Друг оказался вдруг: как распознать токсичное окружение

Дружба – это прекрасно. Она, искренняя и нерушимая, издавна воспевается поэтами и писателями всех мастей. Однако не зря говорят: не все то золото, что блестит. Психолог рассказал Zakon.kz, как отличить настоящую драгоценность от убедительной, но все же подделки.

Наше все и наше везде

Эта черта проявляется уже на первых порах общения и роднит абьюзеров, вне зависимости от их планов на вас. Будь то хоть романтическая сказка про Золушку, которую упорно ловят за пятки при попытке бегства огородами, хоть банальная ситуация с коллегой, которая, едва столкнувшись с сослуживицей у кулера, уже стремится дружить с той до гробовой доски.

Ключевой момент обоих сценариев – нового знакомого резко становится "слишком много". При этом к вашим личным границам и лимитам времени он относится прохладно. К примеру, способен заявиться в дом без приглашения или откровенно злоупотреблять гостеприимством, изматывать многочасовыми телефонными разговорами или зашкаливающим "километражем" переписок, жаждать больше встреч – хороших и разных. И никакая повышенная занятость, усталость или желание побыть в одиночестве для такого человека не повод сбрасывать его с возу.

"Эти люди очень любят оперировать личными границами, своими правилами. Но у них границы зачастую выстроены на травмах, и получается не граница, а минное поле. При этом на границы других не просто закрывают а глаза, а зачастую и вовсе не задумываются о них", – говорит клинический психолог Анастасия Абрамкина.

Даже наоборот – чем дальше, тем увереннее приятель будет требовать "везти" его, даже если "битый" тут вы, а не он.

Несчастный случай

К слову о "битых" и "небитых". Есть такие люди, у которых плохо решительно всегда и все. Если в общении с человеком у вас регулярно возникает ощущение, что разговариваете не с условным Сериком или Алиной, а с гибридом рабыни Изауры, просто Марии и дикой Розы – срочно покидайте "актерскую труппу" и отправляйтесь на поиски себя в чем-то другом. Иначе так и застрянете на вторых ролях в мыльной опере эпизодов на 1000.

Несчастное детство, равнодушная мать, коварные предательства, зависть окружающих, ущемления в обществе, слабое здоровье, фобии, депрессии, расстройства – все, кроме, разве что, родильной горячки и столкновения с сицилийской мафией, имеется в послужном списке собеседника. И вы обязаны с благоговением внимать, как он героически ведет незримую войну, вовремя подавая носовой платочек, бинты и патроны.

Впрочем, проблема даже не в высоте полета фантазии и не в концентрации правды на тазы горьких слез, а в умелой игре на чувствах жалости и вины. Согласитесь, неудобно говорить "нет" визави, сидящему в окопе, пусть даже вражеские танки, если и были, давно прошли мимо. Оттого страдальцу и удается с ловкостью иллюзиониста "продавливать" окружающих на желаемое.

Не вижу зла, не слышу зла и не говорю о зле

Хотя в жизни друга что ни день – серия телешоу 90-х, ваши проблемы он выслушивать не готов. Вернее, готов, конечно, но не дольше пяти минут – затем "одеяло" будет неминуемо перетянуто на его драматичную фигуру. В запущенном случае ваши переживания еще и лихо обесценят, ведь ни в какое сравнение с его "шекспировскими трагедиями" они не идут. Словом, классическая игра в одни ворота.

"Человек не воспринимает, что у окружающих могут быть проблемы субъективно тяжелее, чем у него. Стоит один раз попробовать поставить его на место – полетят всевозможные прямые и двусмысленные обвинения в том, что его не понимают, а вот он всегда поддерживает и всегда понимает чувства других, хотя это на самом деле не так", – уверена специалист.

Один на свете ты навеки у меня

Абьюзеры хотят быть единственными претендентами на заветные уши, души и нервные клетки. Соответственно, остальное ваше окружение – друзья, романтические партнеры, даже семья – автоматически воспринимаются ими как конкуренты за внимание, а конкуренции они не выносят. В таких нездоровых отношениях, как правило, любой возникший на горизонте интерес немедленно и жестко критикуется, жертве внушается мысль, что оно того не стоит. А если ядовитый товарищ вхож в общую компанию, то "истории, о которых невозможно молчать" рассказываются за спиной уже о вас, дабы снизить градус взаимной симпатии.

Не грусти, но не дотягиваешь

Иронично, но на фоне до абсурдности навязчивого стремления слиться со второй стороной чуть ли не в симбиозе, ей всегда прозрачно намекают, а то и прямо говорят: "Ты недостаточно хороша". Так, "на троечку". Ехидные комментарии могут отпускаться в сторону внешности, свойств характера, карьерных достижений, хобби – да хоть свежего ремонта в кухне или новой песни в плейлисте.

Главное – дать жертве понять, что никому, кроме агрессора, она со своими обоями в жутких розочках и Анной Асти на повторе не нужна. А уж повод "зацепить" всегда найдется.

"Еще они склонны к "наказаниям" игнорированием, дистанцией. А когда это не работает, то, если для него выгодны эти взаимоотношения, тактика изменится. Любят "ставить галочки" другому человеку и давать шанс, о котором его могли и не просить". Анастасия Абрамкина

Навру с три короба – пусть удивляются

Все вышеизложенное, очевидно, упирается в патологическую ложь. Цели недооцененный гений литературного мастерства преследует разные: ради очередной манипуляции, искажения неугодного факта, обретения статуса-кво, социального одобрения, плетения интриг, удовлетворения собственного эго да и просто придания своим будням более яркой расцветки. И безобидными грезами дело обычно не ограничивается.

Вот и осталось лишь снять усталость

Пожалуй, самый важный и тревожный пункт списка. Если после контакта с человеком вы чувствуете себя не просто выжатым, а перекрученным в мясорубке лимоном, а к каждой встрече с ним морально готовитесь неделями – пора бы задуматься, так ли уж вам необходимы эти отношения.