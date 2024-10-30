Звук в звуке: как благодаря вещим снам алматинца зародился современный кобыз

Толегена Сарсенбаева можно отнести к прямому потомку Коркыт-Ата. Именно он первый современник, вернувший кобызу истинное "лицо". А все благодаря вещим снам и внутреннему голосу.

Автор современного облика кобыза Толеген Сарсенбаев рассказал Zakon.kz удивительную историю возрождения древнего музыкального инструмента с мистической силой.

Потомок шаманов и кузнецов

В жилах Толегена Сарсенбаева течет кровь шаманов и кузнецов. Он не только мастер на все руки, но и имеет способности общения с духами, впадая в транс.

"По материнской линии мои предки – шаманы, а по отцовской – кузнецы. Наш род называется "Бәрі ұста", что в переводе с казахского языка означает "все мастера". Все наше племя, кроме дедушки, было уничтожено атаманом Борисом Анненковым. Он участник Первой мировой и Гражданской войн, войсковой старшина Русской императорской армии, генерал-майор в составе Русской армии, командовал Семиреченским соединением. Его армия нападала на казахские аулы, грабила, жестоко убивала беззащитных людей, не смотря старики это или дети. Так случилось и с моими корнями. Всех жителей загнали в сарай, затем подожгли их заживо. Чудом в живых остался лишь мой дед, потому что в это время находился на охоте. Позже у него родился наследник – мой отец, у папы я один, а у меня два сына. Сейчас со всего рода кузнецов в живых нас только трое". Толеген Сарсенбаев

Фото: из личного архива Толегена Сарсенбаева

Вещий сон

В юности Толеген Сарсенбаев учился в Художественном училище в Алма-Ате. Однажды студенты пришли в гости к музыкантам. Там молодой человек увидел игру кобызиста. Его смутил вид музыкального инструмента, который не подходил под литературное описание.

"Тогда у кобыза было закрыто верхнее деко. Я спрашивал, почему так? Мне сказали, что с открытым верхним деком он не звучит. Я задумался, почему в древности звучал, а сейчас нет? Стал интересоваться, позже преподаватели и музыканты рассказали, что в советское время кобыз преобразовали под скрипку, чтобы приблизиться к европейским стандартам, считая, что с открытым верхним деком – это дикость и отсталость". Толеген Сарсенбаев

Все студенчество, в 1985-1989 годы, парня не оставляла в покое мысль о кобызе. Скорей всего, из-за этого ему приснился сон о том, что он бродит по горам в поисках дерева для изготовления кобыза.

После училища ремесленник устроился на работу в город мастеров. Тогда он вновь увидел сон, который велел ему оживить древний кобыз и первоначальный его вид.

"Кобыз предстал прямо передо мной, крутился вокруг оси. Голос из подсознания рассказывал, что и где должно быть. Я проснулся, все как будто было наяву. Я все сделал, как было велено. Но кобыз действительно не звучал. Второй смастерил, он тоже оставался беззвучным. Я не отчаивался и изготовил еще один. Третий кобыз получился с прекрасным звучанием". Толеген Сарсенбаев

Кобызистка издевалась надо мной

Удачную версию у мастера приобрела музыкант и исполнительница народной музыки Раушан Оразбаева. Она его первая покупательница. Историю знакомства с ней собеседник вспоминает с улыбкой.

Дело было в 90-е, в сложные времена, когда выживать приходилось любыми способами. Умелец торговал своими сувенирами.

"Я предлагал свой кобыз в сувенирных магазинах и гостиницах. Все говорили, мол, он прекрасен, но не нужен. С утра до вечера провозился и возвращался домой пустым. Проходя мимо общежития консерватории, решил заглянуть. Там встретил девушку, которая сказала, что одна кобызистка даже в день весеннего равноденствия попросила Кадыр ата исполнить ее желание и подарить хороший кобыз". Толеген Сарсенбаев

Ею оказалась Раушан Оразбаева – задорная и талантливая девчонка. Она не сразу оценила работу мастера, даже усмехалась, называя кобыз кривым.

"Я показал студентке свой кобыз. Она тут же проговорила: "Что за старинный, древний кобыз, весь кривой". Берет смычек и спрашивает: "Это что, лук? Из него стрелять можно?". И прицеливаясь, начинает громко смеяться". Толеген Сарсенбаев

Фото: предоставлено Толегеном Сарсенбаевым

Тогда у Толегена Сарсенбаева возникло дикое желание поскорее уйти, поняв, что она не купит кобыз. Однако девушка не спешила возвращать музыкальный инструмент, продолжая "колоть" гостя обидными шутками.

"В какой-то момент Раушан умолкла, настроила кобыз и попробовала сыграть. Звук кобыза оказался глубоким и пронзительным. Лицо у музыканта резко изменилось. Она задумалась, установила более высокую подставку для струны, и творение зазвучало еще громче и красивее. Одна композиция за другой". Толеген Сарсенбаев

Мужчина вспоминает, что тогда почувствовал, как его охватывает сила, и он вошел в транс, ощутив свою ценность, стал могущественным и богатым человеком.

"Я понял, насколько нелепа была ситуация, скудная попытка продать кобыз и давиться от бедности. Я говорил себе: "Хватит быть таким жалким и просить кого-то о чем-то". Однако Раушан перебила мои мысли, сказав: "Этот кобыз невероятный! Сколько он стоит? Я куплю его за любую цену". На что я ответил, что она умело играет и я дарю его ей". Толеген Сарсенбаев

Юноша не заметил, как оказался дома. Увидев маму, он пришел в себя. Первой его мыслью было: "Что я наделал?".

"Тогда не было денег даже на продукты. Я чувствовал себя опустошенным и упал на кровать. Мама, увидев меня в таком состоянии, спросила: "Что случилось? Где твой кобыз? Милиция забрала?". Я признался, что отдал его. Мама ругалась". Толеген Сарсенбаев

Фото: из личного архива Толегена Сарсенбаева

Три дня мастер лежал в постели в полусонном состоянии. Неожиданно у порога появилась та самая задорная Раушан. Она всучила ему 7500 рублей. По старым меркам, это были баснословные деньги.

"Я молча принял их и отдал маме. А она от радости и благодарности стала ухаживать за Раушан, посадила ее на почетное место. Кобызистка тоже была в хорошем настроении, она проверила струны и принялась играть. Звуки инструмента быстро привлекли соседей, которые будто пришли на концерт. У кого-то из них навернулись слезы. Я проникся удивительной атмосферой, снова впал в шаманский транс. Мне показалось, что в доме образовалось мистическое пространство и к нам пришли древние священные духи, чтобы посмотреть на потомков, которые забыли звучание настоящего кобыза и о могущественном его происхождении". Толеген Сарсенбаев

Ключ к могущественному звучанию

После кобыза Раушан Оразбаевой мастер понял, что это хорошее и прибыльное занятие. Но все кобызы, которые он создавал, получались "немыми". На протяжении девяти лет он неустанно продолжал работать, пытаясь понять, почему так происходит. А потом все же разгадал, в чем секрет.

"Я брал дерево и делал кобыз. Вспоминал сон, интуитивно работал. Но они совсем не звучали. Когда я сделал чертеж, то сумел разгадать несколько секретов для правильного изготовления. Чтобы улучшить звучание кобыза, я воспользовался фишками. Современные мастера используют эти методы, хотя я запатентовал свои открытия. Много раз меня просили продать наработки, и наши мастера, и зарубежные, но я отказываюсь. К тому же у меня есть главный секрет, касающийся трансформации кобыза. Это и делает мои работы уникальными". Толеген Сарсенбаев

Фото: из личного архива Толегена Сарсенбаева

Толеген Сарсенбаев рассекретил основы создания и хранения кобыза.

"Нужно молодое дерево. Неделя потребуется, чтобы выточить форму. В таком состоянии кобыз должен лежать не меньше года, так он полностью просушится. Кобыз лучше хранить в футляре, но временами открывать, чтобы он "дышал". Это особенный инструмент, его изюминка в том, что внутри звука есть еще звук. Его слышат только музыканты с абсолютным слухом или шаманы с открытым сердцем". Толеген Сарсенбаев

Сколько кобызов изготовил алматинец – он сбился со счета. В среднем, его работы стоят 2 млн тенге.

"Мои кобызы подкрепляют талант умелых музыкантов. У меня закупаются не только казахстанцы, но и иностранцы. Яркий пример: японец Наоки Такахаши, он играет на домбре и у него жена казашка. Он два раза купил у меня кобыз. Американцы и французы проявляют особый интерес к кобызу. Однажды я поехал в Москву, играл на кобызе на Арбате. Люди окружили меня, все удивлялись, что это за инструмент. Говорили, что у него необычный звук. И прямо на месте француженка захотела купить у меня кобыз, я продал. А вот самую дорогую работу я продал итальянцу. За сколько – не скажу, но на эти деньги я взял себе джип. Цену я определяю после того, когда слышу звучание кобыза. Эталон кобыза, который я воссоздал из древности, невозможно изменить, потому что он самый выгодный и оптимальный вариант. Он как раз-таки издает самое настоящее звучание". Толеген Сарсенбаев

Кобыз – мистический музыкальный инструмент, считает 62-летний мастер, живущий близ Алматы. Он не только создает его, но и играет на нем. Его будоражащие звуки способны излечить больную душу и тело, мысленно телепортировать человека по временам и историческим местам, поменять сознание и отношение к жизни. Невероятно, но это факт.