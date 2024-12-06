В Усть-Каменогорске стая бродячих собак держит в страхе целый микрорайон

Жители нескольких улиц в Усть-Каменогорске боятся выходить на улицу – в микрорайоне разгуливает стая бродячих собак, которая уже второй год терроризирует горожан, передает корреспондент Zakon.kz.

Защищены законом и волонтерами

Агрессивные животные разгуливают на городских свалках, во дворах многоэтажек. Многочисленные обращения жителей в местные КСК и ветеринарные службы не приносят результата – на защиту четвероногих встают зоозащитники, а закон запрещает отстреливать беспризорных животных.

Стая в одном из микрорайонов Усть-Каменогорска уже успела уничтожить несколько собак, живущих даже на территории оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО. По словам кинолога службы Натальи Дрожжиной, агрессивные "соседи" доставляют им массу хлопот.

"У нас жили несколько собак, за которыми мы присматриваем сами – они стерилизованы, привиты. Держим их для охраны. В прошлом году эта свора проникла к нам на территорию и уничтожила двух наших питомцев, в этом году ситуация повторилась. К счастью, наши служебные собаки-спасатели находятся в вольерах под защитой, но мы опасаемся и за их жизни", - рассказала кинолог.

Охотятся на кошек

По слова Натальи, собаки живут в одном из заброшенных домов. А недавно она стала свидетелем, как эти же собаки пытались достать кошку, которая спасалась от них на дереве. Наиболее ловкие и крупные собаки даже пытались забраться за ней по веткам, чтобы поймать. Женщина пыталась отогнать "бродяжек", но они возвращались снова. Как выяснилось позже, им все-таки удалось настигнуть свою жертву и растерзать в клочья.

Жители микрорайона тоже устали бороться с нашествием агрессивных животных. Особенно люди опасаются за детей – сейчас темнеет очень рано и школьники, возвращаясь домой, могут оказаться в окружении одичавших собак.

"Я сама боялась выходить на улицу даже днем, так как стая собак регулярно появляется в нашем дворе. Они очень большие и энергичные, я считаю, что их кто-то подкармливает. Они "дежурят" и у мусорных контейнеров. У меня сын учится в шестом классе, и мы каждый день с мужем по очереди встречаем его с автобуса", – рассказывает жительница одного из многоэтажных домов по улице Бажова Ольга Смолина.

Стрелять нельзя, а поймать сложно

С начала 2024 года служба по отлову животных в Восточно-Казахстанской области отловила 5 793 бродячих собак и кошек. По словам работников, весь процесс отлова осуществляется с учетом гуманного подхода, исключающего возможность травм и увечий для животных.

Но, по мнению руководителя предприятия "Өскемен вет" Жумагазы Оразалина, численность бродячих собак не уменьшается, а даже наоборот – ситуация становится все серьезнее.

"Закон запрещает отстрел бездомных собак, а поймать их нелегко. Участились случаи агрессивного поведения животных и нападения их даже на сотрудников службы отлова", — говорит Жумагазы Оразалина.

Эксперт считает, что для регулирования численности бродячих животных необходимо разрешить отстрел на законодательном уровне, поскольку ни стерилизация, ни отлов, ни последующее содержание этих животных в приютах не дают должного результата – ведь в конечном итоге, животное лишь временно остается в местах передержки, а потом снова выпускается на свободу.

Кроме того, одним из факторов, который усложняет решение проблемы с бродячими собаками в Усть-Каменогорске, по мнению Жумагазы Оразалина, является работа зоозащитников и волонтеров, которые прикармливают собак в неположенных местах — парках и скверах города. Животные привыкают к этому и сбиваются в стаи в общественных местах, угрожая безопасности горожан.

Помогут ли приюты?

По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области, в 2024 году по области было зарегистрировано 1047 случаев укусов животных, из которых большая часть – 448 — это нападение бродячих собак. Ветеринарная служба региона принимает все необходимые меры по снижению численности бродячих собак, однако для более успешного результата одних этих мер недостаточно – нужен комплексный подход всех ведомств и населения.

Как сообщили в Управлении ветеринарии ВКО, на сегодняшний день в области действуют 11 пунктов временного содержания и 8 частных приютов для бездомных животных. Попавшие в приюты животные проходят медицинский осмотр, карантин, а при необходимости — стерилизацию. Сейчас в частных приютах Усть-Каменогорска находятся больше тысячи бродячих собак и кошек. Но и в них места уже ограничены, так как животные еженедельно прибывают.

В ответ на сохраняющуюся проблему и растущее число бродячих собак к 2025 году в Усть-Каменогорске планируют построить новый приют для временного содержания животных.

"Новый приют будет вмещать до 500 голов животных и станет важным элементом в решении проблемы бродячих собак и кошек. Мы ожидаем, что строительство приюта значительно улучшит условия содержания животных, а также поможет сократить их количество на улицах города", — пояснил руководитель управления ветеринарии ВКО Рамиль Сагандыков.

Эксперты сходятся во мнении, что если не будут внесены изменения в законодательство, то единственный способ справиться с ситуацией — это комплексная программа по контролю численности бездомных животных. Она включает в себя не только регулярный отлов, но и ответственное отношение граждан к правилам содержания собак и кошек.

Также важно обеспечить регулярную стерилизацию и вакцинацию животных, чтобы предотвратить увеличение их численности и распространение опасных болезней.