Воспитание патриотизма у детей формирует стремление к изучению казахского языка

В Казахстане ежегодно 5 сентября отмечают значимый праздник для нашей многонациональной страны – День языков народа Казахстана, который символизирует уважение к культуре и языкам представителей всех этносов, проживающих в республике, сообщает Zakon.kz.

В этот день в стране проходят различные мероприятия, посвященные Дню языков. Во многих школах и дошкольных учреждениях высшего и среднего специального образования города ко Дню языков организуют открытые уроки и конкурсы. В библиотеках проводятся книжные выставки и конкурсы на лучшее знание государственного языка.

Это не только захватывающее и яркое мероприятие, но и напоминание молодому поколению о важности сохранения мира, согласия и единства жителей Казахстана. Все это составляет неотъемлемую часть казахстанской истории и культуры, проявление общенациональной идентичности.

Фото: Zakon.kz

Каждый язык можно назвать уникальным кодом, в котором заключены многовековые традиции и колоритность народа. Многие специалисты и преподаватели считают, что этот праздник призван вдохновлять казахстанцев на изучение языков, формируя и укрепляя национальное согласие в обществе.

День языков народа Казахстана празднуется с 31 октября 2017 года. Начиная с 2018 года, праздник языков ежегодно отмечается 5 сентября. Приурочен он был ко Дню рождения основателя казахского языкознания и литературоведения, просветителя Ахмета Байтурсынова. Это всеобщий, всенародный праздник. Дань уважения языкам всех национальностей, проживающих в нашей стране.

В одной из библиотек Алматы прошло мероприятие, посвященное этому важному для нашей страны празднику. Среди учеников 8, 9, 10 и 11 классов проведен конкурс на знание государственного языка. Он состоял из трех частей.

На первом этапе ученики должны были рассказать о себе на казахском языке. Вторая часть включала в себя прочтение наизусть стихотворения, можно было исполнить песню. В третьей части ребята вспоминали пословицы на казахском языке.

Все учащиеся старались продемонстрировать умение выражать мысли на государственном языке, рассказывая небольшие тесты, читать стихотворения. Кто-то пел песни, играя на домбре. Многие ребята празднично выглядели – дети пришли на мероприятие в национальных костюмах.

Фото: Zakon.kz

По итогам трех туров призовые места заняли:

I место – Таиров Дамир (школа-гимназия №101).

II места – Лизына Сабина (гимназия №132), Дуганова Дильнура (школа-гимназия №153).

III места – Алтыбаева Зейнеп (школа-гимназия №110), Паначев Али (школа-гимназия №209), Вани Рухсара Ащик (гимназия №132).

Призерам были вручены дипломы, смартфоны и беспроводные наушники.

Остальные участники конкурса также получили дипломы и поощрительные призы от организаторов.

Фото: instagram.com/_alina.kan/

Корреспондент Zakon.kz побеседовала с членом жюри, преподавателем разговорного клуба казахского языка в городе Алматы Алиной Кан. Педагог поделилась своим мнением о необходимости изучения казахского языка.

"Считаю, что молодежь должна знать казахский язык. В Казахстане проживает более 130 национальностей. И какими бы мы не были разными, нас объединяет одна Родина, земля и небо над головой. Мы все отличаемся по внешности, у нас разные религии, но мы все должны общаться на казахском языке, так как живем в одной стране", – сказала она.

Алина добавила, что за последние 3-4 года она, как педагог, наблюдает активное стремление к изучению казахского языка. У большого числа казахстанцев появляется чувство патриотизма.

"Я очень рада тому, что у наших соотечественников наблюдаю чувство почтения и благодарности своим предкам. Мы все сейчас укрепляем знания казахского языка. Все чаще на рабочих местах требуют владение госязыком. Есть очень правильное высказывание – если нация потеряет свой язык, то потеряется ее идентичность". Алина Кан

Пропагандист изучения казахского языка Алина Кан отметила, что для того, чтобы привить любовь к казахскому языку у молодежи, нужно начинать выстраивать к нему мостик в семье.

"Ведь если родители уважают свою страну, то они чувство патриотизма воспитывают и у детей. Нужно развивать это чувство у подрастающего поколения. Мы знаем свое имя, фамилию, как зовут бабушек и дедушек, мы также должны знать историю Земли, на которой живем". Алина Кан

Собеседница подчеркнула, что в Казахстане умение говорить на трех языках – невероятно ценное качество. Большинство казахстанцев знает три языка – русский, английский и, конечно, казахский. Это отличительное преимущество жителей нашей страны.

Фото: Zakon.kz

Знание сразу нескольких языков всегда приветствовалось в обществе. Владение разными языками открывает возможности к путешествиям по всему миру, увеличивает шансы расширить круг друзей, делая доступным общение с гражданами из других стан. Также знание языков способствует личностному и карьерному росту.

Безусловно, каждому человеку по-разному удается освоить иностранный язык – всем на изучение требуется разное время и упорство.

Автор учебников по изучению казахского языка, преподаватель клуба "Үйде сөйле" Лайхат Төребайқызы, член АНК Казахстана, основатель онлайн-школы казахского языка Alina kans school и разговорного клуба "Алаш" КАН Алина Александровна. Фото: Zakon.kz

Член Ассамблеи народа Казахстана и преподаватель казахского языка Алина Кан рассказала, что необходимо для того, чтобы быстрее прийти к цели в процессе изучения.

По ее мнению, для того, чтобы скорее овладеть языком, нужно стремиться больше общаться с носителями языка, не стесняясь и не обращая внимания на ошибки, не стесняясь своего произношения, кроме того, больше читать на казахском языке.

Алина рассказала, что на изучение казахского языка ее воодушевила школьный учитель.

"В четвертом классе мне очень нравилась моя преподаватель казахского языка, и у меня появилась такая мечта – в совершенстве его изучить. Позже я нашла себя в преподавании. Я патриот своей страны, и для меня очень важно принести пользу от себя государству. Хочу, чтобы в будущем, поколение за поколением, видели пример, помнили о моих трудах. Я хочу сделать что-то для своей Родины, для ее процветания. Поэтому сейчас я преподаю казахский как на платной основе, так и на бесплатной. Это и мое хобби, и мое любимое дело. Люблю делиться полезным." Алина Кан

Спикер дала советы тем людям, которые хотят свободно заговорить на казахском языке.

"Во-первых, у человека должно быть желание изучить. Без желания ничего не получится. Второе – больше практики, меньше грамматики. У нас в Казахстане выучить казахский язык – не проблема. У нас носители языка, много различных курсов. Но главное, повторюсь, это желание", – дала свои рекомендации Алина.

Преподаватель казахского считает, что День языков народа Казахстана имеет колоссальное значение для страны и общества. Такие праздники и сопутствующие мероприятия укрепляют межнациональное согласие и культурное многообразие страны.

"Этот праздник подчеркивает то, что в Казахстане не разделяют народы. Мы празднуем День языков народа Казахстана, а не только день казахского языка. Мы уважаем языки всех национальностей, которые проживают на территории республики. И это очень важно. Это единство". Алина Кан

В этот день у каждого человека есть прекрасная возможность задуматься о важности сохранения родного языка и передачи его следующим поколениям.