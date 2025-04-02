"Дружный коллектив и чай с печеньками": какие фразы работодателя должны насторожить на собеседовании
У рекрутеров имеется боевой арсенал фраз-ловушек, нацеленных на подрыв уверенности неподготовленного к ним визитера. Мы попробовали "переслушать" их ушами психолога и "перевести" с языка манипуляций на простой человеческий.
"Мы – семья"
"...только неблагополучная", – сквозь зубы добавляют уже наученные горьким опытом трудяги. Тогда как молодые и "зеленые" специалисты вполне могут попасться на крючок, воображая светлое будущее в кругу соратников.
По словам психолога Меруерт Байтуменовой, значат "семейные ценности" в корпоративных кругах примерно следующее: "Терпите и не выносите сор из избы".
"Это своего рода эмоциональный шантаж, "продавливание" ваших границ и обесценивание интересов. От вас ожидают максимальной лояльности, переработок без оплаты на благо "ближних" и отсутствия жалоб", – предупреждает Байтуменова
Так что попадете вы, увы, не в круг соратников, а в плотное кольцо самодуров, с коими должно мириться. Родню-то не выбирают.
В ту же подложенную свинью-копилку отправляются набивший оскомину пассаж про "дружный коллектив и чай с печеньками", преподносимые как манна небесная, аккуратные вопросы о готовности помогать коллегам (безвозмездно, конечно же) и повышенная заинтересованность личным вроде желания вступить в брак и уйти в декрет.
"У нас принято задерживаться..."
Читать как "Вам придется бесконечно жертвовать своим временем". Характерно для сомнительных контор, неспособных поставить процесс на рельсы и оттого ожидающих, что подчиненные будут толкать его своими силами, пока не надорвутся.
"Принято" не всегда означает "правильно". Если что-то противоречит вашим принципам, подумайте, стоит ли вам задерживаться на работе, потому что там так "принято", – говорит психолог.
"Вас только деньги интересуют?!"
Произносится нарочито обиженным тоном – и вот уже собеседник, которого только что "уличили" в меркантильности, стыдливо прячет глаза и оправдывается. Мол, не гневайтесь, я готов служить вам славно, усердно и очень исправно. Причем – чуть ли не за чашку вареной полбы. Ну или за вышеупомянутое кофепитие в сплоченной команде.
Цитируя Александра Сергеевича Пушкина, нужен оппоненту "работник: повар, конюх и плотник".
"А где найти мне такого
Служителя не слишком дорогого?"
Желательно – три в одном да за один оклад.
"Стремление получать достойную оплату не должно вызывать смущения. Это нормальное проявление самоуважения", – напоминает Меруерт Байтуменова.
"Необходима стрессоустойчивость"
Вполне рациональное требование, если вы метите в NASA. Если же речь идет об офисном кресле рядового "белого воротничка", то поводом для стресса, вероятно, послужит не земля в иллюминаторе, а токсичная среда, где привыкли обитать HR и компания. Хотите присоединиться?
Впрочем, в это жонглирование словами могут играть двое. Психолог рекомендует задать рекрутеру ряд встречных вопросов и оценить реакцию.
- На чем строится корпоративная культура?
- Что предпринимается, если у кого-то из сотрудников случается внештатная личная ситуация?
- Как часто бывают совещания, особенно экстренные, оплачивает ли работодатель обучение сотрудника, если есть в этом необходимость?
- Какие ожидания у коллектива от меня?
- Какие трудности случаются?
- Что мне нужно знать о моем предшественнике?
- Как в целом организована работа?
- Есть ли что-то, на что стоит обратить внимание в первую очередь?
- Каких инициатив ждут от меня?
Любая агрессия, увиливание и попытка уйти от четкого ответа – повод закрыть дверь с той стороны.