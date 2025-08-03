Как распознать токсичного мужчину на первом свидании, объяснила психолог

Онлайн-знакомства давно стали обыденностью, и все больше людей ищут любовь через специальные приложения. Однако, по мнению психологов, свидания после переписки могут быть опасными, сообщает Zakon.kz.

Психолог Анастасия Сидорова отмечает, что намерения мужчин в таких сервисах не всегда совпадают с ожиданиями женщин, что нередко приводит к разочарованию. О том, как обезопасить себя, она рассказала в интервью "Пятому каналу".

Специалист советует сразу обращать внимание на тревожные признаки в анкетах, переписке и поведении на свидании.

"Если мужчина регулярно вспоминает о бывших отношениях, особенно в негативном ключе, это может говорить о неготовности к новому союзу и незавершённой психологической травме. Еще одним тревожным маркером является агрессивное навязывание мнения и неспособность слушать собеседника. Повышенный тон, нетерпимость к несогласию – повод немедленно прекратить общение", – говорит психолог.

Также, по словам специалиста, стоит насторожиться, если мужчина требует информацию, уже указанную в анкете, не читая ее внимательно. Это говорит о поверхностном отношении к потенциальной партнерше.

"Особую настороженность вызывают просьбы отправить интимные фотографии – такие действия относятся к кибернасилию и могут привести к утечке личных данных", – предупреждает Сидорова.

Она отмечает, что иногда в сети можно столкнуться с попытками шантажа: например, угроза прекратить общение в случае отказа выполнить какую-либо просьбу. Психолог рекомендует сразу прекращать диалог в подобных случаях.

"Ложные сведения, несоответствие текста и фотографий, использование снимков двадцатилетней давности или вовсе отсутствие фото – все это признаки возможного обмана. Наличие только студийных или откровенных снимков, особенно демонстрирующих тело, может указывать на нарциссические черты", – отмечает Сидорова.

Также, по словам психолога, стоит обратить внимание на анкеты, где слишком много требований к женщине, особенно без какой-либо информации о самом мужчине. Это может говорить о попытке доминирования в отношениях.

"Если в описании используются оскорбления в адрес женщин, включая жаргон вроде "разведенка с прицепом", общение с таким человеком лучше не начинать вовсе. Иногда мужчины иронизируют над собой, называя себя токсичными или абьюзивными – это тоже повод насторожиться, даже если это подано как шутка", – утверждает психолог.

Сидорова не советует вести длительную переписку до встречи, так как это может создать ложное представление о человеке. Лучше всего договориться о свидании в течение нескольких дней, но не сразу.

"Первое свидание следует проводить только в общественном месте – парке, кафе или ресторане, избегая приглашений домой или в гостиницу", – говорит она.

Важно также обращать внимание на поведение мужчины. Хамство, грубость, особенно по отношению к окружающим, – серьезный повод отказаться от дальнейшего общения. Напротив, открытость и уважительность могут стать основанием для второй встречи.

Наконец, по мнению Сидоровой, если на свидании возникает чувство эйфории или влюбленности с первого взгляда, стоит отнестись к этому с осторожностью. Психолог объяснила, что такие реакции чаще всего вызваны фантазией о партнере, а не реальными качествами человека, и в дальнейшем могут привести к разочарованию.

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