахским брендом", – добавила Айткуль Жусипбекова.

Чтобы такая часть семейных традиций не забывалась, в республике делается многое. В Кызылординской области, например, в 2023 году открыли специальный центр возрождения традиционной культуры и сохранения национальных ценностей казахского народа "Анаға тағзым". Здесь любой желающий может прийти и бесплатно узнать о любой казахской традиции, о любом национальном обычае, узнать, как можно провести его в своей семье. Что нужно для этого, какие традиции должны соблюдаться, даже как правильно провести тот или иной казахский обряд. Все это необходимо, чтобы молодежь не забывала историю и традиции казахского народа.