Новое дыхание туризма: казахстанцы выбирают необычные способы отдыха

Казахстанцы все чаще выбирают нестандартные направления для отдыха: экотуризм, локальные кемпинги и трекинг по новым природным зонам становятся альтернативой курортам. Об этом подробнее в материале Zakon.kz.

Развитие внутреннего туризма в Казахстане стало приоритетом в последние годы. На фоне стремительно растущего интереса к природе, экологии и активному отдыху все больше казахстанцев отдают предпочтение экспедициям по непопулярным, но удивительно красивым уголкам нашей страны. Сегодня путешествия по Казахстану не только вдохновляют туристов, но и дают возможность менее затратно отдохнуть.

Почему казахстанцы выбирают внутренний туризм

За последние годы зарубежные путешествия стали менее доступными. Рост цен на авиабилеты, визовые ограничения и колебания курса валют вынудили многих искать альтернативу. При этом внутренний туризм предлагает разнообразные форматы отдыха. От кемпинга и автотуров до многодневных пеших походов. И все это без необходимости пересекать границу.

Пандемия как толчок к локальным маршрутам

"Сферу внутреннего туризма изменили ковидные времена, они в значительной степени сподвигли людей к изучению родного края. Также существует проблема с валютой. В последнее время стало очень дорого летать за границу",– отмечает Александр Габченко, сертифицированный горный гид, outdoor блогер.

Так внутренний туризм перестал быть вынужденной альтернативой, а стал полноценным трендом. Осознанным, доступным и все более интересным как для казахстанцев, так и для иностранных гостей.

"Наибольшей популярностью у иностранцев пользуется южная столица, оттуда удобно добираться до Чарынского каньона, озер Кольсай и Каинды, а также до горнолыжных курортов Шымбулак и Медео. Большой интерес вызывает и Туркестан. Иногда поступают запросы на менее известные направления, но они скорее редкость, при этом поток зарубежных гостей стабильно растет. Чаще всего они приобретают готовые турпакеты с уже включенными локациями, известными за границей. Особенно яркие впечатления у туристов вызывают конные прогулки и традиционные казахские игры – кокпар, кыз куу, джигитовка и другие", – делится Карина Ян, менеджер по сервису в туристической компании.

Фото: Zakon.kz

Интерес к культуре и природе Казахстана говорит о многом. Страна становится не просто точкой на карте, а настоящим направлением для путешествий с характером. Внутренний туризм, укрепившись как устойчивый тренд, открывает жителям страны уникальные уголки родной земли.

Малоизвестные, но захватывающие маршруты

Казахстан – это не только Чарын и Боровое. В стране десятки живописных локаций, которые поражают своей масштабностью и нетронутостью. Эти места пока еще остаются вне радаров массового туризма, но с каждым годом привлекают все больше искателей приключений.

"Маршруты, по которым мы путешествуем, авторские. Сознательно выбираем локации, где нет других людей, чтобы человек мог остаться наедине с природой. Это хребет Джунгарский Алатау, Кетмень, Сарытау, Кунгей, национальные парки "Алтын-Эмель", "Чарын" и другие. Мы ходим небольшими группами, не больше 15 человек. Важно, что наши туристы – сознательные, добропорядочные. Они не оставляют после себя мусор". Александр Габченко

Именно такой подход: бережный, осознанный, внимательный к деталям – становится определяющим для развития внутреннего туризма. Уникальные маршруты, где природа говорит громче слов, – это то, что делает Казахстан по-настоящему особенным направлением на карте экотуризма.

Долина шаров Торыш (Мангистауская область)

Фото: wikimedia/Александр Бабкин

Это загадочная долина каменных шаров, природный феномен, который до сих пор вызывает множество гипотез. Торыш – место, где природа создала идеальные сферы из камня диаметром от одного до трех метров, раскидав их по безжизненной степи. Атмосфера здесь такая, словно находишься на другой планете, и каждый камень выглядит как артефакт из древнего мифа.

Курты (Алматинская область)

Фото: Zakon.kz

Небольшое село недалеко от Алматы, окруженное холмами и цветущими полями. Идеально подходит для велопрогулок и неспешного отдыха на природе. Одной из главных природных жемчужин района является Куртинское водохранилище – спокойное и живописное место, где можно устроить пикник или просто насладиться тишиной у воды.

Озеро Тенгиз (Акмолинская область)

Фото: NASA

Одно из крупнейших соленых озер страны и важнейшее место для миграции фламинго. Весной и летом здесь можно наблюдать за тысячами розовых птиц. Это редкое и завораживающее зрелище. Настоящий марсианский пейзаж, особенно при заходе солнца.

Урочище Бектау-Ата (Карагандинская область)

Фото: wikimedia/Маргарита Важенина

Скальный массив среди степи, напоминающий сцены из фильмов о Диком Западе. Бектау-Ата манит любителей скалолазания, а также тех, кто просто хочет уединения и звездного неба. Каменные глыбы Бектау-Ата – это расплавленный гранит, который долгие годы обрабатывался ветром и дождями. Место одновременно суровое и притягательное. Настоящий оазис для искателей приключений.

Проблемы и перспективы развития

Несмотря на растущий интерес, внутренний туризм в Казахстане сталкивается с рядом проблем:

Низкая узнаваемость направлений. Многие локации даже не отмечены на туристических картах, а информация о них зачастую передается "из уст в уста".

Транспортная доступность. Доехать до природных достопримечательностей часто можно только на внедорожнике, а общественный транспорт бывает нерегулярным или отсутствует вовсе.

Инфраструктура. Отсутствие баз отдыха, пунктов питания и мобильной связи – проблема даже в популярных локациях.

Однако известный блогер и путешественник Александр Габченко утверждает:



"Малоизвестным маршрутам, на мой взгляд, не всегда нужна масштабная инфраструктура. В этом и заключается их ценность. Иногда чем меньше вмешательства, тем лучше. Для примера возьмем Кольсай. Те изменения, которые произошли там за последние годы, привели к потере части первозданности. А ведь именно за этим люди туда и ехали. А например, в горах Заилийского Алатау стали появляться организованные кемпинг-зоны с местами под палатки. Это не ухудшает, а наоборот, помогает природе. Упорядоченный туризм снижает нагрузку на окружающую среду. Люди все равно хотят останавливаться с комфортом, и нужно создать для этого условия. Это минимизирует хаотичное вмешательство и помогает сохранить хрупкую экосистему".

Тем не менее потенциал у внутреннего туризма огромен. Все больше энтузиастов и предпринимателей инвестируют в глэмпинги, экскурсии и культурные маршруты. Важно делать это аккуратно, не уничтожая природу.

Открывать и познавать страну можно не только через иллюминатор самолета, но и за рулем автомобиля, с рюкзаком за плечами или на велосипеде. Внутренний туризм – это возможность узнать свою страну глубже, поддержать местный бизнес и наполнить отдых смыслом. Возможно, тот самый идеальный отпуск совсем рядом.