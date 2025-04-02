"Дружный коллектив и чай с печеньками": какие фразы работодателя должны насторожить на собеседовании

Поиск работы – задача не из легких. Знают об этом и соискатели, и их потенциальные начальники, которым проблемы рынка труда только на руку. Zakon.kz расскажет, как, желая стать работником, случайно не "оседлать машину времени" и не превратиться в крепостного при барине.

У рекрутеров имеется боевой арсенал фраз-ловушек, нацеленных на подрыв уверенности неподготовленного к ним визитера. Мы попробовали "переслушать" их ушами психолога и "перевести" с языка манипуляций на простой человеческий.

"Мы – семья"

"...только неблагополучная", – сквозь зубы добавляют уже наученные горьким опытом трудяги. Тогда как молодые и "зеленые" специалисты вполне могут попасться на крючок, воображая светлое будущее в кругу соратников.

По словам психолога Меруерт Байтуменовой, значат "семейные ценности" в корпоративных кругах примерно следующее: "Терпите и не выносите сор из избы".

"Это своего рода эмоциональный шантаж, "продавливание" ваших границ и обесценивание интересов. От вас ожидают максимальной лояльности, переработок без оплаты на благо "ближних" и отсутствия жалоб", – предупреждает Байтуменова

Так что попадете вы, увы, не в круг соратников, а в плотное кольцо самодуров, с коими должно мириться. Родню-то не выбирают.

В ту же подложенную свинью-копилку отправляются набивший оскомину пассаж про "дружный коллектив и чай с печеньками", преподносимые как манна небесная, аккуратные вопросы о готовности помогать коллегам (безвозмездно, конечно же) и повышенная заинтересованность личным вроде желания вступить в брак и уйти в декрет.

"У нас принято задерживаться..."

Читать как "Вам придется бесконечно жертвовать своим временем". Характерно для сомнительных контор, неспособных поставить процесс на рельсы и оттого ожидающих, что подчиненные будут толкать его своими силами, пока не надорвутся.

"Принято" не всегда означает "правильно". Если что-то противоречит вашим принципам, подумайте, стоит ли вам задерживаться на работе, потому что там так "принято", – говорит психолог.

"Вас только деньги интересуют?!"

Произносится нарочито обиженным тоном – и вот уже собеседник, которого только что "уличили" в меркантильности, стыдливо прячет глаза и оправдывается. Мол, не гневайтесь, я готов служить вам славно, усердно и очень исправно. Причем – чуть ли не за чашку вареной полбы. Ну или за вышеупомянутое кофепитие в сплоченной команде.

Цитируя Александра Сергеевича Пушкина, нужен оппоненту "работник: повар, конюх и плотник".

"А где найти мне такого

Служителя не слишком дорогого?"

Желательно – три в одном да за один оклад.

"Стремление получать достойную оплату не должно вызывать смущения. Это нормальное проявление самоуважения", – напоминает Меруерт Байтуменова.

"Необходима стрессоустойчивость"

Вполне рациональное требование, если вы метите в NASA. Если же речь идет об офисном кресле рядового "белого воротничка", то поводом для стресса, вероятно, послужит не земля в иллюминаторе, а токсичная среда, где привыкли обитать HR и компания. Хотите присоединиться?

Впрочем, в это жонглирование словами могут играть двое. Психолог рекомендует задать рекрутеру ряд встречных вопросов и оценить реакцию.

На чем строится корпоративная культура?

Что предпринимается, если у кого-то из сотрудников случается внештатная личная ситуация?

Как часто бывают совещания, особенно экстренные, оплачивает ли работодатель обучение сотрудника, если есть в этом необходимость?

Какие ожидания у коллектива от меня?

Какие трудности случаются?

Что мне нужно знать о моем предшественнике?

Как в целом организована работа?

Есть ли что-то, на что стоит обратить внимание в первую очередь?

Каких инициатив ждут от меня?