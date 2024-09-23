Мечта детства: алматинка создает реалистичные миниатюрные кукольные домики

В нашем детстве такого точно не было. Почему-то создавать такую красоту никто не осмеливался. Зато сейчас маленьких принцесс реалистичными миниатюрными домиками радует алматинка Ильсия Шарипова. Zakon.kz узнал у мастерицы, как ей удается в точности передавать крошечные предметы быта.

На первый взгляд эти предметы как будто пропустили через чудо-машину, уменьшив в тысячу раз. Ну или создается впечатление, что их напечатал суперсовременный 3D-принтер. Однако это не так. В это верится с трудом, но каждая вещь, деталь, крупинка созданы вручную.

34-летняя алматинка Ильсия Шарипова занимается изготовлением коллекционных кукольных домиков и детских игровых кухонь. Искусство миниатюры заинтересовало ее четыре года назад. Тогда она искала в подарок домик для своей дочери. Но то, что предлагал рынок, оказалось слишком скучным. Молодая мама решила смастерить то, что душе угодно.

"У дочери был день рождения, ей должно было исполниться три годика. Хотелось чего-то особенного, экологичного и красивого. Я пересмотрела много кукольных домиков, но ничего не понравилось, они были совсем не красивыми. Сделаны из вспененного ПВХ (поливинилхлорида) или фанеры. Мебель в них не подходила размеру комнат. Я восхищалась зарубежными миниатюристами. Тогда мой папа предложил начертить и сделать домик самим". Ильсия Шарипова

С первым домиком Ильсие Шариповой помог отец. На его изготовление потребовалось около месяца. Он получился далеко не идеальным, но самое главное был экологичным, крепким и хорошо освещенным. Можно было включать и выключать свет в каждой комнате. Девушке настолько понравился процесс, что она задумала смастерить кукольный домик во французском стиле. На него от идеи до воплощения ушло больше года.

"В детстве я играла в куклы, но у них не было домика. Папа мастерил игрушечную мебель, и я была очень счастлива. Кукольный домик, мне кажется, мечта каждой девочки. У меня трое детей, я хочу подарить им все самое лучшее". Ильсия Шарипова

Алматинка любит изобретать что-то новое и необычное. Создание кукольных домиков – работа кропотливая, требующая большого внимания к деталям, умения и усидчивости. Ведь это, как заново построить дом, только в миниатюрной форме.

"Продумываю все до мелочей. Для сборки домика декорирую фасады лепниной, укладываю паркет по одной дощечке, наношу декоративную штукатурку на стены комнат. Каждый мазок выполняю вручную. Делаю электропроводку, мастерю мебель, собираю люстры из кристальных компонентов, шью текстиль и так далее. Использую только качественные материалы, безопасные для детей: дерево, глина, древесноволокнистая плита, ткань и бумага. Они должны быть не только визуально привлекательными, но и тактильно приятными и прочными. Некоторые изделия покупаю здесь, что-то заказываю за границей". Ильсия Шарипова

С отменным вкусом получается и игрушечная еда: выпечка, десерты, национальные блюда и напитки. К примеру, для изготовления миниатюрного плова девушке понадобилось слепить 2 900 крошечных рисинок.

Мастер признается, что большинство идей возникают в процессе игры с детьми. Также ее вдохновляют современные интерьеры и архитектура.

"Моей дочери семь лет. Мы часто вместе играем в куклы. Она моя муза и модель. Помогает в съемках видео для нашей странички в соцсетях. Все работы я делаю в первую очередь для нее. Прежде чем выпустить домик на рынок, тестирую его с детьми. Это помогает выявить возможные проблемы, улучшить дизайн и доработать недостающее". Ильсия Шарипова

Автор работает на заказ. Укладывается в два месяца. Кукольный домик во французском стиле с освещением, сенсорными выключателями, люстрами с кристаллами, мебелью и миниатюрами оценивается в 2 млн тенге.

"Продаю домик в комплекте со всеми аксессуарами и миниатюрами. Отдельными предметами не торгую. Больше половины заказов улетают за границу. При том, что стоимость отправки иногда превышает цену домика. Многие ценят ручной труд, поэтому недостатка клиентов не испытываю". Ильсия Шарипова

Мастерица считает увлекательной не только работу, но и ее результат. Особенно эмоции, которые проявляют покупатели.

"Взрослые, которые берут домики в подарок, удивляются и восхищаются не меньше детей. Мне даже кажется, что они вновь окунаются в прошлое и испытывают гордость за то, что дарят своему чаду счастливое детство". Ильсия Шарипова

Творчество жительницы Алматы набирает популярность в TikTok. У пользовательницы 263 600 подписчиков. К примеру, видео с расстановкой мебели в спальне кукольного домика набрало 32 млн просмотров. Пользователи тепло поддерживают талантливую мастерицу, признаваясь в том, что не отказались бы от такого чудесного подарка:

Хочу быть куклой для этого дома;

Мечта детства;

Мой внутренний ребенок завидует;

Взрослый будет рад такому ребенку больше, нежели ребенок;

Это дворец, а не домик;

Так реалистично, если бы не были миниатюрными, спутал бы с настоящим.

Как отмечает наша героиня, любое дело, в котором есть хоть капелька любви, обязательно найдет отклик в сердцах людей.