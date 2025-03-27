Мастеров юрт становится меньше: казахстанка возрождает забытое ремесло предков

Среди современных застроек юрта будто потеряла свою актуальность. Совсем изредка, практически только в национальные праздники, казахстанцы имеют возможность посетить их. И те, кому удается попасть под шанырак, испытывают буквально телепортацию в прошлое.

Zakon.kz расскажет, как казахстанка возрождает старинное ремесло предков.

У 58-летней Булбул Капкызы – золотые руки, железное терпение и строгая дисциплина. А еще креативное мышление, неиссякаемое трудолюбие и отличное знание казахской культуры. Благодаря чему ей удается воссоздавать исторические предметы быта и одежды.

"Наша семья вела кочевой образ жизни, жила в юрте. В детстве я с особым интересом следила за ремеслом родных. Всему меня научила бабушка. Я была ее любимицей, избалованной девчонкой. В семь лет начала заниматься рукоделием. Что только не вышивала и шила. Как апашка велела, так и делала. Это было непринужденно, сам процесс меня очень увлекал", – вспоминает Булбул Капкызы.

Юрта – неотъемлемая часть казахской культуры. А для Булбул-апай это еще частичка жизни, творчества и мечтаний. Мастерица в 2005 году переехала из Монголии в Алматы. Но в последние годы она активно ездит по Казахстану, обучая соотечественников казахскому ремеслу. В настоящее время находится в Атырау с мастер-классами.

"Я росла в юрте, из нее меня выдали замуж в другую. Поэтому для меня в ней столько тепла. Круглое каркасное жилище покрыто войлоком или кожей. Собирается и разбирается за час. Легко перевозится на лошадях. Жилище не пропускает дождь, ветер и холод. Сейчас мало кто живет в юртах, разве что на пастбищах. Однако хорошо развивается юрточный туризм, где размещены рестораны или другие объекты". Булбул Капкызы

Учитывая, что культура и обычаи казахского народа очень богаты, мастерица красочно украсила сотни юрт. Каждый шаг наполняет яркими красками, уютом и теплом. Также Булбул Капкызы создает национальные образы для их жильцов.

"Я все создаю своими руками: корпешки, подушки, ковры. Люблю шить национальную одежду. Посещаю музеи, оживляю старинные образы, где-то вношу свою лепту. Например, белдемше. После родов у женщин обвисает живот, а этот пояс позволяет его туго затягивать. Он из верблюжьей шерсти. А юбку смастерила из звериной шерсти, чтобы было в ней тепло. Потому что ее обычно надевают сверху платья, выходя на улицу, допустим, собираясь на дойку коровы", – показала одну из своих работ мастерица.

Рукодельница отмечает, что всю эту красоту без трудолюбия не создать. Ведь работа не из легких, требующая усидчивости и отнимающая много времени.

"Все это этнодизайн. Какие-то рисунки я вывожу по счету. Но чаще перед работой у меня в голове прорисовывается картина, вот я ее и реализую на деле. Главное – яркие цвета, чтобы ровно получилось, смотрю на симметрию. Некоторые изделия соединяют в себе одновременно несколько техник. Что-то делаю за месяц, а другое полгода. К тому же казахские рисунки, как звериные силуэты или орнаменты-обереги, которые защищают от сглаза, злых языков и порчи". Булбул Капкызы

Ремесленница признается, что нередко люди делают ей заказы, просят сшить оригинальные вещи. Однако она не спешит выполнять каприз, отмечая, что заработок не главное. У нее иные цели – как можно большее количество людей научить древнему рукоделию.

"Важно не только уметь красиво вышивать, но и знать, как работать с определенными материалами. Я использую только натуральные ткани. Их достаточно, хотя своего производства у нас нет. Нитки и ткани заказываю из Узбекистана и Турции. Единственное, в Атырау есть фабрика по производству шерсти. А она очень нежная, ее нельзя тянуть, а то легко порвется. Нужно учитывать, что я вкладываю в каждое изделие свою душу и любовь. В целом я особо не хочу заниматься продажами. Мне больше нравится обучать людей. Я говорю клиентам: "Давай лучше я тебя научу, а ты сшей себе на свой вкус". Но иногда поступают интересные предложения. Например, мне было интересно знакомому сшить тон. Это одежда для мужчин беркутчи. Я ее сделала из коровьей кожи. Она укороченная, потому что казахи одевают длинные сапоги, еще с такой длиной удобно садиться на коня и держать охотничью птицу. На спине вышила рисунок беркута". Булбул Капкызы

Булбул Капкызы знает наизусть все казахские техники валяния, вышивания и плетения. Например, наиболее традиционные:

сырмак – постилочный ковер, изготавливаемый путем нашивания на основу двух разноцветных одинаковых рисунков, вырезанных из цельного полотна войлока;

текемет – войлочный казахский ковер с вваленным цветным узором, в сравнении с сырмаком является более простым в изготовлении и имеет менее четкие формы орнаментов;

тускииз – настенный войлочный ковер, при изготовлении которого используется аппликация по войлоку бархатом;

алаша – ковровое изделие ручной работы из разноцветных шерстяных нитей.

Казахстанка активно делится своими знаниями в соцсетях, рассказывая о том, какие предметы быта можно встретить в юрте и из каких вещей состоит казахская национальная одежда.

"На Наурыз мейрамы мы все стали очевидцами того, как казахстанцы почитают, любят и с гордостью носят национальную одежду. Насколько она красива и богато расшита камнями, орнаментами. А ее шьют по древним традициям, учитывая этнические и климатические условия. Она подразделяется на нательную, верхнюю, повседневную, торжественную и традиционную. Наши предки носили одежду из шерстяных, шелковых материалов, кошмы и шкур животных. Немаловажную роль у казахов играют украшения из серебра и золота, драгоценные камни. Отдавали предпочтение нарядным и практичным головным уборам, поясам и многому другому", – делится собеседница.

Ремесленница отмечает, что с каждым годом в стране становится все меньше мастеров – изготовителей юрт. Чаще причиной тому являются тяжелый и кропотливый труд, редкие заказы и несправедливая оплата. Женщина намерена продолжать обучать единомышленников, надеясь на то, что среди них найдутся продолжатели древней традиции.

"Меня огорчает то, что настоящих мастеров – изготовителей юрт становится все меньше. Поэтому я написала научную книгу про юрту. В ней все описано: из чего состоит жилище кочевников, какие предметы в ней есть, как можно их смастерить вручную. Мужа я рано потеряла, у меня есть три сына и три внука. Их обучаю всему, что умею. Еще с радостью работаю с заинтересованными, желающих много, но они не остаются в этом деле. Благодаря творчеству я побывала во многих странах. Мои работы получили знак качества ЮНЕСКО. Очень хочу в Астане открыть школу ремесленников". Булбул Капкызы

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Женщина считает, что в будущем ее создания займут отдельное место в казахстанских музеях. Ведь это не просто творчество умелых рук, а кладезь истории.