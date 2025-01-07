Финансы и звезды: каким знакам зодиака повезет с деньгами в 2025 году

Астролог рассказал, как сложится 2025 год в финансовом плане для разных знаков зодиака и какие сферы деятельности могут принести денежный успех. Подробнее – в материале Zakon.kz.

В 2025 году ожидаютcя значительные изменения в области финансов, говорит астролог, доктор психологических наук Юлия Кацман. По ее словам, в год Зеленой Деревянной Змеи риски неуместны, поэтому только разумный подход и планирование приведут к успеху, в том числе финансовому. Таким образом, звезды будут благоволить тем, кто умеет тщательно планировать свои расходы, а не тратит деньги спонтанно.

Время воздушных знаков

Финансовый год эксперт разделяет на два периода: до и после июля. По словам астролога, в денежном плане до июля 2025 году будет везти прежде всего воздушным знакам: Близнецам, Водолеям, Весам.

"Юпитер – планета большого счастья, будет находиться в знаке Близнецов, а это – знак воздуха. Затем Юпитер переходит в знак Рака, это означает, что в фаворе по финансам окажутся знаки воды – прежде всего это Раки, так как в их знаке будет стоять Юпитер, а также Рыбы и Скорпионы". Юлия Кацман

Хорошо до июля удастся заработать и Тельцам. Львам до этого периода будет везти со знакомствами, с популярностью, которые могут привезти к заработкам. Однако в последующие месяцы Львы будут тратить деньги на восстановление здоровья.

Девы до июля будут строить карьеру, что в свою очередь приведет к успеху в финансах. После июля Дев ожидают удачные знакомства, которые также смогут принести новые шансы для достижения финансового благополучия.

Среди представителей знака Весов в денежном плане больше всего повезет тем, кто работает с иностранцами и в сфере высшего образования. При этом начиная с июля их также может ожидать карьерный рост, это удачное время и для того, чтобы попросить повышения зарплаты.

"Скорпиону до июля придут деньги через заработок, можно брать кредиты на выгодных условиях, после июля удачна работа с иностранцами, с высшим образованием, можно открыть курсы". Юлия Кацман

Период до июля может стать благоприятным в финансовом отношении для Стрельцов, чья деятельность связана с работой с партнерами. Оставшаяся часть года может принести денежную удачу Стрельцам, трудящимся в банковской сфере.

Козерогам деньги придут через упорную кропотливую работу. Водолеи в первой половине года больше будут заняты личной жизнью, но после июля станут упорно трудиться, засучив рукава, и хорошо заработают.

Рыбам успех может принести все, что будет связано с недвижимостью: куплей-продажей, арендой, а также товарами для дома.

Осторожно принимать финансовые решения в этом году следует Овнам. Астролог пояснила, что с июля планета ограничений Сатурн появится в знаке Овна и будет находиться там 2,5 года. В это время также необходимо быть крайне осмотрительными в тратах.

В целом, чтобы избежать финансовых рисков и привлечь больше денег, эксперт советует следовать принципам финансовой грамотности, в том числе избегать импульсивных крупных покупок, а также постепенно и осознанно увеличивать накопления.

"Рациональное распределение финансов, формирование резервного капитала и тщательное планирование бюджета станут ключевыми факторами для достижения финансового благополучия в 2025 году. Уделяя внимание этим аспектам, вы сможете уверенно двигаться к своим целям и избежать неожиданных трудностей". Юлия Кацман

Также, по ее словам, финансовый успех в 2025 году может быть обеспечен инвестициями в собственное развитие и обучение. Для всех знаков Зодиака станет особенно важным находить гармонию между риском и стабильностью, учитывая изменения в глобальной экономике и финансовых системах.