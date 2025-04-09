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Казахстанец и узбекистанец совершат велопробег Уральск – Москва в честь Дня Победы

Кайрат Иргизбаев, Хурсанд Шеров, велосипеды, Костанай, велопробег Уральск – Москва, День Победы, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 14:25 Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева
Казахстанец Кайрат Иргизбаев и узбекистанец Хурсанд Шеров преодолеют на велосипедах около двух тысяч километров, сообщает Zakon.kz. Короткая встреча с казахстанским велопутешественником состоялась в Костанае.

Кайрат Иргизбаев направляется в Уральск для встречи с коллегой из Узбекистана. Старт велопробега запланировали на 12 апреля.

"Этот велопробег готовили к 75-летию Победы, но пандемия нарушила планы. В этом году к 80-летию Победы все сложилось. В Москву везу портреты своих родных, участвовавших в войне. Это мой дед, два родных старших брата, тесть. Всех их при жизни видел, помню. Вернулись с войны все, с ранениями, но живые", – рассказал Кайрат Иргизбаев.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Сам казахстанец – ветеран органов нацбезопасности и стал участником велопробега при поддержке совета ветеранов КНБ. С собой у Кайрата Иргизбаева приветственные письма в адрес губернаторов городов и регионов, через которые пройдет путь: Оренбург, Самара, Ульяновск, Пенза, Рязань, Тверь и Москва.

"В Уральске меня ждет представитель Узбекистана, оперный певец Хурсанд Шеров. Мы давно знакомы. Планируем в городах, где будем останавливаться, проводить встречи с местными жителями. Хурсанд будет исполнять песни военных лет и рассказывать о вкладе Узбекистана в победу. Я расскажу о наших ветеранах и их подвигах", – поделился участник памятного велопробега.

Кайрата Иргизбаева пришли поприветствовать коллеги из костанайского велосообщества.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Все участники велопробега – пенсионеры. Одному 61 год, другому уже 66 лет. Однако поездка не будет для них особо сложной. Казахстанец Кайрат Иргизбаев сел за руль велосипеда в 52 года. За прошедшие 10 лет преодолел более 40 тыс. километров. Можно сказать, обогнул земной шар.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

"В мире сейчас непростая геополитическая обстановка, но советское поколение хранит память наших дедов, которых мы видели живыми. Они 18-летними ушли на фронт. И едем мы, чтобы не забывать, чтобы рассказывать молодым о тех, кто уже ушел из жизни. Этот велопробег поможет наглядно показать, что мы храним память о героях войны. И каждый вносит свой вклад в сохранение этой памяти", – подчеркнул Иргизбаев.

Летом 2024 года в Астане прошел масштабный велопробег, посвященный Дню спорта. А в 2022 году казахстанец проехал на велосипеде за 20 дней более трех тысяч километров.

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Дина Тукпаева
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