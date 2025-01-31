Зависимость или терапия: казахстанские шопоголики признались, почему испытывают безудержную страсть к покупкам

Все мы любим красиво одеваться и безумно радуемся новым покупкам. К тому же рынок балует изобилием. И закупаться нынче стало проще простого, буквально в один клик, не выходя из дома. Вот только привычка к такому добру оборачивается шопоголизмом.

Zakon.kz узнал, как настораживающий термин проявляется на деле.

Украшение или укрощение строптивого

Нурлан Алимходжаев – тонкая натура. Его таинственный стиль будоражит общество. Смелые образы невольно наталкивают на вопрос: где он одевается? Оказалось, пристрастие к красивой одежде у него с детства.

"У мамы были подруги, которые меня баловали. Кто-то жил за границей, а другие путешествовали. Они всегда привозили мне модные вещи. Тогда я ощутил этот "вау" эффект. Помню, на летние каникулы отправился к родственникам в Шымкент. Взял с собой чемодан нарядных вещей. Однако единственное развлечение там было вечером ходить за коровой. И бабушка редко разрешала мне надевать новые вещи. Так и вырос из них, не поносив, потому что ходил в одном и том же". Нурлан Алимходжаев

Молодой человек вспоминает и тяжелые 90-е годы, когда приходилось пуховик и кроссовки носить до дыр. Но как только он начал самостоятельно зарабатывать, так снова "подсел" на стильные шмотки.

"Я стал ездить за рубеж, из поездок привозил по три-четыре чемодана люксовых брендов. Мне прям хотелось от души набрать. Потом сильно похудел и большинство вещей раздал с бирками". Нурлан Алимходжаев

Самая большая страсть стиляги – сумки. Они у него практически всех популярных брендов. И это далеко не предел.

"Не отказываю себе в ювелирных изделиях, мне очень нравятся драгоценные камни. Уносился по обуви. У меня их больше 100 пар, но ношу почти одни и те же. Сейчас ими "наелся", покупаю, но не в бешеном ритме. Люблю верхнюю одежду: дубленки, кожанки, тренчи, пальто, чего только нет. Джинсов штук 40, притом, что от старых избавляюсь. Потому что мода постоянно меняется, выходят новые тренды, ношеные становятся кринжем". Нурлан Алимходжаев

Нурлан Алимходжаев – публичная личность, для него важно выглядеть с иголочки. Он стремится не разочаровать поклонников из соцсетей, если вдруг пересекутся в реальности.

Фото: из личного архива Нурлана Алимходжаева

Собеседник понимает, что феномен шопоголизма – зависимость. По его словам, таким способом человек пытается справиться с тревогой, низкой самооценкой, самоутвердиться за счет новой, красивой и дорогой одежды.

"Одежда – тоже определенный язык, на котором мы коммуницируем. Будучи визажистом, когда я оказывался в светской тусовке, мне хотелось показать, что я один из них, ничем не хуже. Потом этими тряпками перекрывал пустоту в своей душе. К сожалению, шопинг приносит короткое удовольствие. И пятая или десятая покупка становится обыденностью и с каждым разом адреналина вырабатывается все меньше". Нурлан Алимходжаев

Побороть в себе шопоголика блогер не пытался, однако решил не совершать импульсивные покупки. Говорит, что замечал за собой бесполезные траты, и если конвертировать это в деньги, то сложится приличная сумма.

"Шопинг – это терапия. Людям свойственно себя украшать. Вообще, шопоголику очень сложно отказаться от покупок, объяснить себе: "Стой, Зорька, тебе это не надо". В какие-то моменты я фотографирую вещь, откладываю, прихожу домой, размышляю. И если мне это жизненно необходимо, то возвращаюсь и беру. Самое главное – избегать необдуманности. Я как раз-таки работаю над собой, решаю внутренние конфликты, чтобы покупка была осознанной и рациональной". Нурлан Алимходжаев

4 февраля казахстанский Кен отмечает свое 40-летие в Европе, в красивом месте у Атлантического океана. Но перед этим он устраивает шопинг в Барселоне. Задача: пройтись по магазинам и найти синее кашемировое пальто.

Красота и гармония

Ониоманией злоупотребляют не только медийные личности. 24-летняя алматинка Ксения Ашурова тоже часто испытывает непреодолимое желание что-то купить, даже если это вовсе не нужно.

"Для меня важно, чтобы внешний вид гармонировал с внутренним состоянием. Хорошо и красиво выглядеть – вопрос не только эстетики, но и способ почувствовать себя уверенно, комфортно. Уход за собой отражается на настроении и взаимодействии с окружающими. Внешний вид может быть выражением твоей индивидуальности. Главное – помнить, что настоящая красота – это не только обертка снаружи, но и то, что находится у тебя внутри". Ксения Ашурова

Девушке особенно нравится совершать покупки, которые помогают ей выражать свою индивидуальность.

"Это могут быть вещи, которые я давно хотела, но не решалась приобрести, или что сразу привлекло внимание своей уникальностью. Часто это одежда или аксессуары, которые могут добавить что-то особенное в мой стиль. Также люблю искать предметы, которые создают атмосферу уюта, например, стильные домашние вещи или что-то для хобби. Я не считала, но у меня уйма платьев и обуви". Ксения Ашурова

Фото: из личного архива Ксении Ашуровой

Как и все шопоголики, Ксения Ашурова обожает акции и скидки. Конечно, урвать крутую вещь по вкусной цене – двойное счастье.

"Это как маленькое приключение, когда можешь купить то, что давно хотел, по более выгодной цене. Иногда это заставляет ожидать именно определенных периодов, например, распродаж или сезонных скидок". Ксения Ашурова

Девушка признается, что периодически натыкается в своем шкафу на одежду, которая висит без надобности и просто занимает место.

"Хоть от покупок я испытываю положительные эмоции, но бывает, что приходит сожаление. Особенно, если оставлено много денег и некоторые вещи так и не были одеты. Часто это те, которые привлекли внимание в момент покупки, но так и не стали частью повседневного образа. Иногда замечала, что мое увлечение становилось сильнее. Однажды я попыталась сдержать себя, но хватило ровно на месяц, а в следующий шопинг я потратила в три раза больше обычного". Ксения Ашурова

Во всем виноват наш рынок, считает собеседница. Он богат своим выбором: от доступного масс-маркета до мировых брендов. Благодаря байерам можно легко заполучить даже те вещи, которых нет в Казахстане, при этом с хорошими ценами и быстрой доставкой. Это действительно открывает новые горизонты для покупок, особенно когда речь идет о редких или эксклюзивных товарах.

Вещи должны служить, а не висеть

Мира Берген отмечает: как алкоголик стал сомелье, так и она – шопоголик – впервые в 45 лет пришла в профессию стилиста.

"Мне хотелось выглядеть потрясающе, но не всегда были на это возможности. Жила в маленьком городе, пережила дефицит, разруху, потом дети родились, переезд. И в меру своих возможностей делала все, что в моих силах. Я никогда не была равнодушна к шопингу. Не проходила никакие тесты, но тяжелой формы зависимости от покупок у меня нет. Но точно знаю, что любая новая вещь поднимала мне сильно настроение, но последний бюджет на это я, конечно, не спускала". Мира Берген

Правильный и грамотный сбор гардероба формируется благодаря разумному подходу, считает селебрити. Сейчас в ее шкафу нет ни одной лишней вещи. Вещи должны служить, а не просто висеть, – вот дельный совет эксперта.

"С момента, когда я поняла, как правильно одеваться, мой шопинг стал очень эффективным. Раньше покупала три вещи: одна из них удачная, а две – нет. Они висели в шкафу и непонятно, с чем их носить, примеряешь и сама себе в них не нравишься. После того, как стала стилистом, также покупала в месяц по три вещи, но все они были в точку. В итоге за определенное время у меня собрался очень правильный гардероб, который решает все мои задачи. Для примера: на прошлой неделе были три фотосессии, на каждой я была в трех разных образах. Но для этого я ничего не покупала, все из того, что есть дома. Из своего небольшого гардероба могу создать больше 1000 образов". Мира Берген

Фото: из личного архива Миры Берген

Часто среди клиентов стилиста встречаются любители обновок, которые думают, что им нечего носить, а в доме имеют несколько шифоньеров с одеждой.

"Встречала людей, которые бездумно тратят деньги. Более того, были случаи, когда я разбирала гардеробы таких клиентов. Это когда три гардеробные, ничего не умещается, при этом носить нечего. Мне сказали, что разберем гардероб, а потом пойдем купим нужные вещи. Мы убрали большую часть, из того, что оставили, собирали множество образов. В итоге даже шопинг не пригодился. Мне с благодарностью заявили: оказывается, у меня все есть". Мира Берген

Простить и принять или меняться?

Так хорошо ли быть шопоголиком? На этот вопрос порассуждал психолог, гештальт-терапевт Артур Жумашев.

"Шопоголик – человек, у которого большое, порой непреодолимое желание что-либо купить. У этой зависимости две стороны: мы теряем в деньгах, однако взамен получаем наслаждение". Артур Жумашев

По его словам, эта зависимость не возникает на пустом месте. Она как обезболивающее в нашей психике.

"Шопинг – это быстрое и легкое удовольствие. Чаще всего таким способом человек закрывает внутри себя какую-то эмоциональную дыру, что помогает ему избежать сложных и неприятных чувств. Это некий способ ухода от реальности. Порой это необходимо. Еще есть такая версия, что шопоголизм формируется в раннем возрасте, когда родители вместо того, чтобы уделить время и поддержать своего ребенка, например, просто покупают игрушку. У человека закладывается в сознании, что порадовать себя можно новыми вещами или подарками". Артур Жумашев

Фото: из личного архива Артура Жумашева

Гештальт-терапевт рассказал, что ему периодически приходится спасать кошелек шопоголика.

"Поступают запросы помочь разобраться с шопоголизмом. Обычно они сидят на покупке вещей, книг, онлайн курсов. Не было такого, чтобы прям избавиться хотели, но это им точно мешало. Мы исследовали причины поведения, какая была потребность. Выходили на то, что таким способом человек просто избегал своих переживаний, семейного кризиса. Когда они осознавали, у них менялось поведение. И ненужных покупок становилось меньше". Артур Жумашев

Психолог отмечает, что ониомании подвержена большая часть населения. Даже он сам когда-то активно скупал хорошую технику.

"Не могу сказать, что я был бездумным шопоголиком, но замечал за собой, что в разные периоды своей жизни я любил походы в магазины. В одно время очень часто покупал технику. Опять-таки, это происходило больше в кризисные периоды. Если я увижу бутик с интересной одеждой, тоже могу застрять в нем. Когда был студентом, я стремился обладать новыми знаниями, скупал очень много книг, обманывая себя тем, что, прочитав их, я чему-то быстрее научусь в будущей работе. На самом деле это не так". Артур Жумашев

Для того, чтобы не набивать шкаф бесполезными вещами, Артур Жумашев предлагает заядлому шопоголику прежде всего поговорить с самим собой. Задуматься, в какие периоды его жизни совершаются бездумные траты. Может, это из-за переживания или избегания реальности. Важно развивать свою осознанность: зачем я это делаю, когда и для чего? Какая потребность этим закрывается?

Работа в терапии помогает распознать части своей жизни, которые остаются в тени. Если покупки совершаются только ради удовольствия, можно использовать альтернативы, которые тоже могут порадовать. Например, откладывать в копилку и потом отправиться в путешествие. Счастья будет не меньше. В крайнем случае, если у вас нет сожаления, денег не жалко и вы легко расстаетесь с ненужными вещами, то можно шопиться на здоровье.