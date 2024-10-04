Личинки-деликатес, крушение в океане и шоколад для старейшины: вдохновляющая жизнь казахстанца

Бахадир Расулов придерживается принципа: жизнь без сожалений. Он старается каждый свой день сделать увлекательным и запоминающимся. В этом ему помогают путешествия. Zakon.kz расскажет, как казахстанец объездил больше 70 стран в поисках приключений.

Что для вас значит жить, дыша полной грудью? Для 35-летнего Бахадира Расулова это прежде всего путешествия. Он отправляется в страны, из которых привозит вдохновляющие истории. Тревел-блогер ведет свою страницу в Instagram на казахском языке. Несмотря на это, за контентом наблюдают со всего света. Его видео набирают многомиллионные просмотры.

Оказалось, что последние пять лет молодой человек живет в Нидерландах. 10 лет работает в крупнейшей мировой компании.

"Я – гражданин Казахстана, жил и учился в маленьком Кентау. Сначала путешествия были в виде командировок в основном в Европу. Мне немного наскучило средневековье, я решил сменить направление на Азию и Африку. Стал ездить по уникальным маршрутам за свой счет. Благодаря хорошему тайм менеджменту и нетворкингу мне удается совмещать работу и досуг". Бахадир Расулов

Путешествия молодого человека всегда разные, нестандартные и немного с риском. Поэтому он берет в свою компанию отчаянных, готовых к любым трудностям. И у него уже сложился круг из проверенных путников, с которыми он заранее планирует крутую поездку.

"Посетил 71 страну. Количество городов называть нет смысла, потому что я постоянно в движении. Полгода назад побывал в Папуа – это провинция Индонезии. Получилась очень необычная и головокружительная поездка. Познакомился с несколькими племенами на этом острове. До них я и мои друзья добирались четырьмя перелетами, два дня плыли на лодке и столько же шли пешком по джунглям. Там произошло самое страшное в моей жизни: наше судно потерпело крушение, и мы чуть не затонули в океане". Бахадир Расулов

Настоящее путешествие для автора – не просто поваляться на пляже или поплескаться в море, а окунуться в историю, культуру и жизнь чужеземцев. Но самое главное – приключения: больше двух недель ходить в одной рубашке, жевать жареный банан, лакомиться личинками жуков из пальмы, насладиться антуражем самого красивого кафе в мире, угостить старейшину племени знаменитым казахстанским шоколадом, и даже научить иностранцев казахским словам. И это далеко не самые безумные поступки.

Казахстанец перечислил страны, в которые с удовольствием бы вернулся.

"На Ближнем Востоке – Иордания и Ливан, они очень комфортные для жизни: прекрасная природа, интересная история и вкуснейшая кухня. В Африке это Эфиопия, где ароматный кофе, невероятная окружающая среда и племена. Их еда не для всех, но в целом отличная. А в Азии однозначно Филиппины: культура очень схожа с нашей, захватывающие пейзажи, позитивные жители". Бахадир Расулов

Поездки, в которые отправляется путешественник, достаточно затратные. В особенности перелеты, потому в эти направления небольшой спрос, да и расстояние до них существенное.

"Считать, сколько я трачу на поездки, не хочу. Иначе у меня пропадет желание куда-либо выезжать. Бывает, предлагают бесплатные билеты по туристическим направлениям: поваляться на пляже либо прорекламировать город. Но это не мое, поэтому я отказываюсь от предложений". Бахадир Расулов

Тревел-блогер стремится показать казахстанцам культуру и быт другой части нашей планеты. Этот посыл не все воспринимают правильно, умудряются осуждать быт чужих народов. Но все же благодарных подписчиков больше.

"Люди бывают разные. Кто-то воспринимает негативно культурные ценности и традиции других народов. Но многие получают удовольствие и знания от контента. Интересуются, задают много вопросов, чтобы расширить свой кругозор. К примеру, кто бы мог подумать, что почти во всех африканских странах делают баурсаки, которые ничем не отличить от наших: ароматом, вкусом, формой, размером и ингредиентами. Хотя и находятся те, кто пытается оспорить этот факт. Иногда я не обращаю внимания на критику, а порой подливаю масла в огонь, чтобы накрутить статистику". Бахадир Расулов

Инфлюенсер объяснил, почему работает для казахской аудитории, ведь, если бы он вел свои блоги, допустим, на русском или английском языках, то охват просмотров был бы больше.

"Казахстан люблю за людей, еду, природу. Часто бываю на родине, хоть и живу в другой стране. Минимум 4-5 раз в год по 2-3 недели. Те, кто со мной путешествует, уже прекрасно знают нашу страну со всех сторон, даже много раз посещали ее. 99% иностранцев вообще не знают про ее географическое расположение и прочее. С ними я всегда провожу экскурс. Многие казахстанцы недостаточно понимают русский и английский языки. Я хочу принести им большую пользу, чем тем, у кого своих блогеров достаточно". Бахадир Расулов

До конца года уроженец Кентау планирует впервые посетить африканские государства – Гану, Эритрею, Сомали и Джибути. На следующий год зимой он будет держать курс в Кению, ЮАР, Эсватини и Лесото. Но, как признается собеседник, его планы меняются, как погода в Астане. Однако уверен, что в ближайшие пять лет он доведет число стран, которые посетил, до 100.